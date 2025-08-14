Tendencias

Por qué levantar menos peso puede ser igual de efectivo para ganar músculo

El respaldo científico a los métodos de entrenamiento menos lesivos permite adaptar las rutinas a las necesidades individuales sin perder resultados

Por Francisco González Tomadin

Guardar
El entrenamiento de fuerza puede
El entrenamiento de fuerza puede ser efectivo con cargas ligeras si se llega al fallo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la creencia predominante en el mundo del entrenamiento, apuntaba al uso de cargas elevadas como requisito indispensable para lograr un desarrollo muscular significativo.

Pero los avances científicos han comenzado a cuestionar estos supuestos y se realizaron estudios para refutar esta creencia.

Investigaciones publicadas por The Physiological Society desmontan el mito tradicional del entrenamiento de fuerza: tanto las cargas ligeras como las pesadas pueden generar hipertrofia muscular, siempre que el esfuerzo llegue hasta el fallo muscular.

Este hallazgo redefine las reglas del fitness y ofrece nuevas posibilidades para quienes buscan resultados efectivos sin recurrir necesariamente a pesos elevados.

Estudios científicos sobre cargas ligeras y fallo muscular

Para llegar a esta conclusión, los investigadores de The Physiological Society diseñaron un estudio en el que diez hombres con experiencia en entrenamiento realizaron extensiones de piernas bajo cuatro condiciones distintas: cargas pesadas y ligeras, combinadas con repeticiones a ritmo normal y lento.

La carga elevada no es
La carga elevada no es el único método para conseguir hipertrofia en el entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cargas oscilaron entre el 80% y el 30% del máximo de una repetición, y en todos los casos los participantes completaron tres series hasta el fallo.

Se tomaron biopsias musculares antes y después de los entrenamientos, se midió la actividad eléctrica muscular mediante electromiografía superficial (EMG) y se analizaron los marcadores anabólicos responsables del crecimiento muscular.

Los resultados sorprendieron incluso a los expertos. A pesar de las diferencias en el número de repeticiones y el tiempo bajo tensión, tanto las fibras de tipo I como las de tipo II se activaron por igual en todas las condiciones.

La EMG mostró valores más altos con cargas pesadas, pero esto no se tradujo en una mayor activación de fibras ni en una señalización anabólica superior.

De hecho, la señal de crecimiento muscular aumentó de manera similar, independientemente del peso o la velocidad de las repeticiones, siempre que las series se completaran hasta el agotamiento.

Volumen total y esfuerzo son
Volumen total y esfuerzo son factores clave en el entrenamiento de fuerza, más allá de la carga utilizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Holly T. Baxter, entrenadora y dietista, subraya en una entrevista reciente con Men´s Health, que “el esfuerzo y la fatiga, y no solo la carga, impulsan la activación de las fibras musculares”.

Además, advierte que la EMG, aunque útil, no siempre refleja con precisión la activación muscular real, especialmente en condiciones de fatiga.

Volumen de entrenamiento y recomendaciones de expertos

El respaldo científico a estos hallazgos también llega desde la Universidad de McMaster en Canadá, donde el doctor Stuart Phillips, contó a Men´s Health, que ha participado en investigaciones que confirman que la activación de las fibras musculares y la señalización anabólica no dependen de la carga ni de la duración de las repeticiones, sino del esfuerzo realizado hasta el fallo.

Por su parte, Brad Schoenfeld, profesor e investigador en ciencias del ejercicio en CUNY Lehman College en Nueva York, destaca en una entrevista con WEB MD que el volumen total de entrenamiento, la suma de todas las series realizadas por grupo muscular cada semana, es un factor clave para la hipertrofia muscular.

El entrenamiento de fuerza permite
El entrenamiento de fuerza permite adaptar la carga según preferencias sin afectar el crecimiento muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schoenfeld recomienda realizar entre diez y veinte series por músculo a la semana para optimizar el crecimiento, aunque señala que la “dosis mínima efectiva” puede ser de apenas cuatro series semanales, siempre que se entrene con intensidad.

“La literatura científica ha demostrado de forma convincente que se pueden ganar cantidades similares de músculo con un amplio espectro de cargas”, afirma.

Estudios recientes señalan que el
Estudios recientes señalan que el entrenamiento de fuerza hasta el fallo activa fibras musculares con cualquier carga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso con repeticiones altas, de treinta a cuarenta por serie, los resultados pueden equipararse a los obtenidos con pesos elevados, siempre que el esfuerzo sea máximo.

Estos hallazgos tienen implicaciones prácticas importantes para quienes entrenan fuerza. La flexibilidad en la elección de cargas permite adaptar el entrenamiento a las preferencias personales, el nivel de fatiga o la presencia de lesiones, sin sacrificar las ganancias musculares.

Temas Relacionados

Hipertrofia muscularEntrenamiento de fuerzaFallo muscularCargas ligerasEntrenamientoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo identificar y superar la codependencia en la vida en pareja

El fortalecimiento de la autoexploración, la comunicación asertiva y las redes de apoyo son claves para mejorar equilibrar la relación

Cómo identificar y superar la

Descubren una sorprendente conexión entre un cometa tipo Halley y el origen del agua en la Tierra

Un equipo internacional logró medir con precisión la proporción de líquido similar a los océanos en la coma del cometa y aportó información clave sobre la historia química del entorno planetario

Descubren una sorprendente conexión entre

Las mejores dietas para proteger el cerebro y el corazón a partir de los 60 años

Un estudio mostró que los patrones de alimentación saludable están asociados con el avance más lento de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, mientras que una dieta proinflamatoria acelera el desarrollo de esas patologías

Las mejores dietas para proteger

La psicología explica por qué los recuerdos de la infancia suelen ser poco fiables

Un análisis de Psychology Today destaca que el cerebro infantil es capaz de construir recuerdos ficticios, lo que influye de manera profunda en la percepción de los acontecimientos y la identidad en la adultez

La psicología explica por

Sauna: beneficios comprobados y riesgos ocultos detrás de la tendencia mundial de bienestar

Expertos de Mayo Clinic advierten que para evitar complicaciones durante la exposición al calor, es fundamental mantener una hidratación adecuada, limitar la duración de las sesiones y consultar al médico antes de iniciar esta práctica

Sauna: beneficios comprobados y riesgos
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Luis Espert será el

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Claudio Contardi fue trasladado al penal de Melchor Romero tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Dos choques en Mataderos movilizan al SAME aéreo y generan cortes en la General Paz

Descubren una sorprendente conexión entre un cometa tipo Halley y el origen del agua en la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de Andrew Lloyd

El regreso de Andrew Lloyd Webber a Broadway, marcado por una polémica administrativa

Las grietas de la economía de guerra impulsada por Vladimir Putin

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Lado Aire del Aeropuerto de Pucallpa

TELESHOW
La emotiva despedida de Marley

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis

La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”