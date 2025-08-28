El salto de Benson Boone al mundo del glamour: los looks que marcaron su carrera

El cambio de vestuario acompaña el crecimiento artístico de Benson Boone en la escena internacional (REUTERS/Daniel Cole)

La transformación de Benson Boone en la industria musical estuvo acompañada por una evolución igualmente evidente en su estilo personal. Desde sus primeros pasos en la televisión hasta las alfombras rojas más reconocidas, el cantante y compositor de Estados Unidos convirtió el vestuario en una extensión de su identidad artística.

Con 23 años, Boone lidera listas musicales y se consolidó como una referencia en imagen, al atreverse a experimentar y dejar atrás la sencillez inicial. Este repaso muestra los momentos clave de su presencia pública, desde un enfoque normcore hasta propuestas audaces y virales en el mundo de la moda.

Inicios sencillos en American Idol

De los looks normcore en sus inicios, Benson Boone ahora apuesta por outfits sofisticados y vanguardistas

En 2021, durante la temporada 19 de American Idol, Boone se presentó con un atuendo básico: camiseta simple, pantalones ajustados y zapatillas deportivas. Esta elección minimalista contrastaba con la presión y el ambiente competitivo, al destacar por la comodidad y naturalidad.

A pesar del estilo sobrio, logró captar la atención de los jueces, quienes aprobaron de forma unánime su paso a la siguiente etapa. Esta aparición televisiva cimentó una imagen auténtica y centrada en su talento vocal.

Estilo desenfadado durante sus primeros años de fama

El artista estadounidense marca tendencia al combinar prendas clásicas con elementos disruptivos en escenarios globales (TikTok @bensonboone)

Luego de su paso por la televisión, Boone mantuvo un estilo relajado al aumentar su popularidad, especialmente gracias a videos virales en TikTok. En uno de ellos eligió una camiseta ajustada de manga corta en tono azul y unos pantalones anchos de jean.

Fue una etapa de looks cómodos y discretos, reflejo de la actitud relajada de una joven promesa musical cuya prioridad era la funcionalidad en sus elecciones cotidianas.

Experimentación y apuestas más llamativas en premiaciones

El vestuario se convirtió en una extensión de la identidad artística de Boone en premiaciones clave (REUTERS/Alisha Jucevic)

Los años 2023 y 2024 marcaron un giro en la imagen de Boone, quien empezó a arriesgar en moda, especialmente en actos públicos. Durante un evento de la organización sin fines de lucro de Elton John vistió una camisa blanca de tejido satinado, con los primeros botones desabrochados y el cuello abierto, y llevó el borde de la camisa dentro de un pantalón acampanado de color marfil.

Además, para completar el look, el artista lució un cinturón negro sencillo y unos zapatos negros de punta redondeada.

De los looks normcore en sus inicios, Benson Boone ahora apuesta por outfits sofisticados y vanguardistas (REUTERS/Mina Kim)

En 2024, Boone supo incorporar tendencias del año a su estilo. Llevó un conjunto de dos piezas en tonos marrón oscuro y gris, compuesto por un pantalón de tiro alto de corte recto y una campera a juego, desabotonada para dejar su torso descubierto. Este look confirmó su interés en nuevos colores y siluetas.

Las elecciones de moda de Benson Boone suelen viralizarse tras cada aparición en alfombras rojas y premios (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre la alfombra roja en un evento llevó una camisa transparente de encaje negro con cuello y puños de tela opaca y detalles en botones blancos. Boone combinó la prenda con un pantalón blanco recto y calzado negro de punta estilizada.

Momentos importantes en el escenario y eventos retro

La preferencia por tejidos llamativos y siluetas innovadoras destaca en la nueva imagen de Benson Boone (REUTERS/Brendan Mcdermid)

En el escenario durante una actuación en los MTV Video Music Awards de 2024 optó por un pantalón con una remera sin mangas azul oscuro con lentejuelas y un cinturón del mismo tejido, junto a unas zapatillas deportivas blancas con detalles oscuros.

En otro show Boone lució un mono blanco sin mangas, decorado con un panel de lentejuelas plateadas en la parte frontal y un cinturón ancho del mismo color con una hebilla metálica.

El reconocimiento a mejor nuevo artista en los Grammy coincidió con los looks más innovadores de su carrera (REUTERS/Phil Noble)

Consolidación de su estilo en la alfombra roja de los Grammys 2025

La 67ª edición de los Grammy, celebrada en febrero de 2025, supuso un hito para Boone en términos de imagen pública. Nominado a mejor nuevo artista, eligió para la alfombra roja un traje gris oscuro con camisa a juego y escote profundo.

Cada elección de vestuario en premiaciones redefine la percepción del público sobre la figura de Boone (REUTERS/Daniel Cole)

Este atuendo reafirmó su transición hacia una presencia más sofisticada, al conservar la inclinación por detalles atrevidos.

El look viral y desempeño escénico en los Grammys 2025

El uso de lentejuelas, transparencias y cortes profundos caracteriza la última etapa del cantante (REUTERS/Mario Anzuoni)

El punto máximo de su estilo llegó durante su actuación en los Grammy 2025. Arrancó con traje clásico y corbata, para luego convertirse en protagonista de uno de los momentos más comentados: apareció con un mono azul pastel de lentejuelas, ceñido y de escote profundo.

Aunque reconoció en redes sociales que la prenda era incómoda, este gesto contribuyó a consolidar su imagen de artista arriesgado y carismático.