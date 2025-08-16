Los 5 bares más originales de Europa, según un ranking internacional

Londres, París, Madrid, Edimburgo y Ámsterdam deslumbran con propuestas única (Freepik)

En el mapa nocturno de Europa, siempre surgen lugares que sobresalen por su ambiente especial y la manera en que reflejan el pulso de sus ciudades. La más reciente selección de la revista Time Out reúne cinco bares originales que trascienden el simple hecho de servir bebidas.

La compilación no solo atiende la calidad en coctelería y oferta de bebidas, sino que premia propuestas con personalidad y una fuerte conexión con la comunidad.

Para quienes buscan experiencias genuinas más allá del circuito habitual, la lista resulta una invitación a recorrer lo mejor de la vida nocturna europea.

1- Trisha’s, Londres: autenticidad en el corazón de Soho

La autenticidad y la comunidad son claves en los bares icónicos destacados (Google Maps)

En Londres, donde la competencia entre bares es feroz y los conceptos novedosos surgen con frecuencia, Trisha’s se mantiene como un clásico oculto en pleno Soho. El local es célebre por su autenticidad, más que una moda pasajera, es un punto de reunión habitual entre quienes viven la ciudad desde dentro.

Alejado de los reflectores que suelen acompañar a los establecimientos de tendencia, Trisha’s destaca por una atmósfera desprovista de artificios, donde la decoración y el trato al cliente evocan una hospitalidad cercana, casi familiar.

Los londinenses lo eligieron como uno de los favoritos, no solo por su ambiente relajado sino también por la naturalidad con la que convierte cada noche en una experiencia memorable.

2- Fréquence, París: coctelería, música y sabor japonés

Fréquence, en el distrito 11 de París, representa la evolución de la coctelería en la capital francesa y un ejemplo del cruce entre culturas.

Fréquence en París fusiona coctelería, música y sabores japoneses, creando una experiencia sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concebido por Matthieu Biron y Guillaume Quenza, el local fue reseñado por el editor gastronómico Antoine Besse como una “joya” donde la música y los cócteles forman un solo lenguaje.

Cuenta con una sólida colección de vinilos que se convierte en protagonista cada noche. Un ambiente en el que el ritmo musical acompaña la degustación de cócteles cuya carta se inspira en sabores japoneses.

La creatividad detrás de la barra es palpable, especialmente en las preparaciones con shochu, un destilado japonés poco frecuente en el panorama europeo y que el equipo domina con soltura. Para quienes buscan una experiencia integral donde el oído y el paladar encuentran sintonía, propone algo único en la siempre versátil noche parisina.

3- Cruda, Madrid: sabor español con proyección internacional

Cruda posiciona a Madrid en la escena nocturna global con su reinterpretación innovadora de la coctelería (Freepik)

Cruda, en Madrid, marca la presencia española en esta lista de bares imprescindibles. Su inclusión no solo realza la actualidad de la capital española en materia de ocio nocturno, sino que reconoce el empuje innovador de su escena coctelera, especialmente con su carta de vinos.

Cruda encarna la capacidad madrileña para reinventar la experiencia detrás de la barra, manteniendo la esencia y el sabor local.

El establecimiento se ganó su reputación gracias al énfasis en ingredientes de calidad y una carta que juega con lo tradicional y lo moderno, atrayendo tanto a madrileños como a visitantes.

4- Skua, Edimburgo: encuentro y ambiente escocés

La diversidad de esta selección europea también pasa por Escocia, donde Skua (referido anteriormente como Págalo) cumple con el papel de representante de la vida nocturna de Edimburgo.

Skua, en Edimburgo, celebra la convivencia y la identidad escocesa en cada encuentro (Freepik)

Este bar se caracteriza por una propuesta amable y una oferta que conecta con el espíritu social de la ciudad. Skua actúa como un punto de confluencia para la comunidad local y los visitantes, ofreciendo un espacio donde las conversaciones y el intercambio cultural encuentran su lugar natural.

En medio de la tradición escocesa y la modernidad que define a la capital, Skua logra crear un ambiente distintivo, integrando sabores y costumbres de la región en una atmósfera actual y acogedora.

5- Hannekes Boom, Ámsterdam: fiesta junto al río y sabor cervecero

La ruta finaliza en Ámsterdam, donde Hannekes Boom se levanta a orillas del río como uno de los favoritos de la ciudad. El bar es privilegiado por su ambiente despreocupado, ideal para los meses de verano gracias a sus mesas multicolores y largas guirnaldas que invitan a la celebración.

Hannekes Boom en Ámsterdam se distingue por su ambiente festivo junto al río y su variedad cervecera (Imagen de prostoole en Freepik).

La variedad de cervezas artesanales holandesas es el sello de la casa, desde sours hasta stouts y pilsners. El bar es perfecto para compartir un buen momento mientras se disfruta de una generosa porción de nachos de la casa.

El bar destaca por su facilidad para reunir a grupos de amigos en un entorno donde la buena compañía y la atmósfera lúdica son protagonistas.