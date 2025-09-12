Receta de galletas de miel, rápida y fácil

Tendencias

Con ingredientes simples y pasos accesibles, esta preparación permite obtener dulces dorados y aromáticos, perfectos para quienes buscan opciones prácticas y deliciosas para la merienda o el desayuno sin invertir demasiado tiempo

Estas galletas caseras combinan miel, manteca y canela para lograr un sabor cálido y reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay recetas que son el mejor antídoto contra la rutina y los días grises, y las galletas de miel cumplen ese rol a la perfección. Son ideales para una tarde lluviosa: el horno encendido, el perfume cálido y especiado de la miel y la canela que invade la casa, y una bandeja de galletitas listas para compartir. Estas galletitas caseras no solo son deliciosas y rápidas de preparar, sino que también transforman cualquier merienda en una experiencia reconfortante y hogareña.

Además, las galletas de miel tienen un encanto clásico, simple y atemporal. Desde la infancia hasta la adultez, siempre despiertan nostalgia y alegría. Lo mejor de esta receta es que es tan fácil que se pueden preparar en familia, en una pausa rápida o para sorprender a alguien especial. Por eso, en pocos pasos y con ingredientes simples se pueden lograr unas galletas doradas que conquistarán a todos en casa.

Receta de galletas de miel rápidas y fáciles

La preparación de las galletas de miel solo requiere 35 minutos y no necesita equipos sofisticados

Esta receta es perfecta para principiantes o para esos días en que el antojo aparece de repente. Usando miel, manteca y un toque de canela, logran una textura suave y un sabor profundo, sin necesidad de equipos sofisticados ni pasos complicados.

Solo se necesita mezclar los ingredientes, formar bolitas y llevar al horno. Como sugerencia, pueden sumarse especias como jengibre, o glasé sencillo una vez frías para decorarlas, pero su sabor natural es delicioso tal cual sale del horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 35 minutos

  • Preparación y mezcla: 15 minutos
  • Formado y horno: 15 a 20 minutos
  • Enfriado: (opcional) 5 minutos

Ingredientes

  • 100 g de manteca (mantequilla) a temperatura ambiente
  • 70 g de azúcar (puede ser blanca o rubia)
  • 70 g de miel
  • 1 huevo
  • 200 g de harina 0000 (de repostería)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de sal
La receta permite personalizar las galletas con especias como jengibre o decoraciones de glasé (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de miel rápidas y fáciles, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Forrar una bandeja con papel manteca o enmantecar y enharinar.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y cremosa.
  3. Agregar la miel y el huevo, y mezclar bien.
  4. Tamizar la harina junto al polvo de hornear, la canela y la sal. Incorporar todo a la mezcla húmeda y unir sin amasar demasiado.
  5. Tomar pequeñas porciones de masa y formar bolitas; disponerlas en la bandeja separadas, ya que crecerán un poco.
  6. Hornear por 12 a 15 minutos, hasta que estén ligeramente doradas en los bordes (¡no esperar a que estén muy oscuras!).
  7. Dejar enfriar 5 minutos sobre la bandeja, luego pasarlas a una rejilla para que terminen de enfriar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen aproximadamente 20 galletitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galletita contiene aproximadamente:

  • Calorías: 80
  • Grasas: 3,5 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 11 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 1,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Cada galletita de miel aporta cerca de 80 calorías y contiene ingredientes simples y accesibles (Imagen ilustreativa Infobae)

Las galletas de miel totalmente frías se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 7 días, manteniendo su frescura y textura.

