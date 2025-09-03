Tendencias

CAFEST vuelve a Mar del Plata con una propuesta que une gastronomía y música en vivo

La tercera edición del festival será el sábado 29 de noviembre en Alvear y Avenida Colón, en los alrededores del Museo Castagnino. Participarán más de 40 cafeterías

Guardar
El sábado 29 denoviembre tendrá
El sábado 29 denoviembre tendrá lugar la tercera edición de CAFEST en Mar del Plata

El aroma del café volverá a impregnar las calles de Mar del Plata con la llegada de la tercera edición de CAFEST, el festival que se consolidó como un clásico para los amantes de la infusión.

El evento se celebrará el sábado 29 de noviembre, de 16 a 21 en una nueva ubicación: los alrededores del Museo Castagnino, sobre las calles Alvear y Avenida Colón.

El festival tiene entrada libre
El festival tiene entrada libre y gratuita

Más de 40 cafeterías y emprendimientos locales participarán en esta jornada, que ofrecerá acceso libre y gratuito para todos los asistentes.

Quienes se acerquen al festival podrán disfrutar del atardecer sobre la avenida y de las vistas al mar, en un ambiente animado por DJ’s en vivo que musicalizarán la tarde desde los balcones del emblemático museo.

Esta combinación de música, paisaje y café transformará la zona en un espacio diferente, ideal para quienes buscan nuevas formas de encuentro en la ciudad.

Participan más de 40 emprendimientos
Participan más de 40 emprendimientos cafeteros locales

El corazón de CAFEST estará marcado por la diversidad de propuestas de los más de 40 emprendimientos cafeteros locales.

Los visitantes tendrán la oportunidad de participar en degustaciones, descubrir lanzamientos de productos, explorar opciones gastronómicas y vivir experiencias innovadoras en torno al café.

Más allá de la celebración, el festival persigue objetivos claros: fomentar la producción local, incentivar el consumo consciente y posicionar a Mar del Plata como un polo gastronómico de referencia e innovación.

Habrá música en vivo y
Habrá música en vivo y degustaciones

Inspirado en los coffee raves, CAFEST se presenta como una plataforma para destacar el talento y la creatividad de la comunidad cafetera, al tiempo que impulsa el desarrollo de la ciudad en el ámbito cultural y gastronómico.

Con cada edición, CAFEST se convierte en un nuevo punto de encuentro para quienes comparten la pasión por el café, la música y la gastronomía.

Temas Relacionados

CAFESTCaféMar del PlataMuseo CastagninoGastronomíaúltimas noticias

Últimas Noticias

Baños desintoxicantes de pies, promesas virales y la advertencia de la ciencia

Los llamados baños iónicos de pies se popularizaron en todo el mundo, Melissa Young, médica de la Cleveland Clinic, aportó su mirada sobre lo que realmente ofrecen estos tratamientos

Baños desintoxicantes de pies, promesas

Tres estrategias sencillas que ayudan a reducir la ansiedad

Psychology Today ofrece claves respaldadas por estudios, que facilitan recuperar la calma y fortalecer el bienestar con acciones diarias

Tres estrategias sencillas que ayudan

Una molestia ocular derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple: ahora da un mensaje de esperanza

El malestar se intensificó con el paso de los días hasta que un examen oftalmológico aportó una respuesta inesperada y determinante para su futuro. La historia de Amanda Hahn

Una molestia ocular derivó en

Se acerca la primavera: por qué aumentan los casos de alergia

El Dr. Alejandro Meretta, en su columna de Infobae en Vivo, describió las medidas para evitar complicaciones ante el incremento de episodios alérgicos en esta época del año. Subrayó la importancia del diagnóstico profesional y seguro

Se acerca la primavera: por

Receta de pollo al jengibre, rápida y fácil

Una opción sencilla y saludable para quienes buscan sabor sin complicaciones, este plato fusiona tradición asiática y practicidad, ideal para cenas rápidas y con beneficios digestivos y antiinflamatorios

Receta de pollo al jengibre,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jubilados: paso a paso para

Jubilados: paso a paso para sumar intereses y ahorrar en supermercados desde este mes

Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

Aumento de asignaciones familiares en septiembre 2025: cuáles son los nuevos montos y topes

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Una molestia ocular derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple: ahora da un mensaje de esperanza

INFOBAE AMÉRICA
Polillas contra el plástico: el

Polillas contra el plástico: el sorprendente poder de un insecto que intriga a los científicos

Por qué la mente necesita cierto desorden para alcanzar su verdadero potencial

Ucrania calificó de inaceptable el desafío de Putin, que “invitó” a Zelensky a viajar a Moscú

Quiero hablar del cuerpo de los demás

Qué es el cinturón alpino-himalayo y por qué transforma a Afganistán en epicentro permanente de terremotos

TELESHOW
Mar Tarrés habló sobre su

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

El romántico saludo de cumpleaños de Valentino López a su novia: fotos, globos y canciones para celebrar su amor

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”