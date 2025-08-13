Tendencias

El secreto fitness de Robert De Niro a los 81 años: cómo es su rutina de ejercicio y alimentación

El actor despliega toda su vitalidad gracias a entrenamientos frecuentes y un menú sencillo. Sus revelaciones

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

El actor combina entrenamientos regulares,
El actor combina entrenamientos regulares, dieta equilibrada y apoyo profesional para sostener su energía en el cine

Robert De Niro, el icónico actor de películas como “Taxi Driver”, “Fuego contra fuego”, entre muchas otras, destaca por su energía y vitalidad a los 81 años.

El secreto de su longevidad se reveló durante una entrevista. “Para mí, la clave del ejercicio es ser constante”, dijo De Niro, quien no busca proezas de un día.

Prefiere mantener una frecuencia de entrenamiento entre tres y seis jornadas por semana. Ajusta ese ritmo según los calendarios de rodaje y los requerimientos del cuerpo, tal como le contó a BBC Radio.

El compromiso por la regularidad ocupa un lugar central en su vida. James Brady, entrenador personal de De Niro, describió el enfoque del actor: “Robert está familiarizado con la transformación de su cuerpo y ha trabajado con entrenadores a lo largo de los años para mantener su resistencia y fuerza. Ha mantenido sus entrenamientos regulares incluso con la edad, enfocándose en el entrenamiento con pesas y cardio”. La constancia no le resulta una obligación, sino una clave para enfrentar con energía los desafíos que el cine le propone.

Robert De Niro revela que
Robert De Niro revela que la constancia en el ejercicio es su secreto para mantener la vitalidad a los 81 años (Reuters)

De Niro ajusta rutinas, cambia métodos, suma ejercicios de fuerza, prácticas de cardio y sesiones de movilidad para adaptarse a cada fase profesional. El fitness forma parte de su preparación, pero también de su día a día. Brady lo dijo sin rodeos: “Considera el fitness como una herramienta de preparación para cualquier rol. Entrena con compromiso y visión”.

Alimentación simple y platos favoritos

El cuidado físico del actor se complementa con una mirada selectiva sobre la comida. No persigue sofisticaciones. Agostino Sciandri, amigo y chef de referencia para el actor, explicó la filosofía: “No se trata de complicarse, sino de alimentar el cuerpo para que rinda”. El menú básico aparece definido: arroz integral, vegetales cocidos, pescados frescos, carbohidratos de buena calidad.

De Niro selecciona platos que ayuden a sostener entrenamientos intensos y filmaciones, sin perder de vista el disfrute. Su dieta incluye carbohidratos pensados para aportar energía. “Sigue una dieta alta en carbohidratos a base de arroz integral y verduras verdes para alimentar sus intensos entrenamientos”, describió James Brady en diálogo con la revista Hello!, en referencia a las etapas de rodaje donde resulta clave el rendimiento físico.

Muy meticuloso de lunes a viernes, pero deja un espacio para la pasión culinaria. Cuando la ocasión lo permite, elige el ziti al horno, un clásico napolitano con pasta, salsa de tomate, mozzarella y albahaca fresca. En una charla con Chris Van Vliet, De Niro lo admitió: “Es un plato que me encanta”. El mismo Sciandri precisó: “A Robert De Niro le gusta casi todo lo que no es complejo a la hora de comer. Y ziti es un plato simple y muy popular en el sur de Italia”.

La alimentación simple y la
La alimentación simple y la pasión por el ziti al horno completan la rutina saludable de De Niro (Reuters)

El ziti se vuelve un ritual. Combina placeres sencillos, ingredientes accesibles y recuerdos de la cocina tradicional. El actor no lo abandona, ni siquiera cuando la rutina le exige disciplina.

Vínculos con entrenadores personales y chefs

El recorrido de De Niro incluye colaboraciones duraderas con entrenadores y cocineros de confianza. La disciplina se refuerza gracias al trabajo en conjunto con profesionales que conocen sus gustos y requerimientos. James Brady y Agostino Sciandri aparecen como figuras clave en esa red de apoyo diaria.

Brady narra experiencias: el actor pide adaptar ejercicios, consulta sobre nuevas tendencias, ajusta el foco según cada proyecto cinematográfico. El ambiente de trabajo gira alrededor de la rutina, pero también del diálogo y la escucha mutua. Sciandri orienta los hábitos alimentarios hacia lo simple y nutritivo, evitando recetas que compliquen el día a día o los periodos de filmación.

Las grandes transformaciones físicas, como el aumento de peso para la tira Toro Salvaje, surgen en ese contexto: un equipo de entrenadores y chefs organiza cada comida, cada ejercicio. Sciandri resume el espíritu de su relación con el actor: valoran juntos la funcionalidad y el placer de sentarse a la mesa. Así, el entorno de De Niro se cohesiona con pequeñas costumbres, propuestas sencillas y rutinas que refuerzan la energía.

