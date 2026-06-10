Ciencia

Súper El Niño: satélites de la NASA detectaron que el calentamiento de los océanos amenaza a la vida marina en todo el mundo

Mientras la OMM pidió reforzar los sistemas de alerta temprana ante el avance de El Niño en 2026, datos satelitales de la agencia espacial revelaron un patrón que puede amplificar el impacto ecológico del calentamiento oceánico: menos agua rica en nutrientes, menor disponibilidad de minerales esenciales y mayor presión sobre el fitoplancton, que sostiene a peces y otros organismos

Guardar
Google icon
Vista dividida del océano y el cielo, mostrando el agua azul cristalina, un arrecife de coral vibrante y numerosos peces nadando en el ecosistema.
El calentamiento de la superficie del mar reduce el intercambio vertical de agua y altera la disponibilidad de nutrientes en amplias zonas del océano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la Organización Meteorológica Mundial (OMM) elevó la alerta por el regreso de El Niño en 2026, un reciente estudio a partir de datos satelitales de la NASA describió un mecanismo que suele intensificarse con el calentamiento del océano: la estratificación de la columna de agua reduce el aporte de nutrientes a la superficie y aumenta el “estrés nutricional” del fitoplancton, base de la red alimentaria marina.

El trabajo divulgó que, cuando el océano se calienta en superficie, se forma una capa estable de agua menos densa que “tapa” el ascenso de agua fría y rica en minerales desde las profundidades. Ese bloqueo limita la disponibilidad de hierro, fósforo y nitrógeno para el plancton y activa un efecto dominó sobre peces y otros organismos que dependen de esa producción primaria.

PUBLICIDAD

En paralelo, la OMM advirtió que El Niño influirá en patrones globales de temperatura y lluvias en los próximos meses y pidió reforzar sistemas de alerta temprana, según publicó Daily Mail. El organismo sostuvo que, para el trimestre junio-julio-agosto de 2026, existe 80% de probabilidad de un evento de El Niño y que la chance de continuidad hacia fin de año se ubica cerca o por encima de 90%.

Qué mostró la NASA: señales globales de “estrés nutricional” en el fitoplancton

Infografía de El Niño 2026 con un globo que muestra el calentamiento oceánico, diagramas de la cadena alimentaria marina, escasez de nutrientes, mapas de zonas afectadas y monitoreo satelital.
Esta infografía detalla la alta probabilidad de El Niño en 2026 y sus impactos esperados, incluyendo el calentamiento oceánico, la escasez de nutrientes clave y el daño a la red alimentaria marina global, junto con las áreas críticas y el monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el trabajo, científicos integraron observaciones satelitales con pruebas genéticas de microorganismos marinos para medir el impacto del calentamiento sobre el fitoplancton. El eje técnico fue identificar cuándo los organismos de superficie dejan de acceder a minerales esenciales, lo que reduce su crecimiento y reproducción.

PUBLICIDAD

La investigación utilizó el sensor MODIS del satélite Aqua de la NASA para estimar cambios fisiológicos del plancton desde el espacio. En particular, los investigadores midieron variaciones en la relación entre carbono y clorofila: cuando la clorofila cae en relación con el carbono, se interpreta como una señal de estrés creciente.

Para respaldar el diagnóstico, el equipo analizó marcadores genéticos de Prochlorococcus, un microbio marino abundante, en busca de huellas de estrés nutricional en el ADN. Con esa combinación, el estudio armó un mapa de zonas donde el plancton “prospera” y donde “lucha” por falta de nutrientes.

Dónde fue peor: giros subtropicales y el caso del Pacífico Sur

Los investigadores siguieron señales de “estrés nutricional” del fitoplancton a partir de cambios en la relación entre clorofila y carbono observados desde el espacio (Europa Press)
Los investigadores siguieron señales de “estrés nutricional” del fitoplancton a partir de cambios en la relación entre clorofila y carbono observados desde el espacio (Europa Press)

El trabajo difundido indicó que el mayor estrés nutricional apareció en los giros subtropicales, extensas áreas relativamente calmas en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, donde se consolida una capa de agua cálida en superficie.

El coautor Adam Martiny, oceanógrafo de la Universidad de California, explicó que el calentamiento de la superficie genera una configuración “muy estable”: una capa de baja densidad queda por encima de agua más fría y densa. Esa estratificación impide el ascenso de agua con nutrientes y deja al plancton con menor disponibilidad mineral.

En el Pacífico Sur, una región con baja oferta de nutrientes, la investigación asoció la capa cálida superficial con escasez de nitrógeno y hierro y con el estrés más severo detectado por el equipo.

Qué aporta esta novedad al seguimiento de El Niño: biología en tiempo casi real

Paisaje costero con palmeras en una colina, grandes olas rompiendo en el océano y nubes de tormenta. Dos relámpagos iluminan el horizonte marino.
La OMM informó que El Niño influirá en patrones de temperatura y lluvias, con riesgo de eventos extremos en distintos puntos del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos operativos, el hallazgo agrega un indicador biológico al monitoreo del océano: no solo mide temperatura, sino también una señal de “salud” del fitoplancton a gran escala. El estudio planteó que, al combinar satélites y genética, se puede seguir la respuesta del ecosistema a cambios ambientales con más detalle temporal y espacial.

El trabajo vinculó la intensificación del estrés con ciclos estacionales y con grandes modos climáticos como El Niño, que calienta amplias zonas del Pacífico. En contraste, durante eventos de La Niña, el enfriamiento y un afloramiento más fuerte pueden llevar más nutrientes a la superficie y reducir el estrés en algunas regiones.

Qué dijo la OMM: probabilidad y efectos en el clima global

El monitoreo de satélites y modelos climáticos permite anticipar escenarios de impacto y ajustar alertas tempranas a escala regional
El monitoreo de satélites y modelos climáticos permite anticipar escenarios de impacto y ajustar alertas tempranas a escala regional

En una nota previa de Infobae, la OMM informó que existía 90% de probabilidad de que El Niño reapareciera en el segundo semestre de 2026 y que no se descartaba una intensidad elevada. La advertencia se centró en el impacto climático: cambios en temperatura, lluvias y trayectoria de tormentas, con riesgo de eventos extremos.

Ese enfoque se complementó con pronósticos de otros centros. Según proyecciones de la NOAA y del ECMWF, anticipaban una probabilidad alta de desarrollo de El Niño en 2026 y la posibilidad de anomalías marcadas de temperatura superficial del mar. También recordó la definición técnica de “super El Niño” en la región Niño 3.4: superar +2 °C durante varios meses, un umbral alcanzado en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Cómo se conectan ambos ejes: clima más cálido y una base alimentaria bajo presión

Vista dividida del océano con una tortuga nadando sobre un arrecife de coral sano y otra tortuga cerca de un fondo marino con red de pesca y botella de plástico.
El seguimiento del océano integra variables físicas y biológicas para evaluar cómo el calentamiento puede afectar ecosistemas y actividades económicas vinculadas al mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de la OMM apunta al “qué puede pasar” en el clima: calor por encima de lo normal en amplias regiones y variaciones de lluvias con impactos en sectores productivos y en la gestión de riesgos. El aporte del trabajo se enfocó en el “cómo”: el calentamiento superficial no solo altera la atmósfera, también reorganiza la disponibilidad de nutrientes y tensiona la base del ecosistema marino.

Si El Niño se consolida con intensidad alta en 2026, el mecanismo descrito por la NASA sugiere que el estrés nutricional del plancton puede amplificarse en zonas donde la estratificación ya limita el ingreso de minerales desde el océano profundo. Esa presión, a su vez, puede impactar sobre cadenas tróficas y actividades económicas vinculadas al mar.

Temas Relacionados

El NiñoSúper El NiñoCalentamiento globalOcéanosVida marinaNASAClimaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el ADN del perezoso de dos dedos cambió lo que se sabía sobre el metabolismo mamífero

La investigación internacional identifica mecanismos evolutivos que abren nuevas vías en la búsqueda de terapias médicas y el análisis de la eficiencia biológica humana

Por qué el ADN del perezoso de dos dedos cambió lo que se sabía sobre el metabolismo mamífero

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

Un grupo de investigadores de Italia desarrolló una herramienta para medir, con más precisión que nunca, el perfil de lateralidad motora de los perros. Por qué tiene implicancias directas en su bienestar y entrenamiento

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

De Bahía Blanca al mayor premio de astrofísica: quién es la argentina que reconstruyó la historia secreta de la Vía Láctea

Se llama Amina Helmi y vive en los Países Bajos. La científica, una de las ganadoras del prestigioso Premio Kavli en Astrofísica 2026, demostró que la Vía Láctea se formó a través de colisiones con otras galaxias. Contó a Infobae cuáles son las preguntas que aún quisiera comprender

De Bahía Blanca al mayor premio de astrofísica: quién es la argentina que reconstruyó la historia secreta de la Vía Láctea

Por qué el tobillo cambia su forma de funcionar con la edad y qué riesgo implica

Investigadores de Australia analizaron a 107 adultos en el laboratorio y detectaron cambios precisos en la coordinación del tobillo que ayudan a mantener el equilibrio. Qué aconsejan a partir de los resultados

Por qué el tobillo cambia su forma de funcionar con la edad y qué riesgo implica

Por qué la NASA va a investigar las tormentas tropicales desde el espacio: claves de una misión inédita

El proyecto permitirá a expertos anticipar escenarios críticos en infraestructuras y recursos agrícolas gracias a datos inéditos sobre la evolución atmosférica

Por qué la NASA va a investigar las tormentas tropicales desde el espacio: claves de una misión inédita
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Popocatépetl tuvo 15 emisiones este 10 de junio

Popocatépetl tuvo 15 emisiones este 10 de junio

Beca Rita Cetina 2026: fecha y calendario del último pago del ciclo escolar

Iván Cancino descartó la suspensión inmediata de Gustavo Petro por presunta participación en política: “No hay tiempo para que se haga efectivo”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio? Cierran estaciones de la L5 del STC

Javier Alarcón manda contundente mensaje tras los conflictos a un día de la Copa del Mundo: “Un pedazo de Mundial”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Nicaragua reafirma su respaldo a Vladímir Putin por el Día de Rusia

El régimen de Nicaragua reafirma su respaldo a Vladímir Putin por el Día de Rusia

La Policía Nacional Civil de Guatemala anuncia un plan especial de seguridad durante el Mundial 2026

Un estudio global evaluó los basurales más contaminantes: localizó en Argentina al mayor emisor de metano

Tormenta Cristina: Fuerte oleaje y lluvias causa estragos en viviendas de la costa sur de Guatemala

Annie Leibovitz vuelve a México 40 años después del mundial 86 para retratar a la estrellas del presente: Cristiano Ronaldo y Mbappé

ENTRETENIMIENTO

Dennis Quaid explica por qué se sumó a las estrellas que han abandonado Hollywood: “Ha ido cuesta abajo, la gente está enojada”

Dennis Quaid explica por qué se sumó a las estrellas que han abandonado Hollywood: “Ha ido cuesta abajo, la gente está enojada”

¿Murió Tony Soprano? El secreto detrás del final de la serie que aún desconcierta a los fanáticos

Nick Reiner reclama el fideicomiso de sus padres: busca financiar su defensa en el caso de asesinato

Jeremy Strong se transforma en Mark Zuckerberg: el primer tráiler de ‘The Social Reckoning’ revive la crisis que sacudió a Facebook

Callum Turner alimenta rumores sobre ser el próximo James Bond: “Me parece bastante divertido”