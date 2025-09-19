Tendencias

Día Mundial del Aperitivo: cuatro recetas fáciles para disfrutar antes de comer

El 19 de septiembre invita a brindar con sabores variados y combinaciones frescas que transforman cualquier reunión en un momento especial

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
El Día Mundial del Aperitivo
El Día Mundial del Aperitivo destaca la importancia del encuentro y la diversidad de sabores en la previa de cada comida (Imagen ilustrativa Infobae)

Este 19 de septiembre se celebra el Día Mundial del Aperitivo, una fecha que rinde homenaje a un rito apreciado en todo el planeta: el momento de compartir una bebida y un bocado antes de la comida principal.

Lejos de ser solo un trago, se trata de la antesala de todo lo bueno que vendrá. Este momento es sinónimo de encuentro, de abrir el apetito para las delicias que llegarán después y, sobre todo, de hacer una pausa para apreciar la compañía.

Quizás por eso, el aperitivo tiene tantas variantes y estilos: hay quienes lo prefieren amargo, quienes buscan algo fresco y chispeante, y quienes eligen opciones frutadas, sin alcohol o apenas dulces. Lo cierto es que, con su diversidad de sabores y colores, esta dinámica nunca deja de renovarse y adaptarse.

Si bien los aperitivos pueden ser una bebida única, también los cócteles son una opción que une el sabor con el placer de crear un gusto especial y homenajear a la familia y los amigos en una reunión. Aquí, cuatro recetas ideales de tragos para el aperitivo para celebrar en casa.

1- Spritz de cítricos y hierbas frescas

Las recetas de spritz de
Las recetas de spritz de cítricos, tónico de pepino y americano clásico reflejan la creatividad en el mundo de los aperitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en los aperitivos europeos, este spritz reúne vino blanco seco, jugo fresco de naranja, soda bien helada y el perfume verde de las hierbas. Ideal para tardes soleadas, resulta liviano y muy aromático.

Sugerencia de maridaje: bruschettas de pan rústico con tomate, ajo y albahaca fresca, para aprovechar la acidez y frescura de ambos.

Ingredientes

  1. 60 ml de vino blanco seco frío
  2. 30 ml de jugo natural de naranja
  3. 60 ml de soda o agua con gas bien fría
  4. Hielo en cubos a gusto
  5. 1 rodaja de naranja
  6. 1 ramita de romero fresco

Cómo hacerlo

  1. Llenar una copa balón con mucho hielo.
  2. Verter el vino blanco y el jugo de naranja.
  3. Agregar la soda fría con suavidad para no perder burbujas.
  4. Mezclar apenas con una cuchara larga.
  5. Decorar con la rodaja de naranja y la ramita de romero.

2- Tónico de pepino y enebro (sin alcohol)

El ritual del aperitivo combina
El ritual del aperitivo combina tradición, innovación y momentos compartidos alrededor de bebidas y bocados únicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta alternativa es tan sofisticada como refrescante. El pepino y el enebro, acompañados de agua tónica y menta fresca, logran un aperitivo sin alcohol muy aromático, ideal para quienes buscan sabores herbales y frescos.

Sugerencia de maridaje: bastones de zanahoria, apio y pepino, con salsa de yogur natural y eneldo, para un picoteo saludable y liviano.

Ingredientes

  1. 150 ml de agua tónica
  2. 3 rodajas finas de pepino fresco
  3. 1 cucharadita de bayas de enebro, ligeramente machacadas en mortero
  4. 1 ramita de menta fresca
  5. Hielo

Cómo hacerlo

  1. Colocar las rodajas de pepino y las bayas de enebro en un vaso largo.
  2. Llenar el vaso con abundante hielo.
  3. Añadir la tónica bien fría.
  4. Mezclar suavemente y agregar la ramita de menta fresca para decorar.

3- Americano clásico

El aperitivo representa una pausa
El aperitivo representa una pausa para disfrutar de la compañía y abrir el apetito antes del plato principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Americano es historia pura dentro del universo de los aperitivos. Combina partes iguales de vermut rojo y un licor amargo (que puede ser artesanal o casero), completado con soda, logrando un balance entre dulzura y amargor perfecto para abrir el apetito.

Sugerencia de maridaje: aceitunas rellenas de morrón y almendras tostadas, acompañando los matices herbales y amargos del cóctel.

Ingredientes

  1. 45 ml de vermut rojo dulce
  2. 45 ml de bíter o licor amargo herbal (si es casero, mejor)
  3. 45 ml de soda
  4. Hielo
  5. 1 rodaja de naranja o limón

Cómo hacerlo

  1. Serví hielo en un vaso bajo tipo old fashioned.
  2. Añadí el vermut y el amargo.
  3. Completar con la soda y mezclar con suavidad.
  4. Decorar con la rodaja de cítrico elegido.

4- Cóctel de frutos rojos y lima (sin alcohol)

Las alternativas sin alcohol, como
Las alternativas sin alcohol, como el tónico de pepino y el cóctel de frutos rojos, ganan adeptos en la celebración global del aperitivo (Freepik)

Refrescante y colorido, este trago sin alcohol combina jugo puro de frutos rojos y lima, con soda helada. En verano, es un éxito rotundo y resulta ideal para quienes buscan algo vibrante.

Sugerencia de maridaje: mini brochetas caprese con tomate cherry, dados de mozzarella y hojas de albahaca, realzadas con un toque de oliva.

Ingredientes

  1. 80 ml de jugo natural de frutos rojos (frambuesas, arándanos, moras, etc.)
  2. 20 ml de jugo de lima recién exprimido
  3. 80 ml de soda fría
  4. Hielo
  5. Frutas frescas para decorar

Cómo hacerlo

  1. Llenar un vaso largo con hielos.
  2. Verter el jugo de frutos rojos y la lima.
  3. Completar con soda.
  4. Mezclar y terminar con frutas frescas a gusto.

Temas Relacionados

AperitivoTragosDía Mundial del AperitivoRecetasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Descubrieron una variante americana del mosquito del dengue gracias a la decodificación de 1.200 genomas

Científicos de 15 países, incluyendo a la Argentina y Brasil, revelaron cómo la migración y la urbanización impulsaron la evolución de una variante del insecto que prefiere picar a los humanos y aumenta el riesgo de epidemias en las ciudades

Descubrieron una variante americana del

Agatha Ruiz de la Prada sorprende en Madrid con una colección creada con inteligencia artificial

El evento combinó elementos lúdicos, materiales sorprendentes y una visión renovada del diseño contemporáneo

Agatha Ruiz de la Prada

Receta de mermelada de naranja y manzana, rápida y fácil

Preparación casera que combina frutas frescas y especias, ideal para acompañar desayunos o postres, lista en menos de una hora y sin necesidad de aditivos artificiales gracias a la pectina natural de la manzana

Receta de mermelada de naranja

Cómo prevenir el Alzheimer: las cuatro recomendaciones de la neurociencia para cuidar el cerebro cada día

En vísperas del día mundial de esta enfermedad, que se celebrará el domingo, Ineco compartió estrategias para la prevención y actividades abiertas a la comunidad

Cómo prevenir el Alzheimer: las

¿El agua de lechuga realmente ayuda a dormir? Mitos, verdades y la polémica detrás de esta tendencia viral

Aunque miles replican esta práctica, los especialistas advierten y recomiendan precaución antes de seguir remedios populares que circulan en redes sociales. La palabra de un experto a Popular Science

¿El agua de lechuga realmente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reina de belleza narco: la

Reina de belleza narco: la sombra del ex taxista detrás de los 350 kilos en la avioneta

Receta de mermelada de naranja y manzana, rápida y fácil

“27 noches” inaugura el Festival de San Sebastián y pone foco en el cine argentino en tiempos de crisis

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a un récord de $1.515 para la venta

Sheinbaum iza bandera a media asta en Zócalo de CDMX para conmemorar a víctimas de sismos de 1985 y 2017

INFOBAE AMÉRICA
“27 noches” inaugura el Festival

“27 noches” inaugura el Festival de San Sebastián y pone foco en el cine argentino en tiempos de crisis

La Fiscalía define que Luis Arce se defienda en libertad en el caso de abandono a una embarazada

La cantidad de turistas en Cuba se redujo más del 20 por ciento en lo que va del año

Pakistán confirmó que dará protección nuclear a Arabia Saudita tras sellar un nuevo pacto de defensa

Putin echó a uno de sus asesores más importantes: había intentado convencerlo de que detenga la invasión a Ucrania

TELESHOW
Operan a Thiago Medina a

Operan a Thiago Medina a seis días de su grave accidente

Una joven sorprendió a Darío Barassi al contarle por qué está de novia con un hombre mayor: “Me parece bien”

La increíble fobia que Marina Calabró superó gracias a la ayuda de Rolando Barbano: “La voy llevando bien”

El amor en la ruta de la fe: Pampita recordó cómo una peregrinación a Luján fue el inicio de su nueva relación

Noche de tensiones en el Team Lali de La Voz Argentina: quiénes siguen en el equipo y quién fue eliminado