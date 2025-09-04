“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La actriz modificó su enfoque de entrenamiento en los últimos años EFE/EPA/Allison Dinner

La actriz Jennifer Aniston atraviesa el paso de los años de manera saludable y en paz consigo misma. Frente a las constantes preguntas sobre su estado físico, la protagonista de Friends suele detallar que su secreto para la longevidad radica en una combinación de actitud positiva y hábitos sostenidos.

Por caso, en una entrevista, Aniston recibió elogios de su colega Marion Cotillard. Ante el comentario, respondió: “Eso significa mucho para mí. Y creo que, en cuanto a envejecer con gracia, tengo una fuente inagotable de optimismo y positividad. Llámalo juventud si quieres”. La actriz aclaró: “Creo que todo comienza con cómo amamos nuestros cuerpos y dónde estamos”.

También aludió al rol de la mentalidad en su bienestar. Remarcó en diálogo con Glamour: “Es cuestión de perspectiva y también de saber que esto es solo un cuerpo, es cuestión de mentalidad”.

El método PVOLVE se incorporó a su rutina diaria (@jenniferaniston)

Cómo son las rutinas de bienestar de Jennifer Aniston

Frente a versiones sobre intervenciones estéticas, Aniston matizó su respuesta. Si bien no confirmó ni negó cirugías plásticas, sostuvo: “No voy a decir que no me hago los faciales y los láseres y todas esas cosas buenas. O sea, estoy mantenida. No voy a dejar que estas canas se apoderen de mí”.

Distanció su enfoque de una búsqueda obsesiva de la juventud, y explicó la importancia de adoptar una rutina alineada con su propio bienestar: “No se trata de resistirse al tiempo, sino de adoptar una perspectiva optimista que refuerce la confianza y la vitalidad”.

Aniston relató cómo modificó radicalmente su estructura de ejercicios. “He dejado los 45 minutos de cardio y el Cross Fit agresivo. Eso, para mí, no funcionó. Creo que para la longevidad hay que encontrar algo que sea sostenible y no te queme”, detalló. La protagonista de “The Break-Up” sostuvo la importancia del método PVOLVE, basado en fuerza corporal, pesas pequeñas y bandas elásticas: “Estoy en mejor forma que cuando tenía 20 años; me siento mejor de mente, cuerpo y espíritu. Todo es 100% mejor”.

Relató que priorizó el equilibrio en su alimentación (Captura de video)

Alimentación y hábitos flexibles

La actriz expresó cómo equilibró la salud y el placer en su alimentación diaria. Siguió el principio del “80/20”, según el cual el 80 por ciento del régimen incluyó elecciones saludables, mientras que el 20 por ciento correspondió a comidas favoritas sin restricciones. Aniston desmintió supuestos estrictos y aclaró: “Tienes que vivir tu vida. Sin restricciones, excepto drogas duras. Es el enfoque 80/20”, comunicó.

En cuanto a la rutina matutina, Aniston relató que realizó ayuno intermitente e incluyó líquidos. En diálogo con Radio Time, expresó: “Me despierto alrededor de las nueve todos los días y solo me alimento de líquidos, tomo jugos y café. Pero el café lo tomo después de mi sesión de meditación, ejercicio y después de dar de comer a los perros”.

Sobre el ejercicio físico, desmitificó el lema de que solo el esfuerzo doloroso genera resultados: “Eso no es cierto en absoluto. En realidad, puedes obtener ganancias sin dolor”, puntualizó.

Aniston reconoció haber probado procedimientos estéticos fuera de lo convencional. Cuando habló de un tratamiento dermatológico, explicó: “Me hice un facial de esperma de salmón para lograr una piel de aspecto más juvenil. Pero déjame explicarte: No es como, ¿cómo sacas el esperma de un salmón? No estaba muy claro”, compartió en Jimmy Kimmel Live! el pasado octubre.

El bienestar mental se volvió central en su vida adulta (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Al abordar la percepción pública en torno a la edad, Aniston expresó: “Quiero redefinir las ‘reglas’ del envejecimiento, enfrentar mis cincuenta con una mentalidad de positividad y gratitud”. Añadió: “La mentalidad juega un papel central”. Y remarcó: “Podemos hacer nuestras propias reglas. Todo lo demás es una tontería”.

Con firmeza, Aniston expuso que su enfoque no buscó resultados inmediatos ni fórmulas mágicas, sino un equilibrio realista entre hábitos sustentables, autocuidado y una actitud interna positiva. Todo, remarcó, como “cuestión de perspectiva”.