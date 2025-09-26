Falta de sueño: 6 estrategias para mantenerse alerta tras una noche de descanso insuficiente

Un porcentaje considerable de la población no alcanza las horas mínimas de sueño recomendadas para un buen funcionamiento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar tras una noche de descanso insuficiente genera cansancio, confusión y somnolencia inmediatos. Este malestar suele extenderse a lo largo de la jornada, afectando el rendimiento físico y mental, las relaciones y la capacidad de interactuar.

Según datos de Holland & Barrett, tres cuartas partes de la población se levantan fatigadas, y una quinta parte duerme menos de seis horas cada noche, lo cual resulta insuficiente para un funcionamiento óptimo.

La falta de sueño no solo provoca somnolencia; también altera el equilibrio interno del organismo. Ivana Rosenzweig, médica del sueño y neuropsiquiatra consultora del Hospital Guy’s and St Thomas, explicó a The Telegraph que el poco descanso nocturno “altera por completo nuestra forma de relacionarnos con el mundo, las tareas, los demás e incluso con nosotros mismos”.

Por su parte, Victoria Revell, experta en fisiología circadiana, señaló que esta carencia afecta el rendimiento físico y mental, el comportamiento, la seguridad y bienestar al día siguiente.

Una sola noche basta

Con una sola noche de sueño insuficiente surgen lentitud mental, falta de atención, problemas de memoria y control emocional. Según la doctora Rosenzweig, esto incrementa la visión negativa de las interacciones, disminuye la generosidad y hace que el entorno se perciba más hostil y difícil de afrontar.

Una noche sin descanso adecuado puede alterar la capacidad de concentración y el manejo de las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los efectos neurológicos, la falta de descanso impacta el equilibrio hormonal y la función inmunitaria. Aumenta el cortisol, altera la regulación del azúcar en sangre y cambia la percepción del dolor.

Estos efectos, aunque no siempre son drásticos de manera aislada, al acumularse reducen la resiliencia y generan la sensación de estar fuera de sintonía.

Estrategias efectivas para recuperar energía y concentración

Tras una mala noche de descanso, el cansancio no solo se refleja en el cuerpo, también afecta la concentración, el estado de ánimo y la energía durante toda la jornada. Especialistas en sueño propusieron a The Telegraph una serie de medidas prácticas que ayudan a minimizar esos efectos y a recuperar claridad mental.

Ejercicio al aire libre a primera hora

Salir a caminar durante los primeros 90 minutos tras despertarse activa el reloj biológico y regula el ritmo circadiano. Esto contribuye a suprimir la melatonina residual, principal responsable de la somnolencia matutina.

La luz natural de la mañana contribuye a sincronizar el reloj interno del organismo y favorecer la activación durante el día (Crédito: Freepik)

Rosenzweig señaló al medio británico que el movimiento leve estimula los neuromoduladores clave responsables del estado de alerta y la concentración.

La exposición a la luz natural aumenta la serotonina, mejorando el ánimo y la claridad mental. Caminar a mediodía ayuda a mantener la atención durante el resto de la jornada.

Consumo de café en el momento oportuno

La cafeína bloquea la adenosina, neurotransmisor que induce el sueño, y estimula el cerebro para disminuir la fatiga. De acuerdo con Rosenzweig, el mejor momento para tomar café es entre las 9:30 y las 11:30, evitando así que la cafeína perjudique el descanso posterior.

El café puede ser un aliado contra el cansancio si se consume en las horas adecuadas de la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Revell recalcó la importancia de evitarla desde la tarde debido a su acción prolongada, que puede interferir en el sueño nocturno.

Desayuno alto en proteínas

Tras dormir poco, el metabolismo de la glucosa se ve alterado, provocando fluctuaciones bruscas en los niveles de energía. Un desayuno compuesto por proteínas y bajo en azúcar, como unos huevos revueltos con espinaca o champiñones, o un yogur griego natural sin azúcar con frutos secos, ayuda a mantener la estabilidad energética.

También favorece la producción de dopamina y noradrenalina, esenciales para la concentración y la motivación. Rosenzweig destacó que estas opciones alimentarias favorecen la claridad y el equilibrio emocional.

Siestas breves solo cuando sea necesario

Si se requiere un impulso extra de alerta, una siesta corta de hasta 20 minutos puede aportar claridad mental y estabilidad emocional. Según la doctora Rosenzweig, el mejor momento es a primera hora de la tarde, para coincidir con el descenso natural del estado de alerta y no afectar el sueño nocturno.

Dormir unos minutos después del mediodía puede mejorar el rendimiento mental, siempre que el descanso sea breve (Crédito: Freepik)

Revell aconsejó por su parte dormir la siesta después de comer y advirtió que debe ser breve para evitar impactos negativos en el descanso de la noche siguiente.

Mantener la hidratación y moverse constantemente

Incluso una leve falta de agua contribuye a la fatiga. Las especialistas recomendaron a The Telegraph beber entre 2 y 2,5 litros de agua al día, ajustando la cantidad según el nivel de actividad. Levantarse, estirarse y caminar durante el día favorecen el flujo sanguíneo cerebral y apoyan el estado de alerta.

Respetar el horario habitual de sueño

Intentar “recuperar” horas adelantando el horario de acostarse puede resultar contraproducente. Mantener un horario regular garantiza descanso suficiente. Revell insistió en que la regularidad es clave para lograr un sueño reparador.

Acostarse a la misma hora cada noche favorece la calidad del descanso y ayuda a regular los ciclos de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño es un proceso activo que regula las emociones y afina el pensamiento. Seguir rutinas en armonía con los ritmos del cuerpo, luz, movimiento, alimentación, hidratación y hábitos orientados al descanso, permite minimizar los efectos de una mala noche, mejorar la concentración y mantener el equilibrio físico y mental.