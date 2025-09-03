CAFEST vuelve a Mar del Plata con una propuesta que une gastronomía y música en vivo

El sábado 29 denoviembre tendrá lugar la tercera edición de CAFEST en Mar del Plata

El aroma del café volverá a impregnar las calles de Mar del Plata con la llegada de la tercera edición de CAFEST, el festival que se consolidó como un clásico para los amantes de la infusión.

El evento se celebrará el sábado 29 de noviembre, de 16 a 21 en una nueva ubicación: los alrededores del Museo Castagnino, sobre las calles Alvear y Avenida Colón.

El festival tiene entrada libre y gratuita

Más de 40 cafeterías y emprendimientos locales participarán en esta jornada, que ofrecerá acceso libre y gratuito para todos los asistentes.

Quienes se acerquen al festival podrán disfrutar del atardecer sobre la avenida y de las vistas al mar, en un ambiente animado por DJ’s en vivo que musicalizarán la tarde desde los balcones del emblemático museo.

Esta combinación de música, paisaje y café transformará la zona en un espacio diferente, ideal para quienes buscan nuevas formas de encuentro en la ciudad.

Participan más de 40 emprendimientos cafeteros locales

El corazón de CAFEST estará marcado por la diversidad de propuestas de los más de 40 emprendimientos cafeteros locales.

Los visitantes tendrán la oportunidad de participar en degustaciones, descubrir lanzamientos de productos, explorar opciones gastronómicas y vivir experiencias innovadoras en torno al café.

Más allá de la celebración, el festival persigue objetivos claros: fomentar la producción local, incentivar el consumo consciente y posicionar a Mar del Plata como un polo gastronómico de referencia e innovación.

Habrá música en vivo y degustaciones

Inspirado en los coffee raves, CAFEST se presenta como una plataforma para destacar el talento y la creatividad de la comunidad cafetera, al tiempo que impulsa el desarrollo de la ciudad en el ámbito cultural y gastronómico.

Con cada edición, CAFEST se convierte en un nuevo punto de encuentro para quienes comparten la pasión por el café, la música y la gastronomía.