Tendencias

De las pasarelas al street style: los estampados de lunares protagonizan los looks de las celebridades

Figuras internacionales como Dua Lipa y Kendall Jenner adoptaron este estilo en sus atuendos. Un repaso por algunos casos

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

El estampado de lunares regresa
El estampado de lunares regresa como tendencia clave en la moda internacional presente en colecciones, redes y eventos de alto perfil (Photo by Matteo Chinellato / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA)

El estampado de lunares consolida su presencia tanto en colecciones de diseñadores como en los guardarropas de celebridades de alto perfil. Lily Collins, Hailey Bieber, Dua Lipa y Kendall Jenner destacan entre las figuras internacionales que impulsaron esta tendencia.

Desde producciones audiovisuales y eventos de moda hasta el street style, el resurgimiento y la reinterpretación de los lunares encuentran nuevas formas de expresión en los estilismos de estas referentes globales.

1- Lily Collins

Las apariciones de Lily Collins
Las apariciones de Lily Collins con prendas de lunares impulsan el interés por el patrón vintage y sus nuevas reinterpretaciones contemporáneas (Photo by Matteo Chinellato / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA)

Lily Collins se posiciona entre las figuras que han renovado el interés por los lunares. Durante el rodaje de la quinta temporada de la serie Emily in Paris en Venecia, la actriz fue captada con dos conjuntos distintos que impulsaron la tendencia.

En una de las jornadas, vestía una falda de largo intermedio y un top de tirantes anchos, ambos en blanco y negro con lunares en versión maxi, además de aros dorados y peinado recogido.

Posteriormente, grabó una escena en un restaurante de la ciudad con un vestido a juego, pañuelo anudado al cuello y pendientes de diamantes largos. Vogue publicó que el vestuario elegido por la producción refuerza el carácter vintage de la prenda, actualizándola con siluetas contemporáneas.

2- Hailey Bieber

Hailey Bieber demuestra la versatilidad
Hailey Bieber demuestra la versatilidad de los lunares en ambientes sofisticados y urbanos, consolidando el estampado como favorito de la temporada (Backgrid/The Grosby Group)

Hailey Bieber, modelo y empresaria, ha incorporado los lunares en estilos urbanos y sofisticados. Durante una cena en Hollywood, lució un vestido negro con lunares blancos de tamaño grande, corte sencillo, que complementó con sandalias de tiras finas.

La elección de Bieber demuestra cómo el clásico estampado puede adaptarse a ambientes contemporáneos y de tendencia, al ofrecer una propuesta versátil que encaja tanto en escenarios diurnos como en eventos nocturnos. El peinado pulido y los pendientes de oro aportaron contraste de líneas limpias.

3- Dua Lipa

Dua Lipa integra el clásico
Dua Lipa integra el clásico motivo de lunares en videoclips, conciertos y alfombras rojas, inspirando estilismos que fusionan nostalgia y modernidad (Instagram: @dualipa)

Dua Lipa incorporó los lunares en una amplia variedad de estilos, desde sus videoclips hasta sus espectáculos en vivo y alfombras rojas internacionales.

En uno de sus conciertos, eligió un vestido midi ajustado con lunares en tamaño mediano, acompañado de botas de cuero negro y labios en tono granate, después de que este diseño apareciera en su cuenta oficial de Instagram. Además usa bikinis de lunares durante sus vacaciones.

Según Vogue, la artista utiliza el patrón para equilibrar nostalgia y modernidad, integrando en sus outfits referencias que van de la cultura pop a la herencia vintage.

Las imágenes de Lipa constituyen una inspiración recurrente para estilistas y creadores de contenido, quienes adaptan el motivo de los lunares a géneros tan distintos como el pop o la electrónica.

4- Kendall Jenner

Kendall Jenner destaca los lunares
Kendall Jenner destaca los lunares en sus looks de pasarela y street style, llevando la tendencia a nuevos públicos y escenarios internacionales (The Grosby Group)

Entre los principales referentes, Kendall Jenner se ha posicionado como una de las impulsoras más visibles de los lunares en la alta moda y el street style. En recientes sesiones para editoriales europeos, la modelo desfiló con vestidos vaporosos y blusas con lunares de distintas escalas, conjuntados con accesorios neutros.

Una de sus apariciones más comentadas en la Semana de la Moda de París incluyó un vestido largo con lunares negros sobre fondo blanco, corte al bies y escote en V, combinado con tacones stilettos y maquillaje en tonos tierra. La propuesta de Jenner se apoya en cortes sofisticados, adaptaciones modernas y tendencias de pasarela que trasladan el estampado tradicional a códigos cosmopolitas.

Fuera de las pasarelas, Jenner fue fotografiada en ambientes urbanos con camisas de lunares abrochadas hasta el cuello y pantalones amplios, o crop tops con minifalda y bolso baguette para citas informales.

Las imágenes de figuras públicas
Las imágenes de figuras públicas luciendo prendas de lunares influyen en las tendencias de consumo y actualizan la percepción del clásico diseño (Instagram/@kyliejenner)

Estas elecciones resaltan la multiplicidad de aplicaciones del patrón y su capacidad para actualizarse a través de distintas temporadas sin perder su esencia.

La renovada popularidad de los lunares, liderada por íconos de la moda y respaldada por marcas internacionales, confirma que este estampado trasciende épocas y estilos.

Su versatilidad y capacidad de adaptación garantizan que seguirá conquistando armarios y pasarelas, consolidándose como un símbolo atemporal en la constante evolución del universo fashionista.

