La moda outdoor conquista la alfombra roja: cómo las celebridades combinan glamour y funcionalidad

Celebridades internacionales popularizan el uso de prendas técnicas y materiales innovadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La moda cambia de forma constante y se adapta a los gustos, contextos y expresiones de cada periodo. Esta capacidad de transformación le permite incorporar nuevas ideas e influencias, lo que refleja la variedad y la creatividad presentes en la sociedad.

En ese sentido, la vestimenta funcional dio un salto desde los senderos y las montañas hasta las alfombras rojas y campañas de marcas internacionales. La moda outdoor se posiciona como una de las modas más visibles en el vestuario urbano de 2025, al integrar comodidad, tecnología textil y diseño contemporáneo.

La influencia de figuras del entretenimiento y el deporte elevó este fenómeno a nuevos niveles, para desdibujar las fronteras entre la indumentaria especializada y la moda cotidiana.

¿Qué es la moda outdoor?

La moda outdoor surge de la indumentaria diseñada para actividades al aire libre, como el senderismo, el montañismo y el ciclismo, entre otras disciplinas. Estas prendas priorizan la durabilidad, el aislamiento térmico y la impermeabilidad, cualidades que originalmente respondían a las exigencias de entornos naturales complejos.

La moda outdoor ganó protagonismo en el vestuario urbano, marcando tendencia en 2025 (Grosby)

En los últimos años, firmas globales reinterpretaron estos elementos y los acercaron al público general, con piezas como chaquetas cortavientos, pantalones cargo y zapatillas de trail. El resultado es una fusión que responde tanto al auge del deporte como al interés por el diseño práctico y el confort, sin perder atractivo estético.

La democratización de los materiales técnicos y el uso de patrones inspirados en la naturaleza permitieron que la moda outdoor ganara espacio en las ciudades. Las colecciones primavera-verano 2025 en el hemisferio norte, así como firmas deportivas tradicionales, impulsaron este crecimiento con colaboraciones y campañas protagonizadas por rostros internacionales.

Hailey Bieber fusiona prendas técnicas con moda urbana

La interacción entre lujo y prendas de inspiración deportiva redefine la alta costura (The Grosby Group)

La modelo y empresaria Hailey Bieber consolidó la visibilidad de la moda outdoor al integrarla en su vestuario cotidiano y en apariciones públicas durante 2025. En recorridos por ciudades como París y Milán, optó por camperas impermeables, pantalones cargo y botas de montaña combinadas con accesorios urbanos.

Estos conjuntos destacan por el uso de materiales tecnológicos y cortes funcionales. De esta manera, la modelo adopta una estética práctica y contemporánea que permite enfrentar cambios de clima sin descuidar las tendencias. A su vez, utiliza vinchas y accesorios con esta temática.

Zendaya reinventa los códigos outdoor en la MET Gala

US actress Zendaya arrives for the 2025 Met Figuras como Bella Hadid y Timothée Chalamet integran elementos outdoor a sus looks públicos (AFP)

La referente del espectáculo y la moda, Zendaya eligió para la alfombra roja de la MET Gala 2025 un traje blanco de corte masculino, guiño directo al clásico Zoot Suit de los años cuarenta. Su homenaje a la figura de Bianca Jagger incluyó complementos y materiales característicos del outdoor contemporáneo, como tejidos resistentes y detalles funcionales.

Como se ve, la selección del look permitió dinamizar la propuesta del dress code clásico y evidenciar la evolución de esta moda. Zendaya mantiene así su posición como figura que impulsa el debate sobre las posibilidades de la indumentaria en los escenarios globales. Una muestra más de la expansión de este concepto.

Timothée Chalamet lleva la estética outdoor a la alfombra roja

Marcas como OOTO y Desigual lideran la incorporación de materiales técnicos en la moda internacional (CAMERA PRESS/Theodore Wood)

El actor Timothée Chalamet sumó la moda outdoor a sus elecciones de vestuario durante diversos eventos internacionales a lo largo de 2025. Por ejemplo, su presencia en la alfombra roja del Festival de Cannes incluyó camperas técnicas confeccionadas en tejidos impermeables y accesorios funcionales como mochilas compactas, pañuelos y calzado robusto.

Así las cosas, Chalamet explora la interacción entre los códigos del lujo y la indumentaria de corte deportivo, resignificando prendas de inspiración al aire libre para contextos formales. Su versatilidad aportó a la integración de elementos outdoor en la moda masculina, demostrando que este estilo puede adaptarse tanto a entornos cotidianos como a celebraciones de alto perfil.