Día Mundial del Coco: cinco recetas fáciles y creativas para disfrutar su sabor

El Día Mundial del Coco, que se celebra cada 2 de septiembre, reconoce la importancia de este fruto en la alimentación, sus beneficios para la salud y la cultura de distintos países. Aporta sabor, aroma y versatilidad a la cocina, y su uso en la pastelería es un ejemplo de cómo ingredientes simples pueden transformar recetas tradicionales en clásicos familiares.
Esta efeméride destaca la creatividad que despierta el coco en la gastronomía y resalta su capacidad para transformar recetas simples en bocados reconfortantes. Ya sea en opciones clásicas o en variantes más innovadoras, sigue conquistando paladares y renovando el repertorio de sabores en cada celebración.
1- Receta de coquitos
Los coquitos son un clásico de la pastelería argentina, especialmente en épocas festivas y para acompañar el mate. Estos bocaditos dulces, crocantes por fuera y húmedos por dentro, se preparan en minutos y con muy pocos ingredientes. El coco rallado es el alma de la receta, con ese toque perfumado tan característico.
Tiempo de preparación
20 minutos en total:
- 10 minutos para mezclar y formar
- 10 minutos de horno
Ingredientes
- 200 g de coco rallado
- 150 g de azúcar
- 2 huevos
- 1 pizca de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer coquitos, paso a paso
- Batí ligeramente los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.
- Agregá el coco rallado y mezclá bien hasta obtener una masa húmeda.
- Formá bolitas del tamaño de una nuez y colocalas sobre una placa con papel manteca.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C por 10 minutos, hasta que estén doraditos.
- Dejá enfriar y serví.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 16-18 coquitos.
2- Receta de budín de coco y limón
Un budín húmedo, esponjoso y muy fácil, donde el coco le aporta textura y el limón, frescura. Perfecto para sobremesas o meriendas.
Tiempo de preparación
50 minutos en total:
- 10 minutos de preparación
- 40 minutos de horno
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- 70 ml de aceite neutro
- 100 ml de leche
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 180 g de harina leudante
- 70 g de coco rallado
Cómo hacer budín de coco y limón, paso a paso
- Batí huevos con azúcar hasta espumar.
- Incorporá el aceite y la leche. Añadí la ralladura y jugo de limón.
- Sumá la harina tamizada y el coco, integrando bien.
- Verté en un molde enmantecado y enharinado.
- Horneá a 170 °C por 40 minutos. Enfriar antes de desmoldar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
8-10 porciones.
3- Receta de arroz con leche y coco
El clásico arroz con leche argentino, reinventado con coco rallado y leche de coco para darle una impronta más tropical y sedosa.
Tiempo de preparación
50 minutos en total:
- 5 minutos de preparación
- 45 minutos de cocción
Ingredientes
- 1 litro de leche
- 400 ml de leche de coco
- 100 g de azúcar
- 140 g de arroz doble carolina
- 1 rama de canela
- 50 g de coco rallado
Cómo hacer arroz con leche y coco, paso a paso
- Herví la leche y leche de coco en una olla junto con la canela.
- Agregá el arroz y cociná a fuego bajo, revolviendo, por 30 minutos.
- Añadí el azúcar y el coco rallado. Seguí revolviendo hasta que el arroz esté cremoso.
- Dejá enfriar y serví con más coco espolvoreado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
6 porciones.
4- Receta de trufas de coco y cacao (sin horno)
Un snack energético, fácil y rápido, ideal para niños o para calmar antojos dulces sin encender el horno.
Tiempo de preparación
15 minutos en total:
- 10 minutos para mezclar
- 5 minutos de reposo en heladera
Ingredientes
- 120 g de coco rallado
- 30 g de cacao amargo
- 50 g de nueces o semillas (opcional)
- 60 ml de miel o sirope de agave
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Cómo hacer trufas de coco y cacao, paso a paso
- Mezclá todos los ingredientes secos en un bol.
- Agregá la miel y la vainilla. Uní hasta formar una masa modelable.
- Formá bolitas y pasalas por más coco rallado.
- Llevá 5 minutos a la heladera antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
12 trufas pequeñas.
5- Receta de tarta fría de coco y dulce de leche
La tarta fría de coco y dulce de leche es un clásico reinventado, sencillo y sumamente sabroso. Se prepara sin horno y tiene como base galletitas trituradas, una capa generosa de dulce de leche y una cobertura cremosa de coco.
Tiempo de preparación
Aproximadamente 3:30 hs en total:
- 30 minutos de preparación
- 2-3 horas de frío en heladera para que tome cuerpo
Ingredientes
- 200 g de galletitas dulces
- 80 g de manteca derretida
- 400 g de dulce de leche repostero
- 200 g de coco rallado
- 1 lata de leche condensada (aprox. 395 g)
- 200 ml de crema de leche (nata para montar)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer tarta fría de coco y dulce de leche, paso a paso
- Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida hasta obtener una masa húmeda.
- Forrá la base de un molde desmontable (24 cm aprox.) con la mezcla y presioná bien. Llevá a la heladera 15 minutos.
- Esparcí el dulce de leche sobre la base fría, nivelando con una espátula.
- En un bol, mezclá el coco rallado con la leche condensada, la crema de leche y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea.
- Volcá la mezcla de coco sobre la capa de dulce de leche y alisá.
- Refrigerá la tarta por al menos 2-3 horas, o hasta que esté bien firme.
- Decorá con hilos de dulce de leche y coco rallado extra antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 10 a 12 porciones.