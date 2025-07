Las 20 ciudades ideales para los amantes de las experiencias nocturnas

La vida nocturna global se transforma con nuevas tendencias en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche se reinventa y desafía convenciones en cada rincón del planeta. Con la transformación acelerada de la vida nocturna en 2025, se multiplican las propuestas: clubes sobrios, bares para escuchar vinilos, galerías que se vuelven pistas de baile, y cenas que abren la puerta a largas fiestas improvisadas.

Según un relevamiento de Time Out, que consultó a miles de residentes en cientos de ciudades y sumó la opinión de un panel internacional de expertos, el mapa de las noches vivas y vibrantes es más diverso que nunca.

¿Cómo se definió este ranking? Primero, las calificaciones de calidad y asequibilidad dadas por los propios habitantes, y luego, el filtro de los editores y especialistas en cultura y arte nocturno. Así surgió este listado de las 20 mejores ciudades del mundo para la vida nocturna.

1. Las Vegas: reinvención y clásicos en la capital del espectáculo

Las Vegas lidera la vida nocturna mundial con clubes y bares innovadores

No existe lista de vida nocturna donde Las Vegas no acapare miradas. “La escena gira en torno a DJs internacionales y clubes gigantescos, como queda claro cada mayo en el Electric Daisy Carnival”, resume Ryan Slattery, experto local de Time Out.

Pero, junto a estos titanes, emerge un fenómeno de bares de cócteles como Stray Pirate y Nocturno, en el Arts District, con recetas que usan licores artesanales y ambientaciones sofisticadas. Las Vegas también despliega decenas de speakeasies ocultos –detrás de barberías, libros falsos o puertas de cajas fuertes–, mientras una multitud describe la ciudad como la más “emocionante” del circuito nocturno global.

El 88% de sus habitantes la calificó como “buena” o “increíble” para salir, y su liderazgo se selló con el voto experto.

2. Madrid: caos controlado, tradición y nuevas tendencias

El 83% de los madrileños valora la calidad de la vida nocturna, pero solo el 29% la considera asequible

El espíritu nocturno de Madrid no descansa. Allí, bares recientes como Devil’s Cut –primera propuesta europea del célebre bartender japonés Shingo Gokan–, apuestan por el “caos controlado” y cócteles precisos, mientras otros, como Pensión Mimosas, revitalizan la escena secreta cerca de la Puerta del Sol.

La ciudad conserva leyendas como Fabrik y Ochoymedio a la vez que crecen clubes como Club Malasaña y Lucky Dragon. Gran Vía late con noches interminables, y la comunidad LGBTQ+ encuentra referentes emblemáticos en Rick’s, drag shows en Maravillas Club y fiestas en Marta, Cariño!

El influjo latinoamericano impulsa sitios como Pabblo y Jimmy’s, donde la cena es apenas el preámbulo de la fiesta. Un 83% de los madrileños saludó la calidad de sus noches, aunque sólo el 29% consideró asequible la movida.

3. París: entre la euforia queer y la explosión de nuevos clubes

La vida nocturna en París experimenta un auge con fiestas inclusivas y diversidad musical (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

“La vida nocturna en París vive una nueva edad dorada”, asegura Antoine Besse, editor de Time Out Paris. Colectivos queer como La Créole y Le Bunker propulsan fiestas alegres, inclusivas y atravesadas por géneros que rebasan el techno.

El noreste reúne la mayor concentración de clubes de Europa, con itinerarios de 48 horas entre La Station y Glazart. No sorprende que la ciudad fascine al 80% de sus residentes, pese a los elevados costos: solo el 23% la considera económica.

4. Shanghai: la vida después de los bares de vidrio

La vida nocturna de Shanghai trasciende discotecas y bares tradicionales, integrando a toda la sociedad en espacios seguros y limpios

En Shanghai, la noche no se limita a discotecas célebres ni a bares galardonados. “Lo diferencial es cómo la movida invade calles limpias y seguras, uniendo a todos los perfiles sociales”, cuenta Sammi Sowerby.

Desde un Mobil reconvertido en club hasta calles como Changle Road y triángulos de expatriados, la ciudad revela un pulso alternativo y vibrante. El 89% de los shanghaineses elogia su vida nocturna. Además, empata con Medellín como la más accesible para entretenimiento: el 72% destaca los bajos costos de cine, teatro y conciertos.

5. Berlín: resiliencia techno en la cuna de la contracultura

El 72% de los locales califica la escena nocturna de Berlín como buena o asombrosa

Ni las recientes clausuras de locales históricos han doblegado el espíritu de Berlín. El techno resuena en RSO.Berlin y DSTRKT, mientras el under se multiplica por canales alternativos. Panorama sigue como referencia del house y SchwuZ mantiene los espacios queer vivos.

El 72% de los locales la considera “buena” o “asombrosa”, y el panel de Time Out la votó como favorita absoluta.

6. Melbourne: la capital australiana de las noches incansables

Melbourne se consolida como el epicentro australiano de la vida nocturna, según sus habitantes

Melbourne afianza su lugar como epicentro australiano para trasnochar. La oferta va desde clubes “de culto” como Revs hasta lounges de onda alternativa como Waxflower o festivales como Rising, que combinan arte, música y banquetes hasta el alba. El 81% de los habitantes la posiciona alto en el ranking, pese a que solo el 23% percibe la noche como económica.

7. Brighton: diversidad, inclusión y cultura queer

Brighton destaca como epicentro de la vida nocturna LGBTQ+ en Reino Unido

En Brighton, el alma nocturna parece estar tejida por generaciones LGBTQ+. Locales históricos como Legends conviven con apuestas renovadas –como la noche lésbica Crushed– y colectivos como TidalGroove que organizan festivales y jornadas para DJ amateurs. El 81% de sus residentes valoró la calidad nocturna, y el 64% resaltó el carácter amistoso y diverso de la ciudad costera.

8. Ciudad de México: el mosaico interminable de experiencias

La vida nocturna de Ciudad de México ofrece opciones para todos los gustos, desde museos hasta fiestas secretas

“La vida nocturna de Ciudad de México es tan diversa como su gente”, afirma Mauricio Nava. Desde museos y cinetecas de horario extendido hasta clubes urbanos y fiestas secretas de la comunidad LGBTQ+. Bonito y Rico y los bares de autor FO+MA y La Vista son algunos de los polos de atracción. El 74% de los encuestados la recomienda y destaca su asequibilidad, con un 57% calificando los precios como accesibles o “gratis”.

9. Dubái: entre el lujo y la explosión de la nueva escena alternativa

La vida nocturna en Dubái se diversifica con listening bars y clubes de playa, sumando nuevas tendencias a la escena local

La vida nocturna en Dubái ya no se limita a superclubes. Los listening bars y clubes de playa ganan terreno, mientras siguen vigentes los templos de las multitudes como Sky 2.0. El auge recae en lugares como Honeycomb Hi-Fi, o eventos de amapiano y deep house que convocan a figuras internacionales. El 83% la evaluó positivamente, y un llamativo 75% la considera la ciudad más segura para el after dark.

10. Mumbai: tradición, caos y ritmos urbanos

La vida nocturna de Mumbai destaca por su diversidad y accesibilidad, según los habitantes

La legendaria congestión de Mumbai marca hasta dónde y cómo se sale por la noche. Desde bares vecinales de décadas, como The Ghetto, hasta terrazas cocteleras con vistas de la ciudad, la oferta es variada y multiforme. Los karaokes de Soul Fry y los espectáculos drag en Kitty Su subrayan la diversidad cultural. El 84% de los mumbaienses considera brillante la noche local, y el 63% resalta su bajo costo.

11. Ciudad del Cabo: herencia, fusión y movimiento

El pulso nocturno de Ciudad del Cabo fusiona tradición jazzera y modernidad en sus calles más emblemáticas

El pulso nocturno de Ciudad del Cabo mezcla tradición jazzera y modernidad. Calles como Bree, Loop y Long son imanes para la fiesta, con clubes emblemáticos y espacios híbridos que fusionan música en vivo, arte, gastronomía y baile. La ciudad destaca también por su asequibilidad, siendo la tercera más “barata” del listado según el 77% de los locales.

12. Varsovia: la noche polaca en reinvención

Varsovia ofrece una vibrante vida nocturna con bares elegantes, microcervecerías y locales alternativos

El perfil de Varsovia se nutre de cócteles elegantes en Feliks y microcervecerías en Nowogrodzka, hasta dives rebeldes en el este y bares flotantes sobre el Vístula. En verano, las multitudes se trasladan a la ribera. El 77% de los encuestados destaca su calidad, y el 50% percibe los precios del entretenimiento como justos.

13. Bangkok: fragmentación, identidad local y vanguardia queer

La microescena nocturna de Bangkok gana protagonismo con bares de barrio y espacios queer como Pickle

El legado de clubes míticos dejó paso en Bangkok a la microescena: bares de barrio, taprooms y lugares queer como Pickle, donde la especificidad y la comunidad dominan. El 67% de los habitantes alaba la vida nocturna, y los expertos la ubicaron en el top cinco a pesar de los cambios.

14. Lagos: del elitismo a la inclusión

“Lagos sigue valorando el status, pero la movida se diversificó e integró undergrounds y raves junto a los clásicos afrobeats”, analiza la escritora Vivienne Dovi. El 79% la considera “excelente para salir”, y es la ciudad donde más la definen como “animada”.

15. El Cairo: entre la shisha y el renacer de los bares

La vida nocturna de El Cairo se reinventa con rooftops y cafés tradicionales

En El Cairo, las restricciones no limitan la creatividad nocturna. La tradición ahwa de cafés y sillas plásticas se renueva con rooftops de autor como Crimson y locales de fusión. El 79% de los cairotes defiende la calidad y un 72%, la asequibilidad de su noche.

16. Riyadh: shock de modernidad sin alcohol

La vida nocturna de Riyadh se transforma con eventos pop-up y música electrónica

El cambio en la noche de Riyadh es vertiginoso: proliferan eventos pop-up, música electrónica y fiestas en el JAX District, donde la ausencia de alcohol se reemplaza por propuestas musicales y gastronómicas. El 78% de sus habitantes avala la nueva escena, y el 73% subraya lo accesible de la experiencia.

17. Ámsterdam: reinvención continua de lo clásico a lo emergente

El 70% de los habitantes de Ámsterdam recomienda la vida nocturna de la ciudad, según una encuesta reciente

La noche de Ámsterdam se mueve entre barrios, desde los nuevos polos como Noord y sus listening bars, hasta los circuitos tradicionales con reaperturas y clubes eclécticos. Un 70% de amsterdameses recomienda salir y el 60% asegura que es económico.

18. Medellín: cuna de regetón y clubbing asequible

La Provenza de Medellín reúne bares icónicos y locales de artistas como Karol G y Maluma

En la Provenza de Medellín, nombres célebres como Perro Negro coexisten con locales de artistas como Karol G y Maluma. Hacia Comuna 13, fiestas de reggaetón y dancehall impulsan la vida barrial. Se destaca como la ciudad más accesible, con el 80% validando los bajos precios para clubbing.

19. Marrakech: entre el turismo y la tradición

Marrakech vive un auge de rooftops y clubes nocturnos para turistas y locales

Marrakech responde al turismo con una ebullición de rooftops, clubes con DJs y opciones familiares como conciertos semanales en Café Clock. Un 72% de la población denota la calidad de la noche y más de la mitad señala diversión accesible.

20. Atenas: estación y barrios marcan la agenda

La vida nocturna de Atenas se adapta a la geografía y la temporada, con bares céntricos y clubes en la Riviera

En Atenas, la geografía y la temporada orientan la noche: desde los bares del centro con vistas a la Acrópolis, hasta los clubes junto al mar en la Riviera cuando llega el calor. Gkazi es el polo LGBTQ+ y la cultura pop-up alimenta la diversidad. El 69% valora la escena nocturna, aunque la define como la más cara del ranking.