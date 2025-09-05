Potus, la planta ideal para interiores: los secretos de un experto para cuidarla y lograr hojas vibrantes

Por qué el potus es la opción favorita en hogares argentinos: te revelamos cómo mantener esta planta en óptimas condiciones, desde la poda hasta el riego adecuado, para obtener ejemplares densos y colores intensos en espacios cerrados

El potus, una de las plantas más populares en los hogares argentinos, destaca por su capacidad de adaptarse a interiores y su facilidad de cuidado, según explicó Horacio Gaido, fundador del Vivero Sequoia y representante de la tercera generación dedicada a la producción de especies ornamentales.

Conocida por su resistencia y fácil mantenimiento, esta especie trepadora aporta frescura y color a cualquier ambiente, siempre que se evite el exceso de riego y se controle la luz

Esta planta, originaria de la selva asiática y de climas templados, se caracteriza por su naturaleza trepadora y su preferencia por ambientes con sombra, ya que la exposición directa al sol puede resultar letal para su desarrollo.

El experto destacó la función oxigenadora y decorativa del potus en ambientes cerrados

Gaido compartió a Infobae Deco que el potus es especialmente apreciado por su función oxigenadora y su aporte decorativo en espacios cerrados. “Es muy generosa, favorece mucho el ambiente donde está y decora muy bien”, afirmó.

La poda regular permite obtener ejemplares de potus más densos y compactos, sin necesidad de esperar una época específica

Sin embargo, advirtió que el exceso de riego constituye el principal riesgo para la planta: “El exceso de agua, generalmente, las perjudica y llega a matarlas”. Para evitar este problema, recomendó regar únicamente cuando la superficie de la maceta se encuentre seca, ya que el exceso de humedad puede manifestarse en las puntas de las hojas, que adquieren un tono marrón.

El potus es una de las plantas de interior más populares en Argentina por su fácil cuidado y adaptabilidad

En cuanto a la recuperación ante la falta de agua, Gaido señaló que el potus suele responder favorablemente si se riega al notar signos de sequedad, mientras que el exceso de agua puede resultar irreversible. La reproducción de la planta es sencilla y puede realizarse mediante esquejes: basta con cortar un nudo con una hoja y colocarlo en agua pura hasta que desarrolle raíces, momento en el que puede ser trasplantado a un recipiente con sustrato.

La intensidad y el colorido de las hojas del potus dependen de la cantidad de luz recibida, aunque la planta prefiere la sombra

Para quienes buscan ejemplares más densos y compactos, la poda resulta fundamental. “Nos conviene podarlo, podarle el guía y no dejarlo trepar tanto”, explicó Gaido, quien aclaró que las podas de corrección pueden realizarse en cualquier momento del año, sin necesidad de esperar una época específica.

El potus puede cultivarse como planta colgante, sobre repisas o con tutor, pero no es una enredadera tradicional

El colorido de las hojas del potus varía en función de la cantidad de luz recibida. Si bien la planta prospera en la sombra, una buena iluminación favorece la aparición de tonos más intensos y variados. “Con más luminosidad es cuando logra los mejores colores”, precisó el especialista a Infobae Deco mientras mostraba ejemplares con hojas más blancas o amarillas según su exposición a la luz.

El tamaño de la maceta y el abonado influyen en el desarrollo y aspecto del potus, que requiere trasplantes a medida que crece

Respecto a su disposición en el hogar, el potus puede cultivarse como planta colgante, sobre repisas o con la ayuda de un tutor para que trepe. Aunque puede apoyarse en una pared, Gaido aclaró que no se comporta como una enredadera tradicional, sino que utiliza la superficie como soporte y desarrolla hojas de mayor tamaño si las condiciones son adecuadas, siempre evitando la exposición al sol directo. En cuanto al sustrato, recomendó abonar la planta dos veces al año para potenciar su crecimiento y mejorar su aspecto general.

El exceso de riego es el principal riesgo para el potus, que debe regarse solo cuando la tierra está seca

El tamaño de la maceta influye directamente en el desarrollo del potus. Al iniciar con una planta joven, una maceta pequeña resulta suficiente, pero a medida que crece, es fundamental proporcionarle más espacio y nutrientes. “A medida que va creciendo, hay que darle más alimento y si no lo hace, vas a tener una planta disminuida, en malas condiciones, no va a ser linda”, advirtió Gaido, quien sugirió trasplantar la planta a recipientes mayores conforme evoluciona.

La reproducción del potus es sencilla y se realiza mediante esquejes colocados en agua hasta que desarrollan raíces

Todos estos datos confirman que el potus es una opción accesible y resistente para quienes desean incorporar naturaleza a sus espacios interiores, siempre que se respeten sus necesidades básicas de luz, agua y espacio.

Fotos y video: Belén Altieri - IWoKFilms / Unsplash