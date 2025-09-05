Tendencias

Cómo maratonear series puede influir en la salud mental y cognitiva, según la ciencia

Investigadores de la Universidad Oberta de Catalunya alertaron que el consumo continuado de episodios en plataformas digitales puede generar dos fenómenos que impactan en la capacidad de recordar y en la forma en que se eligen contenidos

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
La saturación de información y
La saturación de información y la personalización algorítmica de las plataformas impactan en la memoria y la plasticidad cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya sea en un fin de semana de descanso o un día libre, maratonear series se torna una de las actividades de predilección. Pero esto puede traer consecuencias en la salud. Expertos realizaron un seguimiento y analizaron que puede tener efectos negativos para la memoria y la atención. Incluso, señalaron que el consumo continuado de episodios puede explicar por qué olvidamos con frecuencia lo que vemos.

Estudios realizados por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y difundidos por EFE explicaron dos fenómenos que surgen cuando se hace maratón de series. Se trata de la “memoria de pez” y el “efecto túnel”. Los profesionales advirtieron que traen consecuencias cognitivas y culturales.

Qué es la memoria de pez

La “memoria de pez” hace referencia a no recordar cuándo empieza una nueva temporada de la serie. Esto, según precisó EFE, se produce por el “consumo en maratón” o por ver muchos capítulos en poco tiempo.

Elena Neira, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC e investigadora en distribución de contenidos audiovisuales en plataformas de streaming, indicó a EFE que “ver muchos capítulos de golpe influye sobre dos procesos básicos sobre los que se construyen nuestros recuerdos”.

El consumo excesivo de capítulos
El consumo excesivo de capítulos genera dificultades para recordar y condiciona la elección de contenidos, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En detalle, Neira precisó que uno de los procesos es la codificación de la memoria del cerebro. Es decir, que afecta al poder almacenar la información y poder acceder a ella más tarde. El segundo proceso es el de enlazar la nueva información con lo que ya está presente en la memoria.

“Comentar la serie, reflexionar sobre ella mientras esperas la siguiente entrega, leer artículos… Todas estas actividades contribuyen a cimentar la memoria a largo plazo sobre bases más sólidas porque las conexiones entre esos estímulos recién recibidos y el backup de tu cerebro son más fuertes”, comentó la experta.

Pero el olvido no es casual. El profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, Juan Luis García Fernández, explicó que “no es que tengamos mala memoria, sino que estamos saturando el cerebro con demasiada información, sin darle tiempo a procesarla bien”. Y agregó: “Para que algo se nos quede en la memoria a largo plazo, necesitamos prestarle atención, entenderlo, relacionarlo con otras cosas de nuestra vida y vincularlo con aspectos emocionales”.

De qué trata el efecto túnel

Otro fenómeno es el “efecto túnel”. Se trata de consumir siempre el mismo tipo de contenido a pesar de contar con un gran catálogo para elegir. De acuerdo con los expertos de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), esto se debe al algoritmo de las plataformas. “La personalización algorítmica no deja de ser un filtro que hace predicciones sobre lo que cree que va a gustar”, sostuvo Neira.

El consumo maratónico de series
El consumo maratónico de series puede afectar procesos de memoria, atención y elección de contenidos, según advierten especialistas de la Universidad Oberta de Catalunya (Imagen Ilustrativa Infobae)

En consonancia, García Fernández indicó que el cerebro tiende a repetir patrones que ya funcionaron: “Buscamos ver cosas que nos gusten, y qué mejor manera que cosas parecidas a las que nos han gustado”.

Los algoritmos refuerzan este efecto al ofrecernos títulos similares a los que ya nos gustaron, lo que activa la dopamina, asociada al placer y a la motivación, y centra la atención solo en lo familiar.

Todo ello, indicó García Fernández, genera esa especie de “visión de túnel”, donde “solo vemos una parte del catálogo, la que el algoritmo nos sugiere, pero también la que más encaja con nuestros gustos”, expresó.

Al mismo tiempo, destacó que son dos los tipos de atención. La primera se encuentra dirigida por los algoritmos. Al buscar un contenido, algo “resalta” por encima de los demás, ya sea porque la serie está promocionada o porque el título o el cartel pueden gustar. Por este motivo, se elige verlo. El segundo tipo tiene la denominación de voluntaria. La misma requiere esfuerzo y se activa cuando decidimos buscar algo nuevo, explorar el catálogo y comparar opciones.

Investigadores de la Universidad Oberta
Investigadores de la Universidad Oberta de Catalunya alertan sobre la 'memoria de pez' y el 'efecto túnel' en el consumo intensivo de series (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencia de ver siempre lo mismo

Según difundió EFE, ver contenido similar puede limitar la plasticidad cerebral. En detalle, García Fernández explicó que “si todo lo que vemos es predecible, la adaptación a nuevos retos y aprendizajes se reduce”. Sin embargo, consumir series fuera de la zona de confort “permite activar regiones frontales relacionadas con el pensamiento crítico, el aprendizaje de nuevas informaciones, e incluso potenciar nuestra reserva cognitiva”, añadió.

De forma continua, Neira señaló que la competencia entre plataformas multiplicó la oferta, pero no mejoró las decisiones de consumo. Las aplicaciones saben que el mejor usuario es el que consume mucho contenido, lo que hace más difícil captar la atención, por ello diseñan catálogos para engancharlo.

En cuanto a la calidad del contenido, los expertos afirmaron que no disminuyó, pero sí hay una “mayor proliferación de series de tramas menos complejas”.

Los profesionales concluyeron que es necesario recuperar el control, espaciar el tiempo frente a la pantalla, elegir con criterio, salirse de las recomendaciones automáticas y comentar lo visto. Esto enriquece la experiencia y protege la salud cognitiva.

Temas Relacionados

Maratonear seriesUniversidad Oberta de CatalunyaMemoriaAtenciónElena NeiraJuan Luis García FernándezEFEEspañaSalud cognitivaAlgoritmoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren cómo se produjo la violenta muerte de dos pterosaurios bebés hace 150 millones de años

En un trabajo científico realizado sobre fósiles hallados en Alemania, que fue publicado hoy por paleontólogos de la Universidad de Leicester, detalla cómo la naturaleza selló el destino de estas dos pequeñas crías del jurásico

Descubren cómo se produjo la

Quién es el hombre detrás del boom de los Labubu, los muñecos que conquistan los looks de las celebridades

Desde su origen en Pekín hasta lucirse en manos de iconos globales, estos personajes saltaron del coleccionismo a la cultura pop ganando fanáticos entre deportistas, cantantes y miles de usuarios del mundo

Quién es el hombre detrás

El caballo de la Selva Negra: una raza alemana en recuperación luego de estar al borde de la extinción

El también conocido como Black Forest ha sobrevivido a guerras y mecanización, y actualmente su población supera los mil ejemplares gracias a programas de conservación

El caballo de la Selva

La conexión entre el cerebro y el corazón: cómo las emociones impactan en la salud cardiovascular

Un equipo de la Mayo Clinic investiga cómo los estados emocionales pueden desencadenar alteraciones en el ritmo cardíaco, la presión arterial y otros eventos clínicos

La conexión entre el cerebro

¿Qué pasa si como los “hilitos blancos” de la banana?

Las hebras visibles en la fruta despiertan dudas entre quienes las encuentran y se preguntan si afectan el valor nutricional de la fruta. Lejos de ser un residuo inútil, estos filamentos cumplen funciones naturales y aportan fibras con propiedades beneficiosas, según expertos

¿Qué pasa si como los
ÚLTIMAS NOTICIAS
El abogado acusado de engañar

El abogado acusado de engañar a Gonzalo Montiel deberá pagar 40 millones de pesos para no ir a la cárcel en su otra causa por estafas

Tras su reunión en Estados Unidos con banqueros y empresarios, Milei retorna a Argentina pensando en las elecciones del domingo

Descubren cómo se produjo la violenta muerte de dos pterosaurios bebés hace 150 millones de años

Violento choque en Parque Avellaneda: uno de los autos volcó y trasladaron a tres heridos a un hospital

Procesaron con prisión preventiva a “El Yiyi”, jefe de una célula del Tren de Aragua en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
El Festival Folk de Newport

El Festival Folk de Newport revive en Venecia con imágenes inéditas de Bob Dylan y el retrato de una época

Bolivia: cinco ex funcionarios enfrentan un juicio por favorecer a Sebastián Marset

Estados Unidos les pidió a más de 250.000 venezolanos “prepararse” para salir del país en noviembre

El TIFF comenzó con un emotivo retrato de John Candy, ícono canadiense de la comedia

Estados Unidos recortará la asistencia militar a aliados de Europa del Este cercanos a Rusia

TELESHOW
Hilda Lizarazu y Lito Vitale

Hilda Lizarazu y Lito Vitale cumplieron 15 años de amor y contaron su primera cita: “Beso en casa y en cada semáforo”

¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”