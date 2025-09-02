Día Mundial del Coco: cinco recetas fáciles y creativas para disfrutar su sabor

El Día Mundial del Coco celebra la versatilidad del fruto en la gastronomía y la pastelería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Coco, que se celebra cada 2 de septiembre, reconoce la importancia de este fruto en la alimentación, sus beneficios para la salud y la cultura de distintos países. Aporta sabor, aroma y versatilidad a la cocina, y su uso en la pastelería es un ejemplo de cómo ingredientes simples pueden transformar recetas tradicionales en clásicos familiares.

Esta efeméride destaca la creatividad que despierta el coco en la gastronomía y resalta su capacidad para transformar recetas simples en bocados reconfortantes. Ya sea en opciones clásicas o en variantes más innovadoras, sigue conquistando paladares y renovando el repertorio de sabores en cada celebración.

1- Receta de coquitos

Los coquitos argentinos combinan crocancia y humedad en una receta fácil y rápida para compartir /Freepiks

Los coquitos son un clásico de la pastelería argentina, especialmente en épocas festivas y para acompañar el mate. Estos bocaditos dulces, crocantes por fuera y húmedos por dentro, se preparan en minutos y con muy pocos ingredientes. El coco rallado es el alma de la receta, con ese toque perfumado tan característico.

Tiempo de preparación

20 minutos en total:

10 minutos para mezclar y formar

10 minutos de horno

Ingredientes

200 g de coco rallado 150 g de azúcar 2 huevos 1 pizca de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer coquitos, paso a paso

Batí ligeramente los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. Agregá el coco rallado y mezclá bien hasta obtener una masa húmeda. Formá bolitas del tamaño de una nuez y colocalas sobre una placa con papel manteca. Llevá al horno precalentado a 180 °C por 10 minutos, hasta que estén doraditos. Dejá enfriar y serví.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 16-18 coquitos.

2- Receta de budín de coco y limón

El budín de coco y limón ofrece una alternativa fresca y esponjosa para meriendas y sobremesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un budín húmedo, esponjoso y muy fácil, donde el coco le aporta textura y el limón, frescura. Perfecto para sobremesas o meriendas.

Tiempo de preparación

50 minutos en total:

10 minutos de preparación

40 minutos de horno

Ingredientes

2 huevos 150 g de azúcar 70 ml de aceite neutro 100 ml de leche Ralladura y jugo de 1 limón 180 g de harina leudante 70 g de coco rallado

Cómo hacer budín de coco y limón, paso a paso

Batí huevos con azúcar hasta espumar. Incorporá el aceite y la leche. Añadí la ralladura y jugo de limón. Sumá la harina tamizada y el coco, integrando bien. Verté en un molde enmantecado y enharinado. Horneá a 170 °C por 40 minutos. Enfriar antes de desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8-10 porciones.

3- Receta de arroz con leche y coco

El arroz con leche y coco fusiona tradición y sabor tropical en un postre cremoso y aromático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clásico arroz con leche argentino, reinventado con coco rallado y leche de coco para darle una impronta más tropical y sedosa.

Tiempo de preparación

50 minutos en total:

5 minutos de preparación

45 minutos de cocción

Ingredientes

1 litro de leche 400 ml de leche de coco 100 g de azúcar 140 g de arroz doble carolina 1 rama de canela 50 g de coco rallado

Cómo hacer arroz con leche y coco, paso a paso

Herví la leche y leche de coco en una olla junto con la canela. Agregá el arroz y cociná a fuego bajo, revolviendo, por 30 minutos. Añadí el azúcar y el coco rallado. Seguí revolviendo hasta que el arroz esté cremoso. Dejá enfriar y serví con más coco espolvoreado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

6 porciones.

4- Receta de trufas de coco y cacao (sin horno)

Las trufas de coco y cacao son un snack energético, saludable y apto para niños, sin necesidad de hornear (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un snack energético, fácil y rápido, ideal para niños o para calmar antojos dulces sin encender el horno.

Tiempo de preparación

15 minutos en total:

10 minutos para mezclar

5 minutos de reposo en heladera

Ingredientes

120 g de coco rallado 30 g de cacao amargo 50 g de nueces o semillas (opcional) 60 ml de miel o sirope de agave 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 pizca de sal

Cómo hacer trufas de coco y cacao, paso a paso

Mezclá todos los ingredientes secos en un bol. Agregá la miel y la vainilla. Uní hasta formar una masa modelable. Formá bolitas y pasalas por más coco rallado. Llevá 5 minutos a la heladera antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

12 trufas pequeñas.

5- Receta de tarta fría de coco y dulce de leche

La tarta fría de coco y dulce de leche reinventa un clásico con capas cremosas y preparación sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta fría de coco y dulce de leche es un clásico reinventado, sencillo y sumamente sabroso. Se prepara sin horno y tiene como base galletitas trituradas, una capa generosa de dulce de leche y una cobertura cremosa de coco.

Tiempo de preparación

Aproximadamente 3:30 hs en total:

30 minutos de preparación

2-3 horas de frío en heladera para que tome cuerpo

Ingredientes

200 g de galletitas dulces 80 g de manteca derretida 400 g de dulce de leche repostero 200 g de coco rallado 1 lata de leche condensada (aprox. 395 g) 200 ml de crema de leche (nata para montar) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer tarta fría de coco y dulce de leche, paso a paso

Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida hasta obtener una masa húmeda. Forrá la base de un molde desmontable (24 cm aprox.) con la mezcla y presioná bien. Llevá a la heladera 15 minutos. Esparcí el dulce de leche sobre la base fría, nivelando con una espátula. En un bol, mezclá el coco rallado con la leche condensada, la crema de leche y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea. Volcá la mezcla de coco sobre la capa de dulce de leche y alisá. Refrigerá la tarta por al menos 2-3 horas, o hasta que esté bien firme. Decorá con hilos de dulce de leche y coco rallado extra antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 10 a 12 porciones.