Construir confianza y empatía reduce la soledad adolescente, revela un estudio

Según la investigación, metas sociales basadas en evitar la crítica reducen la confianza y la participación de los adolescentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio realizado en Australia establece que la soledad adolescente se relaciona estrechamente con el temor al juicio o la vergüenza ante los compañeros, lo que lleva a muchos jóvenes a evitar el contacto social y profundiza su sensación de aislamiento, según la University of the Sunshine Coast.

El aislamiento en adolescentes, incluso cuando están rodeados de pares, suele originarse en el miedo a la desaprobación o al rechazo social. De acuerdo con el estudio publicado en la revista Child & Youth Care Forum, los jóvenes que priorizan evitar la crítica o la humillación tienden a restringir su participación social y limitan el desarrollo de habilidades para establecer vínculos de confianza y reciprocidad, lo que refuerza el ciclo de la soledad.

La investigación, dirigida por Helen Hall, junto a Prudence Millear y Mathew Summers en la University of the Sunshine Coast, se realizó en 2025 con una muestra de 177 estudiantes de entre 13 y 15 años de cuatro escuelas independientes de Queensland. Los autores identifican que la principal causa de soledad radica en la búsqueda de “metas sociales orientadas a evitar el juicio negativo”: el deseo persistente de evitar situaciones donde puedan sentirse avergonzados.

Este patrón de evitación reduce oportunidades para fortalecer la confianza y la participación, generando un entorno social más restrictivo y menos propicio para forjar amistades. Según Hall, “ellos se alejan de la convivencia para no ser juzgados y, al hacerlo, dejan de desarrollar la confianza y la capacidad de integrarse, lo que alimenta aún más su soledad”, detalló la University of the Sunshine Coast en un comunicado.

Un estudio australiano vincula la soledad adolescente con el temor al juicio social, limitando sus oportunidades de integración y capital social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que inciden en la soledad adolescente

De acuerdo con el artículo publicado en Child & Youth Care Forum, la soledad está asociada a la presencia predominante de metas sociales de evitación, es decir, la tendencia a preservar la propia imagen evitando el rechazo o la crítica. Estas metas restringen la creación de una red de confianza, reciprocidad y participación en relaciones, lo que se define como “capital social”.

Los investigadores señalan que la empatía y la perspectiva para comprender a otros, aunque pueden ser recursos para fomentar vínculos, a veces incrementan la sensibilidad ante el juicio social, elevando el riesgo de aislamiento. Incluso los adolescentes con mayor empatía pueden experimentar altos niveles de soledad si su objetivo principal es protegerse de la desaprobación antes que buscar conexiones auténticas con sus pares.

El análisis de los datos revela que el tipo de metas sociales influye de manera importante en la calidad de las relaciones: solo las metas enfocadas en el desarrollo de habilidades sociales y amistades genuinas fortalecen el capital social y favorecen la integración, mientras que aquellas centradas en evitar el juicio lo limitan.

El modelo estadístico elaborado por el equipo de la University of the Sunshine Coast indica que la combinación de confianza, reciprocidad y participación explicó hasta el 41% de la variabilidad en los niveles de soledad de los adolescentes evaluados.

La University of the Sunshine Coast identifica que el miedo al rechazo social es la principal causa del aislamiento en jóvenes entre 13 y 15 años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la soledad en el bienestar y la integración

Según el estudio científico difundido por la University of the Sunshine Coast y la revista Child & Youth Care Forum, la soledad vivida en la adolescencia se asocia de manera directa con un mayor riesgo de problemas de salud mental, bajo rendimiento académico y dificultades de integración social. El informe señala: “La soledad se asocia con elevadas probabilidades de trastornos del ánimo, ideas suicidas, conductas riesgosas y una implicancia académica menor”.

Los resultados advierten que el impacto de este aislamiento social no se limita a sentimientos individuales. Aquellos adolescentes con una red restringida de apoyo o que no cuentan con relaciones basadas en la confianza y la reciprocidad muestran menores niveles de bienestar y más dificultades para establecer lazos significativos. Además, la calidad de las relaciones tiene mayor peso que la mera cantidad de interacciones: la confianza, el apoyo mutuo y el compromiso emocional sostenido son esenciales para proteger a los jóvenes del ciclo de la soledad.

La investigación destaca que la interacción presencial es más efectiva que la digital para fortalecer la confianza y la integración entre pares, subrayando la importancia de experiencias sociales auténticas para el bienestar adolescente.

La soledad adolescente duplica el riesgo de problemas de salud mental, bajo rendimiento académico y dificultades para establecer lazos significativos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para apoyar la integración y combatir la soledad

Ante estos hallazgos, la University of the Sunshine Coast recomienda orientar el apoyo de familias y escuelas hacia estrategias centradas en la construcción de confianza, la reciprocidad y la participación activa en relaciones grupales. Hall sugiere a los padres: “Sugiero buscar alternativas seguras para participar y conectar con sus hijos, en lugar de insistir solo en que ‘no les importe lo que digan los demás’”.

El estudio subraya la necesidad de escuchar y validar las experiencias de los adolescentes, facilitar que encuentren al menos un par y un adulto de confianza, y fomentar la empatía y el coraje social mediante desafíos sencillos y progresivos. También se recomienda evitar consejos genéricos o frases hechas, priorizando rutinas de autocuidado y gestión emocional, como registrar por escrito sus inquietudes o adoptar prácticas breves de autorregulación antes de interactuar socialmente.

Impulsar el desarrollo del capital social en adolescentes implica cultivar relaciones guiadas por la confianza y la reciprocidad, así como garantizar oportunidades de participación real en actividades grupales. La colaboración entre pares y adultos, junto al acompañamiento emocional constante y la creación de entornos seguros para expresar preocupaciones, resulta fundamental para prevenir el aislamiento y favorecer habilidades socioemocionales.

El enfoque integral propuesto por la investigación apuesta por fortalecer tanto la empatía como el compromiso con metas sociales constructivas, promoviendo espacios de confianza y reciprocidad. Fomentar la participación activa y relaciones genuinas permitiría transformar la soledad en una oportunidad para el crecimiento y el bienestar social, concluyen los autores en Child & Youth Care Forum.