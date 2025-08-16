Tendencias

Los 5 bares más originales de Europa, según un ranking internacional

La última selección de la revista Time Out propone una ruta por ciudades emblemáticas con propuestas nocturnas que se destacan por su ambiente y personalidad

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
Londres, París, Madrid, Edimburgo y
Londres, París, Madrid, Edimburgo y Ámsterdam deslumbran con propuestas única (Freepik)

En el mapa nocturno de Europa, siempre surgen lugares que sobresalen por su ambiente especial y la manera en que reflejan el pulso de sus ciudades. La más reciente selección de la revista Time Out reúne cinco bares originales que trascienden el simple hecho de servir bebidas.

La compilación no solo atiende la calidad en coctelería y oferta de bebidas, sino que premia propuestas con personalidad y una fuerte conexión con la comunidad.

Para quienes buscan experiencias genuinas más allá del circuito habitual, la lista resulta una invitación a recorrer lo mejor de la vida nocturna europea.

1- Trisha’s, Londres: autenticidad en el corazón de Soho

La autenticidad y la comunidad
La autenticidad y la comunidad son claves en los bares icónicos destacados (Google Maps)

En Londres, donde la competencia entre bares es feroz y los conceptos novedosos surgen con frecuencia, Trisha’s se mantiene como un clásico oculto en pleno Soho. El local es célebre por su autenticidad, más que una moda pasajera, es un punto de reunión habitual entre quienes viven la ciudad desde dentro.

Alejado de los reflectores que suelen acompañar a los establecimientos de tendencia, Trisha’s destaca por una atmósfera desprovista de artificios, donde la decoración y el trato al cliente evocan una hospitalidad cercana, casi familiar.

Los londinenses lo eligieron como uno de los favoritos, no solo por su ambiente relajado sino también por la naturalidad con la que convierte cada noche en una experiencia memorable.

2- Fréquence, París: coctelería, música y sabor japonés

Fréquence, en el distrito 11 de París, representa la evolución de la coctelería en la capital francesa y un ejemplo del cruce entre culturas.

Fréquence en París fusiona coctelería,
Fréquence en París fusiona coctelería, música y sabores japoneses, creando una experiencia sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concebido por Matthieu Biron y Guillaume Quenza, el local fue reseñado por el editor gastronómico Antoine Besse como una “joya” donde la música y los cócteles forman un solo lenguaje.

Cuenta con una sólida colección de vinilos que se convierte en protagonista cada noche. Un ambiente en el que el ritmo musical acompaña la degustación de cócteles cuya carta se inspira en sabores japoneses.

La creatividad detrás de la barra es palpable, especialmente en las preparaciones con shochu, un destilado japonés poco frecuente en el panorama europeo y que el equipo domina con soltura. Para quienes buscan una experiencia integral donde el oído y el paladar encuentran sintonía, propone algo único en la siempre versátil noche parisina.

3- Cruda, Madrid: sabor español con proyección internacional

Cruda posiciona a Madrid en
Cruda posiciona a Madrid en la escena nocturna global con su reinterpretación innovadora de la coctelería (Freepik)

Cruda, en Madrid, marca la presencia española en esta lista de bares imprescindibles. Su inclusión no solo realza la actualidad de la capital española en materia de ocio nocturno, sino que reconoce el empuje innovador de su escena coctelera, especialmente con su carta de vinos.

Cruda encarna la capacidad madrileña para reinventar la experiencia detrás de la barra, manteniendo la esencia y el sabor local.

El establecimiento se ganó su reputación gracias al énfasis en ingredientes de calidad y una carta que juega con lo tradicional y lo moderno, atrayendo tanto a madrileños como a visitantes.

4- Skua, Edimburgo: encuentro y ambiente escocés

La diversidad de esta selección europea también pasa por Escocia, donde Skua (referido anteriormente como Págalo) cumple con el papel de representante de la vida nocturna de Edimburgo.

Skua, en Edimburgo, celebra la
Skua, en Edimburgo, celebra la convivencia y la identidad escocesa en cada encuentro (Freepik)

Este bar se caracteriza por una propuesta amable y una oferta que conecta con el espíritu social de la ciudad. Skua actúa como un punto de confluencia para la comunidad local y los visitantes, ofreciendo un espacio donde las conversaciones y el intercambio cultural encuentran su lugar natural.

En medio de la tradición escocesa y la modernidad que define a la capital, Skua logra crear un ambiente distintivo, integrando sabores y costumbres de la región en una atmósfera actual y acogedora.

5- Hannekes Boom, Ámsterdam: fiesta junto al río y sabor cervecero

La ruta finaliza en Ámsterdam, donde Hannekes Boom se levanta a orillas del río como uno de los favoritos de la ciudad. El bar es privilegiado por su ambiente despreocupado, ideal para los meses de verano gracias a sus mesas multicolores y largas guirnaldas que invitan a la celebración.

Hannekes Boom en Ámsterdam se
Hannekes Boom en Ámsterdam se distingue por su ambiente festivo junto al río y su variedad cervecera (Imagen de prostoole en Freepik).

La variedad de cervezas artesanales holandesas es el sello de la casa, desde sours hasta stouts y pilsners. El bar es perfecto para compartir un buen momento mientras se disfruta de una generosa porción de nachos de la casa.

El bar destaca por su facilidad para reunir a grupos de amigos en un entorno donde la buena compañía y la atmósfera lúdica son protagonistas.

Temas Relacionados

Mejores bares de EuropaTime OutVida nocturnaMadridCocteleríaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo la mentalidad colectiva impulsa cambios sociales: el estudio que replantea normas y derechos civiles

Una investigación de la Universidad de Buffalo revela que transformar la manera en que las personas interpretan situaciones resulta más eficaz para lograr evoluciones duraderas en salud pública e igualdad

Cómo la mentalidad colectiva impulsa

Cuarto de Milla Americano: ¿Por qué es el caballo favorito de los vaqueros texanos?

Esta raza, con raíces coloniales y cruzas estratégicas en Texas, se consolidó como un caballo ágil y potente, ideal para el pastoreo y las carreras de un cuarto de milla

Cuarto de Milla Americano: ¿Por

La rutina de entrenamiento exprés de 7 minutos que combina resistencia y fuerza

El método desarrollado permite mejorar movilidad, postura y capacidad funcional sin la necesidad de un equipamiento especial

La rutina de entrenamiento exprés

La medición de la presión arterial bajo la lupa: por qué el método con brazalete puede fallar

Un nuevo estudio publicado en la revista médica PNAS de EEUU, afirma que las lecturas comunes pueden ser engañosas y que hasta un 30% de los casos de presión arterial alta podrían pasar desapercibidos. Expertos explican cómo medirla correctamente

La medición de la presión

Hallan un mecanismo que podría prevenir la pérdida de peso extrema en pacientes con cáncer

Científicos del Instituto Weizmann y la Universidad de Texas detectaron en laboratorio cómo la alteración de la comunicación entre cerebro y el hígado puede revolucionar el manejo de la caquexia

Hallan un mecanismo que podría
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el impacto fiscal

Cuál es el impacto fiscal de los proyectos que impulsan los gobernadores y resiste el gobierno de Milei

Por qué los precios de los servicios suben más que los de los bienes y cuándo empezarían a desacelerar

Denunció a su hermana por venta de drogas, la policía le incautó 43 kilos de marihuana y él también quedó detenido

Un grupo de estudiantes creó adaptadores 3D para personas con movilidad reducida

Estiman en más de 668 mil millones de pesos la deuda que el “Señor del Tabaco” mantiene con el Estado por un impuesto que nunca pagó

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la psicología explica la

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

Multitudinarias protestas en Israel para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

El régimen de Irán condenó a pena de muerte a la activista por los derechos humanos Sharifeh Mohammadi

Air Canada suspendió todos sus vuelos por una huelga de auxiliares de cabina

“Israel en pausa”: este domingo habrá un paro nacional para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

TELESHOW
La tarde de Mauro Icardi

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”