Receta de humita al plato, rápida y fácil

La humita de choclo al plato es una receta tradicional argentina, fácil y rápida de preparar en menos de 40 minutos (Imagen Ilustativa Infobae)

La humita al plato es uno de esas comidas tradicionales argentinas que logran unir simplicidad, sabor y tradición en una sola preparación. Es imposible no imaginar una tarde de invierno en el noroeste argentino: la familia alrededor de la mesa, el aroma del choclo fresco mezclado con cebolla y albahaca invadiendo la casa, y el primer bocado cremoso y dulce que nos transporta directo a la infancia. Preparar humita es revivir costumbres, celebrar la riqueza del maíz y compartir un clásico que nunca pasa de moda.

La humita tiene sus raíces en la cocina precolombina andina, donde el choclo (maíz) era el eje de la alimentación. En Argentina, existen dos versiones muy populares: la humita en chala (envuelta en hojas de maíz y cocida al vapor o hervida) y la humita al plato, más rápida y adaptada a la vorágine cotidiana.

La receta varía levemente según la provincia: en Salta y Tucumán suele ser más especiada y llevar un toque de queso cremoso, mientras que en el noroeste hay quienes le agregan zapallo o una pizca de azúcar. Es ideal como plato principal para almuerzos y cenas, acompañada de una ensalada fresca o, con unas buenas empanadas de carne a modo de entrada.

Receta de humita al plato

La humita de choclo al plato es una preparación práctica y reconfortante, perfecta para aprovechar el maíz fresco de estación, aunque también se puede hacer con granos de choclo congelados o en lata para una versión exprés.

La base consiste en sofreír cebolla y morrón, agregar los granos de maíz procesados o rallados junto con la leche y cocinar hasta lograr una textura cremosa y espesa. El toque final lo da el queso fresco o cremoso, que se funde suavemente, y la albahaca, que le aporta aroma y sabor característicos.

Este plato vegetariano combina maíz fresco, cebolla, morrón, queso y albahaca para lograr una textura cremosa y un sabor inconfundible (Gourmet)

Es un plato vegetariano muy nutritivo y rendidor. Se puede variar agregando zapallo rallado o condimentos como pimentón dulce, orégano o incluso un toque de comino si te gustan los sabores más intensos. La humita al plato se sirve caliente, ideal para las noches frías, pero también puede funcionar perfectamente como entrada en una comida festiva.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 40 minutos.

Preparación de ingredientes: 10 minutos.

Cocción del sofrito: 10 minutos.

Cocción de la humita: 15 a 20 minutos.

Gratinar (opcional): 3 a 5 minutos.

Ingredientes

6 choclos (maíz) medianos o 3 tazas de granos de choclo (pueden ser frescos, congelados o en lata).

2 cebollas medianas.

1 morrón rojo pequeño.

2 cucharadas de manteca.

2 cucharadas de aceite.

200 ml de leche.

150 g de queso fresco o cremoso (por salut, mozzarella o similar).

1 ramito de albahaca fresca (o 1 cucharada seca).

Sal y pimienta a gusto.

1 cucharadita de azúcar (opcional, para resaltar el sabor).

Pimentón dulce (opcional, al gusto).

La humita de choclo al plato rinde cuatro porciones abundantes y puede servirse como plato principal o entrada en cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer humita de choclo al plato, paso a paso

Usar choclo fresco y desgranar los choclos con un cuchillo afilado.

Utilizar choclo en lata o congelado y escurrir bien.Procesar los granos de choclo en una procesadora o licuadora hasta obtener una pasta gruesa (puede quedar algo rústica).

Pelar y picar las cebollas y el morrón en cubos pequeños.En una sartén grande, calentar la manteca y el aceite.

Sofreír la cebolla y el morrón hasta quedar transparentes y tiernos, unos siete a ocho minutos.Incorporar la pasta de choclo y revolver bien.

Cocinar dos o tres minutos para que el maíz libere su sabor.

Agregar la leche de a poco y revolver de forma constante para evitar que se pegue.

Cocinar a fuego medio hasta que la mezcla espese, unos diez minutos.

Añadir sal, pimienta y azúcar.

Cuando la mezcla esté cremosa, incorporar la albahaca picada y el queso cortado en cubos. Mezclar suavemente hasta que el queso comience a fundirse.

Probar y ajustar condimentos.

Para lograr una superficie dorada, colocar la humita en una fuente apta para horno, espolvorear con pimentón y gratinar tres a cinco minutos.

Servir caliente, idealmente con una ensalada de hojas verdes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de humita de choclo al plato aporta aproximadamente:

Calorías: 350

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 8 g

Carbohidratos: 38 g

Azúcares: 8 g

Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La humita de choclo al plato se puede conservar en la heladera durante 3 a 4 días en un recipiente hermético. Es ideal recalentarla en horno o sartén para que recupere su textura cremosa y no quede aguada.