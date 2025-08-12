Receta de crema de cacao y avellanas, rápida y fácil

La receta casera de crema de cacao y avellanas permite disfrutar un clásico sin conservantes ni aditivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema de cacao y avellanas conquista a chicos y grandes por igual, evocando la nostalgia de la infancia y la alegría de un desayuno especial o una merienda entre amigos. ¿Quién no recuerda haber untado una generosa cucharada sobre pan tostado, galletitas o frutas? Este clásico, que revolucionó la pastelería casera y las meriendas en todo el mundo, también puede ser preparado en casa de forma sencilla y con ingredientes naturales, lo cual garantiza un sabor más auténtico y personalizado.

La crema de cacao y avellanas nació en Italia en la década del 40, potenciando un viejo truco de los pasteleros piamonteses para extender el chocolate, que era escaso y costoso. Su versión industrial es hoy un fenómeno global, pero cada vez más personas buscan preparaciones caseras para reducir el azúcar y los conservantes, o adaptar la receta a dietas especiales. Además, hacerla en casa permite jugar con la intensidad del cacao, elegir el tipo de endulzante, y descubrir texturas más suaves y frescas. Perfecta para untar, rellenar tortas, o disfrutar a cucharadas, esta receta no requiere ingredientes difíciles ni técnicas complejas.

Receta de crema de cacao y avellanas

La receta casera de crema de cacao y avellanas comienza tostando suavemente las avellanas para acentuar su sabor y facilitar la remoción de la piel. Luego, se procesan hasta obtener una pasta untuosa, similar a la manteca de maní, a la que se le añade cacao amargo, azúcar impalpable y un toque de aceite neutro para lograr la textura perfecta. El chocolate semi amargo fundido potencia la cremosidad y el aroma, mientras que la pizca de sal realza todos los matices.

El origen italiano de la crema de cacao y avellanas se remonta a la década del 40, como solución a la escasez de chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se puede adaptar la receta al gusto personal, utilizando endulzantes alternativos, leche vegetal para una versión vegana, o menos aceite si se desea una crema más densa. Lo mejor: se prepara en pocos minutos y dura varios días en la heladera.

Tiempo de preparación

Tiempo total para hacer la crema de cacao y avellanas: 25 minutos.

Preparación de ingredientes y tostado de avellanas: 10 minutos

Procesado de avellanas: 5 minutos

Integración de ingredientes y batido final: 5 minutos

Enfriado y reposo (opcional, en heladera): 5 minutos

Ingredientes

200 g de avellanas peladas

100 g de azúcar impalpable o azúcar común

30 g de cacao amargo en polvo

100 g de chocolate semi amargo

2 cucharadas de aceite neutro (puede ser de girasol o maíz)

1 pizca de sal

50 ml de leche (puede ser entera, descremada o bebida vegetal para opción vegana)

Opcional: 1 cdta. de extracto de vainilla

Cada porción de crema de cacao y avellanas casera aporta aproximadamente 160 calorías y 11 gramos de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crema de cacao y avellanas, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Distribuir las avellanas en una bandeja y tostar durante 8 a 10 minutos, moviendo a mitad de tiempo. Retirar y frotar las avellanas en un paño limpio para quitar la mayor parte de la piel. Procesar las avellanas hasta obtener una pasta cremosa. Fundir el chocolate semi amargo en microondas o a baño María y dejar entibiar. Incorporar el cacao, el azúcar, la sal, el aceite y la leche a la pasta de avellanas. Procesar para integrar. Agregar el chocolate fundido (y la vainilla) y procesar nuevamente hasta obtener una crema homogénea y brillante. Probar y ajustar azúcar o cacao, si es necesario. Volcar la crema en un frasco limpio y hermético. Llevar a la heladera y dejar enfriar al menos 30 minutos antes de consumir.

Con esta receta se obtienen entre 12 y 14 porciones, ideales para untar, rellenar postres o disfrutar a cucharadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 350-400 g de crema, lo que equivale a unas 12-14 porciones de 1 cucharada tipo postre cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aprox. 27 g o 1 cucharada sopera) contiene aproximadamente:

Calorías: 160

Grasas: 11 g

Grasas saturadas: 2,7 g

Carbohidratos: 12 g

Azúcares: 9 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema de cacao y avellanas casera se conserva en frasco hermético en la heladera por hasta 10 días. Para una textura más blanda, sacar del frío unos minutos antes de consumir.