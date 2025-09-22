Tendencias

Las 6 infusiones que ayudan a relajarse y combatir el estrés

Crecen las alternativas herbales para combatir la ansiedad, aunque expertos advierten que la evidencia científica es limitada y recomiendan consultar a un médico antes de incorporar estas bebidas a la rutina diaria

Por Constanza Almirón

Guardar
Las infusiones herbales ofrecen alternativas
Las infusiones herbales ofrecen alternativas naturales para aliviar el estrés y la ansiedad, aunque su efectividad y seguridad varían según la planta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una época caracterizada por la velocidad y las preocupaciones persistentes, cada vez más personas priorizan alternativas naturales para aliviar el estrés y la ansiedad. Diversas plantas medicinales se emplean tradicionalmente en infusión para promover la relajación, aunque la evidencia científica sobre sus efectos varía según la especie.

De acuerdo con Mayo Clinic, existen opciones herbales con beneficios señalados en estudios pequeños; sin embargo, se recomienda precaución y consulta médica antes de su consumo, particularmente durante embarazo o lactancia.

Estas son seis infusiones populares, junto a sus principales propiedades y advertencias, según la información proporcionada por Mayo Clinic.

1. Kava

La infusión de kava se
La infusión de kava se asocia a efectos calmantes, pero su consumo puede provocar daño hepático grave (Wikipedia)

El kava se utiliza como infusión para el tratamiento a corto plazo de la ansiedad y el estrés, con el objetivo de lograr efectos calmantes. No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó advertencias tras registrarse casos de daños hepáticos graves vinculados a su ingesta, incluso durante periodos breves.

Aunque persisten dudas sobre el mecanismo exacto de toxicidad, la recomendación médica es evitar el uso de kava durante embarazo y lactancia, y siempre consultar previamente con un profesional.

2. Pasiflora

Utilizada para favorecer la relajación,
Utilizada para favorecer la relajación, la pasiflora muestra indicios de ayudar a controlar la ansiedad, aunque puede causar somnolencia y su seguridad en embarazo es incierta (Crédito: wikimedia)

La pasiflora es una de las plantas más usadas en infusiones para favorecer la relajación. Ensayos de pequeña escala indican que podría ayudar a controlar la ansiedad. Sin embargo, muchos productos comerciales combinan pasiflora con otras hierbas, lo que dificulta evaluar su eficacia individual.

Resulta probablemente segura para consumos breves si se respetan las dosis recomendadas, aunque puede provocar somnolencia, mareos y confusión. Como otras infusiones, no se sugiere durante embarazo ni lactancia.

3. Valeriana

Té de valeriana, una bebida
Té de valeriana, una bebida herbal utilizada tradicionalmente por sus propiedades calmantes y su efecto positivo sobre el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La valeriana se emplea desde hace siglos para disminuir la ansiedad y el estrés. Determinados estudios reportaron alivio sintomático, mientras que otros no hallaron variaciones relevantes. En los plazos cortos parece aceptable si se siguen las dosis indicadas, aunque por falta de estudios prolongados se recomienda limitar su uso sostenido sin supervisión profesional.

Sus posibles efectos secundarios contemplan dolor de cabeza, somnolencia y mareos; al igual que las anteriores, no debe utilizarse durante embarazo o lactancia.

4. Manzanilla

Reconocida por su efecto calmante,
Reconocida por su efecto calmante, la manzanilla podría aumentar el riesgo de sangrado al usarse junto a anticoagulantes y ocasionar alergias en personas sensibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla es reconocida por su efecto calmante y suele integrarse en rutinas nocturnas. La limitada evidencia disponible respalda su uso a corto plazo como recurso para moderar los síntomas de ansiedad.

No obstante, puede incrementar el riesgo de sangrado en quienes toman anticoagulantes, especialmente en dosis elevadas, y provocar reacciones alérgicas en individuos sensibles a la familia de las asteráceas (como ambrosía, caléndulas, margaritas y crisantemos). No se aconseja en embarazo o lactancia.

5. Lavanda

La lavanda figura entre las
La lavanda figura entre las plantas más usadas para reducir la ansiedad, sin que existan evidencias concluyentes sobre su eficacia y con advertencias sobre posibles alteraciones hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda se utiliza tanto en infusión como en aromaterapia debido a sus potenciales efectos tranquilizantes. Hay investigaciones que indican reducción de la ansiedad mediante uso oral o inhalación, aunque la evidencia aún es insuficiente.

Entre los posibles efectos secundarios, figuran estreñimiento, molestias gástricas y cefalea. Su consumo oral no es recomendable en niños y adolescentes por riesgo de alteraciones hormonales, ni en embarazadas o mujeres en lactancia ante la falta de datos sobre su seguridad.

6. Melisa

Infusión suave para el nerviosismo
Infusión suave para el nerviosismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La melisa, conocida también como toronjil, tiene fama de aliviar la preocupación y el nerviosismo. Pequeños estudios sugieren buena tolerancia y probable utilidad como calmante ocasional. Sin embargo, no existen suficientes datos sobre su seguridad en embarazo y lactancia, por lo cual no se recomienda en estas etapas. Posibles reacciones incluyen náuseas y dolor de estómago.

La diversidad de infusiones herbales para tratar la ansiedad y el estrés permite explorar remedios naturales para relajar cuerpo y mente. No obstante, Mayo Clinic recalca que la efectividad es variable y que “lo natural no siempre es sinónimo de seguro”.

En ese sentido, consultar con un profesional antes de sumar cualquier suplemento herbario es esencial cuando existen afecciones de salud o tratamientos médicos concomitantes, para evitar riesgos o interacciones severas.

Además, el control de la ansiedad tiende a requerir una estrategia integral que puede incluir ejercicio, técnicas de manejo del estrés o terapia cognitivo conductual, especialmente si los síntomas impactan en la vida diaria.

Temas Relacionados

InfusionesKavaPasifloraValerianaManzanillaLavandaMelisaÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

De la emoción al daño: cómo evitar que el “sincericidio” rompa la confianza en la vida cotidiana

El enojo o el cansancio pueden afectar la regulación emocional y dejar profundas cicatrices en la vida personal, laboral y social. Claves de expertos para hacer frente a este fenómeno

De la emoción al daño:

El impacto de las redes sociales en el cerebro: ¿perdimos la capacidad de concentración?

Expertos aseguran que la sobreexposición a pantallas y la velocidad de los contenidos no destruye la atención, pero sí la fragmenta. Con hábitos conscientes y pausas estratégicas, es posible recuperarla y entrenarla

El impacto de las redes

Qué dice la ciencia sobre dejar ropa en la silla y su impacto en el bienestar

Expertos explican que dejar prendas fuera del armario responde a la gestión práctica de la energía y solo preocupa si impacta en la salud emocional

Qué dice la ciencia sobre

Cómo elegir y usar productos de estilismo: la guía esencial para cuidar tu cabello

Leonardo Rocco comparte recomendaciones para lograr una melena saludable con una rutina personalizada y consciente

Cómo elegir y usar productos

Descubrieron 85 lagos subglaciales en la Antártida: su posible impacto en el nivel del mar

El registro estuvo a cargo de científicos que trabajaron con datos del satélite CryoSat de la Agencia Espacial Europea (ESA). Los detalles

Descubrieron 85 lagos subglaciales en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elaboraron una guía anticorrupción para

Elaboraron una guía anticorrupción para la administración pública, que busca fortalecer la integridad de las instituciones

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Otra entradera en La Plata: ingresaron por el fondo de una casa y ataron por una hora a una mujer de 90 años

Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo durante la primera semana de primavera en el AMBA

Delincuentes irrumpieron en una casa en Río Negro, maniataron a una familia y huyeron en taxi

INFOBAE AMÉRICA
El incendio más mortífero de

El incendio más mortífero de la historia: cómo fue la tragedia de Wisconsin que arrasó pueblos enteros y dejó más de mil muertos

El impacto de las redes sociales en el cerebro: ¿perdimos la capacidad de concentración?

Una misión de la ONU expondrá hoy en Ginebra su demoledor informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

Revolución, violencia y familia en la nueva epopeya de Paul Thomas Anderson

TELESHOW
Marcos Ginocchio se volvió viral

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”