Los diez looks más impactantes que dejó la red carpet del Festival de Cine de Venecia

Los mejores looks de la celebridades en el Festival de Venecia

Ayer cerró la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia con un despliegue de moda que acompañó el final de la temporada alta de festivales cinematográficos.

Durante diez días, desde el miércoles 27 de agosto hasta el sábado 6 de septiembre, la ciudad italiana reunió a figuras del cine, la música y el entretenimiento, quienes transitaron la alfombra roja con propuestas que marcaron tendencia. Estos fueron los diez looks más destacados que dejó el certamen, donde el protagonismo se dividió entre la diversidad de estilos, la experimentación con materiales y los homenajes a la tradición tanto en diseño femenino como masculino.

Emily Blunt

Emily Blunt deslumbró con su elección de vestido REUTERS/Yara Nardi

En la proyección de “The Smashing Machine”, la icónica actriz de películas como El diablo viste a la moda, Emily Blunt apostó por un vestido de corte columna cubierto de cristales plateados con escote estructurado de inspiración escultórica.

Dwayne Johnson junto a su compañera de elenco Emily Blunt REUTERS/Remo Casilli

El detalle drapeado en la cadera izquierda, realzado por un adorno redondeado, acentuó la silueta.

El tono champagne metalizado generó armonía con su color de piel. Sumó pendientes colgantes de diamantes y rubíes en forma floral y un gran anillo a juego, e imprimió contraste con labios fucsia y cabello suelto en ondas.

Dwayne Johnson

La elegante elección de Dwayne en el Festival de Venecia REUTERS/Remo Casilli

Dwayne “La Roca” Johnson, conocido por tiras como Jumanji: el siguiente nivel o Hada por accidente, eligió traje de dos piezas en tono gris claro, confeccionado en tela satinada.

El saco cruzado de doble botonadura mostró una estructura tradicional. Llevó camisa neutra de cuello abierto y un pañuelo celeste en el bolsillo superior. El pantalón, de corte amplio y recto, evocó la clásica estética de los años 80 y 90, mientras que los zapatos negros de charol tipo mocasín sumaron formalidad. Completó el look con lentes ópticos de marco transparente y pañuelo, marcando un equilibrio entre elegancia y presencia.

Colman Domingo

La extravagante apuesta de outfit de Colman Domingo REUTERS/Remo Casilli

En la llegada a la proyección de “Dead Man’s Wire”, Colman Domingo, actor reconocido por su papel en Euphoria, sorprendió con una chaqueta de inspiración militar negra, botones frontales al estilo chino y adornos dorados con flecos metálicos en los hombros.

El pantalón negro entallado y un cinturón tipo fajín dieron continuidad al concepto ceremonial. Eligió como accesorios un reloj de lujo y varios anillos.

Madalina Diana Ghenea

Madalina Diana Ghenea sobresalió y captó la mirada de todos REUTERS/Remo Casilli

La actriz y modelo rumana, Madalina Diana Ghenea destacó con un vestido negro de terciopelo ceñido, con detalle estructurado en el busto decorado con motivos dorados y brillantes similares a enredaderas.

Los increíbles detalles del vestido de Madalina REUTERS/Remo Casilli

La larga cola de tela negra semitransparente otorgó dramatismo y glamour. El escote asimétrico y la ausencia de mangas enfatizaron una silueta definida. Llevó el cabello suelto en ondas suaves y maquillaje que realzó el rostro, junto a pendientes y brazalete discretos.

Jason Momoa

El colorido look de Jason Momoa REUTERS/Remo Casilli

El emblemático Aquaman, Jason Momoa apareció en la proyección de “In the Hand of Dante” luciendo un traje de lino color rosa empolvado de corte clásico, acompañado de camisa blanca de cuello abierto. El zapato tradicional quedó desplazado por sandalias tipo Birkenstock en tono claro, decisión que contrastó deliberadamente con los códigos de la alfombra roja.

Sumó gafas de sol oscuras de estilo retro, pañuelo rosa pálido en el saco y optó por melena larga y suelta.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried desfiló con un vestido excéntrico REUTERS/Yara Nardi

El vestido de gala negro con detalles rojos fue la elección de Amanda Seyfried, la soñadora Sophie en Mamma Mia. Presentó un corte princesa voluminoso, botones delanteros y líneas verticales rojas que concluyeron en un lazo en el pecho. Una gran cola añadió dramatismo.

Eligió peinado recogido en moño alto y maquillaje suave, con accesorios discretos que dejaron el foco en el diseño del vestido.

Joaquin Phoenix

El look monocromático de Joaquín Phoenix REUTERS/Yara Nardi

En el photocall de “The Voice of Hind Rajab”, Joaquin Phoenix, el célebre Joker, optó por un suéter negro sencillo y pantalón negro. El pin rojo con símbolo de una mano sobresalió. Mostró cabello despeinado con canas y expresión seria.

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio lució un vestido con diferentes texturas REUTERS/Yara Nardi

Durante la ceremonia de clausura, Alessandra Ambrosio, supermodelo y actriz brasileña llevó un vestido de corte sirena adornado con lentejuelas y pedrería en tonos rosados, plateados y nacarados.

Se destacó el escote en V profundo y la falda con abertura y cola plumosa en tonos tierra y dorados. Complementó el look con un collar gargantilla, maquillaje sofisticado y labios en tono vino.

Halsey

El llamativo outfit de Halsey REUTERS/Remo Casilli

En la proyección de “The Smashing Machine”, la cantante, Halsey optó por un vestido amarillo dorado de seda satinado, diseñado con motivos florales transparentes y bordados en la parte superior.

El corte tipo halter dejó los hombros y parte de la espalda al descubierto. El diseño evocó el glamour de los años 20 con una textura de tejido y detalles de bordados. Sumó labios rojos intensos, maquillaje teatral y corte bob muy corto con flequillo. Los tatuajes visibles y joyería mínima completaron el enfoque.

Thomasin McKenzie

La elegancia de Thomasin McKenzie REUTERS/Yara Nardi

La actriz neozelandesa, Thomasin McKenzie, lució un vestido largo strapless en blanco y negro con diseño de rayas horizontales alternadas. Combinó tela negra opaca con encaje blanco, creando contraste elegante y sofisticado.

La silueta amplia generó volumen desde la cintura, de inspiración princesa moderna. Eligió peinado corto, ondas muy marcadas y collar de piedras que sumó brillo sin saturar el conjunto.

La 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia concretó una vez más su papel como escenario global para la experimentación y el despliegue de tendencias en la moda, con la participación de nombres destacados y propuestas que dialogaron con la tradición, la innovación y la identidad de cada protagonista.