Tendencias

Día Mundial del Coco: cinco recetas fáciles y creativas para disfrutar su sabor

En la gastronomía, su presencia transforma preparaciones tradicionales en opciones irresistibles para compartir en familia o con amigos

Guardar
El Día Mundial del Coco
El Día Mundial del Coco celebra la versatilidad del fruto en la gastronomía y la pastelería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Coco, que se celebra cada 2 de septiembre, reconoce la importancia de este fruto en la alimentación, sus beneficios para la salud y la cultura de distintos países. Aporta sabor, aroma y versatilidad a la cocina, y su uso en la pastelería es un ejemplo de cómo ingredientes simples pueden transformar recetas tradicionales en clásicos familiares.

Esta efeméride destaca la creatividad que despierta el coco en la gastronomía y resalta su capacidad para transformar recetas simples en bocados reconfortantes. Ya sea en opciones clásicas o en variantes más innovadoras, sigue conquistando paladares y renovando el repertorio de sabores en cada celebración.

1- Receta de coquitos

Los coquitos argentinos combinan crocancia
Los coquitos argentinos combinan crocancia y humedad en una receta fácil y rápida para compartir /Freepiks

Los coquitos son un clásico de la pastelería argentina, especialmente en épocas festivas y para acompañar el mate. Estos bocaditos dulces, crocantes por fuera y húmedos por dentro, se preparan en minutos y con muy pocos ingredientes. El coco rallado es el alma de la receta, con ese toque perfumado tan característico.

Tiempo de preparación

20 minutos en total:

  • 10 minutos para mezclar y formar
  • 10 minutos de horno

Ingredientes

  1. 200 g de coco rallado
  2. 150 g de azúcar
  3. 2 huevos
  4. 1 pizca de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer coquitos, paso a paso

  1. Batí ligeramente los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.
  2. Agregá el coco rallado y mezclá bien hasta obtener una masa húmeda.
  3. Formá bolitas del tamaño de una nuez y colocalas sobre una placa con papel manteca.
  4. Llevá al horno precalentado a 180 °C por 10 minutos, hasta que estén doraditos.
  5. Dejá enfriar y serví.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 16-18 coquitos.

2- Receta de budín de coco y limón

El budín de coco y
El budín de coco y limón ofrece una alternativa fresca y esponjosa para meriendas y sobremesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un budín húmedo, esponjoso y muy fácil, donde el coco le aporta textura y el limón, frescura. Perfecto para sobremesas o meriendas.

Tiempo de preparación

50 minutos en total:

  • 10 minutos de preparación
  • 40 minutos de horno

Ingredientes

  1. 2 huevos
  2. 150 g de azúcar
  3. 70 ml de aceite neutro
  4. 100 ml de leche
  5. Ralladura y jugo de 1 limón
  6. 180 g de harina leudante
  7. 70 g de coco rallado

Cómo hacer budín de coco y limón, paso a paso

  1. Batí huevos con azúcar hasta espumar.
  2. Incorporá el aceite y la leche. Añadí la ralladura y jugo de limón.
  3. Sumá la harina tamizada y el coco, integrando bien.
  4. Verté en un molde enmantecado y enharinado.
  5. Horneá a 170 °C por 40 minutos. Enfriar antes de desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8-10 porciones.

3- Receta de arroz con leche y coco

El arroz con leche y
El arroz con leche y coco fusiona tradición y sabor tropical en un postre cremoso y aromático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clásico arroz con leche argentino, reinventado con coco rallado y leche de coco para darle una impronta más tropical y sedosa.

Tiempo de preparación

50 minutos en total:

  • 5 minutos de preparación
  • 45 minutos de cocción

Ingredientes

  1. 1 litro de leche
  2. 400 ml de leche de coco
  3. 100 g de azúcar
  4. 140 g de arroz doble carolina
  5. 1 rama de canela
  6. 50 g de coco rallado

Cómo hacer arroz con leche y coco, paso a paso

  1. Herví la leche y leche de coco en una olla junto con la canela.
  2. Agregá el arroz y cociná a fuego bajo, revolviendo, por 30 minutos.
  3. Añadí el azúcar y el coco rallado. Seguí revolviendo hasta que el arroz esté cremoso.
  4. Dejá enfriar y serví con más coco espolvoreado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

6 porciones.

4- Receta de trufas de coco y cacao (sin horno)

Las trufas de coco y
Las trufas de coco y cacao son un snack energético, saludable y apto para niños, sin necesidad de hornear (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un snack energético, fácil y rápido, ideal para niños o para calmar antojos dulces sin encender el horno.

Tiempo de preparación

15 minutos en total:

  • 10 minutos para mezclar
  • 5 minutos de reposo en heladera

Ingredientes

  1. 120 g de coco rallado
  2. 30 g de cacao amargo
  3. 50 g de nueces o semillas (opcional)
  4. 60 ml de miel o sirope de agave
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  6. 1 pizca de sal

Cómo hacer trufas de coco y cacao, paso a paso

  1. Mezclá todos los ingredientes secos en un bol.
  2. Agregá la miel y la vainilla. Uní hasta formar una masa modelable.
  3. Formá bolitas y pasalas por más coco rallado.
  4. Llevá 5 minutos a la heladera antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

12 trufas pequeñas.

5- Receta de tarta fría de coco y dulce de leche

La tarta fría de coco
La tarta fría de coco y dulce de leche reinventa un clásico con capas cremosas y preparación sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta fría de coco y dulce de leche es un clásico reinventado, sencillo y sumamente sabroso. Se prepara sin horno y tiene como base galletitas trituradas, una capa generosa de dulce de leche y una cobertura cremosa de coco.

Tiempo de preparación

Aproximadamente 3:30 hs en total:

  • 30 minutos de preparación
  • 2-3 horas de frío en heladera para que tome cuerpo

Ingredientes

  1. 200 g de galletitas dulces
  2. 80 g de manteca derretida
  3. 400 g de dulce de leche repostero
  4. 200 g de coco rallado
  5. 1 lata de leche condensada (aprox. 395 g)
  6. 200 ml de crema de leche (nata para montar)
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer tarta fría de coco y dulce de leche, paso a paso

  1. Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida hasta obtener una masa húmeda.
  2. Forrá la base de un molde desmontable (24 cm aprox.) con la mezcla y presioná bien. Llevá a la heladera 15 minutos.
  3. Esparcí el dulce de leche sobre la base fría, nivelando con una espátula.
  4. En un bol, mezclá el coco rallado con la leche condensada, la crema de leche y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea.
  5. Volcá la mezcla de coco sobre la capa de dulce de leche y alisá.
  6. Refrigerá la tarta por al menos 2-3 horas, o hasta que esté bien firme.
  7. Decorá con hilos de dulce de leche y coco rallado extra antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 10 a 12 porciones.

Temas Relacionados

CocoRecetasComidaPostresDía mundialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué las personas con trastornos psiquiátricos eligen parejas con diagnósticos similares, según científicos

La revista Nature Human Behaviour publicó los datos de una investigación que analizó a cerca de 15 millones de pacientes y concluyó que quienes padecen esquizofrenia, depresión, ansiedad o TOC tienen más probabilidades de casarse con alguien que tiene la misma condición. Qué explica esa tendencia

Por qué las personas con

Investigan un factor decisivo en el desarrollo de una insuficiencia cardíaca frecuente en adultos

Científicos ahondaron en una de las posibles causas centrales de esta afección, en la que el corazón no puede bombear sangre rica en oxígeno

Investigan un factor decisivo en

Científicos detectan cómo el deshielo en el norte del planeta influyó sobre el cambio climático global

Una nueva investigación identificó un proceso clave en el balance de gases en la atmósfera. El hallazgo aporta herramientas para comprender los desafíos actuales frente al calentamiento global

Científicos detectan cómo el deshielo

Qué es la espermidina y por qué impulsa una vida más saludable, según un experto en longevidad

Gary Brecka, en el Ultimate Human Podcast, destaca que una dieta rica en esta sustancia, presente en alimentos sencillos, ofrece una alternativa prometedora para quienes buscan alcanzar el bienestar

Qué es la espermidina y

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Un estudio científico abordó las características demográficas, sociales y ambientales de esta área con el objetivo de identificar factores que favorecen patrones de bienestar entre adultos mayores

Analizan si una región europea
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cambios en el mercado de

Cambios en el mercado de los 0km: un segmento recupera terreno y le saca ventas a los modelos de moda que todos quieren tener

El Gobierno monitorea los nuevos acuerdos salariales, mientras hay gremios que siguen desafiando la pauta oficial

El misterio de la libélula que volaba entre dinosaurios y reescribe parte de la historia evolutiva

Por qué las personas con trastornos psiquiátricos eligen parejas con diagnósticos similares, según científicos

Identifican un mecanismo que le permite al cerebro seleccionar información relevante

INFOBAE AMÉRICA
Por fin sabemos por qué

Por fin sabemos por qué Emma Stone se afeitó la cabeza

“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a otros dos colaboradores de María Corina Machado en el oeste de Venezuela

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país