Tendencias

Cuál es la rutina cotidiana e inesperada que puede mejorar el estado de ánimo y elevar el bienestar

Expertos coinciden en que sumar una simple acción en el comienzo del día puede influir positivamente en toda la jornada. Cómo impulsar la energía, el ánimo y la calidad del descanso, según investigaciones recientes

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
La exposición a la luz
La exposición a la luz natural por la mañana mejora el ánimo y la calidad del sueño, según estudios y testimonios.

Sentarse junto a una ventana y permitir que la luz solar ilumine la mañana puede parecer un gesto simple, pero este hábito tiene el potencial de transformar el bienestar diario, según estudios científicos, entidades reconocidas y especialistas citados por Verywell Mind.

Es que incorporar la exposición a la luz natural en la rutina matutina favorece el estado de alerta, eleva el ánimo y mejora la calidad del sueño, según detallan diversos estudios científicos. En ese tono, expertos citados por Verywell Mind destacan sus beneficios y lo describen como una estrategia eficaz, incluso, para potenciar la energía, la claridad mental y el equilibrio emocional.

La exposición a la luz brillante en las primeras horas de la mañana se asocia con una sensación de bienestar y una mejor regulación del ciclo sueño-vigilia. Este recurso puede integrarse fácilmente en la vida cotidiana, incluso con jornadas exigentes y contexto familiar demandante.

Especialistas destacan que recibir luz
Especialistas destacan que recibir luz natural al inicio del día potencia la energía, la claridad mental y el equilibrio emocional.

Es más, exponerse a la luz natural al despertar y realizar una breve caminata por la mañana ayuda a sincronizar el reloj biológico, mejorar el ánimo y favorecer un sueño nocturno de mayor calidad. Según Harvard Health Publishing, este tipo de hábitos matutinos refuerza los ritmos circadianos y promueve mayor bienestar físico y mental a lo largo del día.

En tanto, desde Cleveland Clinic destacan que estos ritmos regulados por la luz y la actividad temprana influyen también en funciones como el metabolismo, la secreción hormonal, la digestión y la temperatura corporal, amplificando los beneficios de las rutinas matutinas más allá del sueño.

En ese tono, un estudio publicado en 2023 en el Journal of Sleep Research concluyó que la exposición a luz intensa al comenzar el día favorece un sueño más reparador por la noche y mayor alerta durante el día.

Exponerse a la luz natural
Exponerse a la luz natural al comenzar el día puede contribuir a regular el sistema digestivo y optimizar los ritmos biológicos, potenciando el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Neesha Patel, por su parte, explicó al medio: “La luz brillante por la mañana se ha relacionado con una mayor claridad mental durante el día” y señaló que este estímulo favorece niveles saludables de cortisol, traduciéndose en mejor enfoque y energía.

Asimismo, la psicoterapeuta Lindsie Meek subrayó que este ritual puede resultar reconfortante y útil durante episodios depresivos, pues contribuye al aumento de la serotonina y, con ello, al estado de ánimo.

Mientas que Lindsey Rae Ackerman, terapeuta familiar, detalló a Verywell Mind que la luz matutina es absorbida por células fotosensibles en los ojos, que envían señales directas al “reloj maestro” del cerebro, lo que ayuda a reajustar el sistema sueño-vigilia.

Incorporar rutina de exposición solar
Incorporar rutina de exposición solar a actividades diarias simples ayuda a mejorar el bienestar y el enfoque. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para incorporar el hábito, los expertos citados por Verywell Mind recomiendan asociar la exposición a la luz natural con actividades rutinarias inevitables, como mirar por la ventana mientras se cepillan los dientes o antes del primer café. Pasear al perro en la mañana también representa una oportunidad para recibir luz solar.

Los expertos citados por el medio sugieren la técnica del apilamiento de hábitos, que consiste en sumar una nueva acción saludable a una ya establecida, facilitando así su adopción y mantenimiento.

Existen limitaciones en cuanto a la disponibilidad de luz natural, sobre todo en zonas con inviernos extensos o días cortos. En estos contextos, las lámparas de fototerapia pueden ser una alternativa válida, ya que simulan la luz solar y pueden ofrecer beneficios similares. Por lo general, se emplean para tratar el trastorno afectivo estacional, aunque cualquier persona puede adaptarlas a sus necesidades. Un estudio del 2019 demostró la efectividad de esta alternativa.

La luz natural por la
La luz natural por la mañana favorece la claridad mental y regula los ciclos de energía y descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la autora consultada por Verywell Mind, este sencillo cambio en su rutina diaria ha tenido un impacto notable en su bienestar, convirtiéndose en una herramienta valiosa para afrontar los desafíos cotidianos.

Es que, además de los efectos sobre el ánimo y el sueño, Harvard Health Publishing recomienda vincular la exposición matutina a la luz natural con actividades físicas ligeras y rutinas que incluyan breves momentos de movimiento, como estiramientos o caminar algunos minutos.

Según la institución, integrar estos pequeños gestos al inicio del día ayuda a optimizar la transición entre el descanso y la actividad, mejora la concentración y puede reducir la fatiga durante la jornada laboral.

Temas Relacionados

Ritmo circadianoSaludDescansoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo la fórmula de la longevidad de Bryan Johnson impulsa nuevas preguntas y avances en la ciencia

Con una disciplina que incluye tecnología avanzada y aspectos biomédicos, el empresario californiano busca empujar los límites conocidos y abre interrogantes que impulsan la búsqueda por revertir el envejecimiento

Cómo la fórmula de la

La música como lenguaje común: cómo las melodías pueden crear afinidad entre desconocidos

Un estudio internacional reveló que las preferencias musicales pueden brindar indicios sobre cinco grandes rasgos de la personalidad

La música como lenguaje común:

Videojuegos y pantallas, el nuevo desafío de la ciencia para la salud mental de los adolescentes

El tiempo en consolas y celulares supera incluso al dedicado a la escuela entre los jóvenes, según un estudio británico. Cómo establecer límites claros y alternativas para proteger su bienestar emocional

Videojuegos y pantallas, el nuevo

Falta de sueño: 6 estrategias para mantenerse alerta tras una noche de descanso insuficiente

Un informe realizado por The Telegraph detalló recomendaciones prácticas de especialistas para contrarrestar la fatiga, mejorar la concentración y mantener el equilibrio corporal y emocional durante el día

Falta de sueño: 6 estrategias

El método de una campeona olímpica para fortalecer el cuerpo después de los 50 sin pisar el gimnasio

La propuesta de Sally Gunnell facilita la adopción de hábitos saludables al asociar movimientos simples con actividades cotidianas, promoviendo la autonomía y el bienestar sin requerir de sesiones tradicionales de entrenamiento

El método de una campeona
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Catamarca 2025: qué se

Elecciones Catamarca 2025: qué se vota el 26 de octubre

Rechazaron los planteos de los detenidos por el femicidio de Tamara Fierro y el juicio está cada vez más cerca

Jubilados viajarán gratis en el subte: cómo acceder al nuevo beneficio disponible

El Gobierno de Neuquén entregó varios vehículos de bandas narco a la Policía local y el Ministerio de Salud

Ofrecieron $5 millones por datos sobre un hombre que permanece prófugo, acusado de abusar de un menor

INFOBAE AMÉRICA
Astrónomos identifican señales que aparentan

Astrónomos identifican señales que aparentan superar la velocidad de la luz

Una ciudad de Europa aplicará un impuesto diario a los turistas que viajen con perros

Trajes de neopreno “anti-mordeduras”: la innovación que busca salvar vidas ante ataques de tiburón

Al menos cuatro muertos y más de 100.000 evacuados en Filipinas tras el impacto del tifón Bualoi

Netanyahu llega a la ONU decidido a rechazar el Estado palestino mientras crece la presión por la ofensiva en Gaza

TELESHOW
“El Club de los Perfectos”:

“El Club de los Perfectos”: el musical adolescente que desafía los tabúes desembarca en la calle Corrientes

Llega el FIC.UBA 2025: todo lo que hay que saber sobre el festival de cine de la Universidad de Buenos Aires

#VivaLaFamilia con Fernando y Delfina Burlando: “Rezo todas las noches por la felicidad de mis hijas”

Nicolás Cabré palpitó su casamiento con Rocío Pardo: “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”

Soledad Pastorutti sorprendió en La Voz Argentina al enseñar cómo se debe revolear un poncho