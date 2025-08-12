Tendencias

Receta de crema de cacao y avellanas, rápida y fácil

Es un clásico irresistible para chicos y grandes, ideal para untar en pan o rellenar postres. Cómo prepararla en casa en pocos minutos, con ingredientes simples y sin conservantes

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La receta casera de crema
La receta casera de crema de cacao y avellanas permite disfrutar un clásico sin conservantes ni aditivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema de cacao y avellanas conquista a chicos y grandes por igual, evocando la nostalgia de la infancia y la alegría de un desayuno especial o una merienda entre amigos. ¿Quién no recuerda haber untado una generosa cucharada sobre pan tostado, galletitas o frutas? Este clásico, que revolucionó la pastelería casera y las meriendas en todo el mundo, también puede ser preparado en casa de forma sencilla y con ingredientes naturales, lo cual garantiza un sabor más auténtico y personalizado.

La crema de cacao y avellanas nació en Italia en la década del 40, potenciando un viejo truco de los pasteleros piamonteses para extender el chocolate, que era escaso y costoso. Su versión industrial es hoy un fenómeno global, pero cada vez más personas buscan preparaciones caseras para reducir el azúcar y los conservantes, o adaptar la receta a dietas especiales. Además, hacerla en casa permite jugar con la intensidad del cacao, elegir el tipo de endulzante, y descubrir texturas más suaves y frescas. Perfecta para untar, rellenar tortas, o disfrutar a cucharadas, esta receta no requiere ingredientes difíciles ni técnicas complejas.

Receta de crema de cacao y avellanas

La receta casera de crema de cacao y avellanas comienza tostando suavemente las avellanas para acentuar su sabor y facilitar la remoción de la piel. Luego, se procesan hasta obtener una pasta untuosa, similar a la manteca de maní, a la que se le añade cacao amargo, azúcar impalpable y un toque de aceite neutro para lograr la textura perfecta. El chocolate semi amargo fundido potencia la cremosidad y el aroma, mientras que la pizca de sal realza todos los matices.

El origen italiano de la
El origen italiano de la crema de cacao y avellanas se remonta a la década del 40, como solución a la escasez de chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se puede adaptar la receta al gusto personal, utilizando endulzantes alternativos, leche vegetal para una versión vegana, o menos aceite si se desea una crema más densa. Lo mejor: se prepara en pocos minutos y dura varios días en la heladera.

Tiempo de preparación

Tiempo total para hacer la crema de cacao y avellanas: 25 minutos.

  • Preparación de ingredientes y tostado de avellanas: 10 minutos
  • Procesado de avellanas: 5 minutos
  • Integración de ingredientes y batido final: 5 minutos
  • Enfriado y reposo (opcional, en heladera): 5 minutos

Ingredientes

  • 200 g de avellanas peladas
  • 100 g de azúcar impalpable o azúcar común
  • 30 g de cacao amargo en polvo
  • 100 g de chocolate semi amargo
  • 2 cucharadas de aceite neutro (puede ser de girasol o maíz)
  • 1 pizca de sal
  • 50 ml de leche (puede ser entera, descremada o bebida vegetal para opción vegana)
  • Opcional: 1 cdta. de extracto de vainilla
Cada porción de crema de
Cada porción de crema de cacao y avellanas casera aporta aproximadamente 160 calorías y 11 gramos de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crema de cacao y avellanas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C.
  2. Distribuir las avellanas en una bandeja y tostar durante 8 a 10 minutos, moviendo a mitad de tiempo.
  3. Retirar y frotar las avellanas en un paño limpio para quitar la mayor parte de la piel.
  4. Procesar las avellanas hasta obtener una pasta cremosa.
  5. Fundir el chocolate semi amargo en microondas o a baño María y dejar entibiar.
  6. Incorporar el cacao, el azúcar, la sal, el aceite y la leche a la pasta de avellanas. Procesar para integrar.
  7. Agregar el chocolate fundido (y la vainilla) y procesar nuevamente hasta obtener una crema homogénea y brillante.
  8. Probar y ajustar azúcar o cacao, si es necesario.
  9. Volcar la crema en un frasco limpio y hermético. Llevar a la heladera y dejar enfriar al menos 30 minutos antes de consumir.
Con esta receta se obtienen
Con esta receta se obtienen entre 12 y 14 porciones, ideales para untar, rellenar postres o disfrutar a cucharadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 350-400 g de crema, lo que equivale a unas 12-14 porciones de 1 cucharada tipo postre cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aprox. 27 g o 1 cucharada sopera) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 160
  • Grasas: 11 g
  • Grasas saturadas: 2,7 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Azúcares: 9 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema de cacao y avellanas casera se conserva en frasco hermético en la heladera por hasta 10 días. Para una textura más blanda, sacar del frío unos minutos antes de consumir.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesPasteleríaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detectan un brote de una infección alimentaria y la vinculan a un queso criollo

Un análisis genómico de investigadores del Instituto ANLIS/Malbrán permitió relacionar casos graves de listeriosis con el producto específico. Cuáles son las recomendaciones, especialmente para los sectores más expuestos

Detectan un brote de una

El deterioro silencioso de la fertilidad masculina: por qué la calidad del esperma está en caída

Diversos estudios científicos muestran en las últimas décadas una disminución global y acelerada en el recuento de espermatozoides. Qué factores intervienen y cómo revertir la tendencia

El deterioro silencioso de la

Una joven británica mostró lastimaduras en la piel por un top que compró en Shein: cómo prevenir reacciones cutáneas

El incidente ocurrió en sus vacaciones en Turquía. Las recomendaciones de los expertos en dermatología sobre los materiales sintéticos y el riesgo de irritación

Una joven británica mostró lastimaduras

¿Puede un perro reconocer a la persona que recibió un órgano de su dueño? El debate que encendió la escena de una película de streaming

La emotiva reacción de una mascota ante el receptor del corazón de su fallecido cuidador generó miles de testimonios sobre la permanencia de los lazos afectivos más allá de la evidencia científica

¿Puede un perro reconocer a

Hombre ciego no se rinde en la búsqueda de su perro salchicha robado: “Que tus ojos sean los míos”

La investigación sobre el paradero del animal de servicio ha movilizado a vecinos en Chicago, connacionales y organizaciones que alimentan la esperanza de un final feliz

Hombre ciego no se rinde
ÚLTIMAS NOTICIAS
Créditos UVA vs alquileres: cuál

Créditos UVA vs alquileres: cuál es la cuota inicial que cobra cada banco por un préstamo hipotecario

Así escribe Fito Páez en su primer libro de poemas

Vuelven las cuotas sin interés para viajar: arranca el Travel Sale 2025 con promociones para destinos locales y del exterior

“El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

INFOBAE AMÉRICA
E = mc²: qué significa

E = mc²: qué significa la fórmula más famosa de Einstein y cómo cambió la ciencia

Así escribe Fito Páez en su primer libro de poemas

Los Macocos celebran 40 años de humor y contracultura con un libro y una muestra sobre su historia

Próxima Asamblea Legislativa de Bolivia: encuestas anticipan minoría de la izquierda y fragmentación

Un estudio revela que el biocarbón a partir de desechos humanos podría resolver la escasez mundial de fertilizantes

TELESHOW
Wanda Nara mostró el comienzo

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”