Cuáles son los países con más sentido del humor del mundo, según un ranking internacional

El ranking internacional evidencia cómo distintos estilos humorísticos pueden favorecer la integración y el bienestar social en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio internacional reconfiguró el mapa del humor mundial al proclamar a un inesperado ganador: la República Checa. Esta investigación, encabezada por la compañía Remitly y avalada por herramientas científicas como el Cuestionario de Estilos de Humor, aplicó un enfoque riguroso para evaluar cómo emplean las personas el humor en su vida cotidiana.

Los resultados, actualizados a junio de 2025, no solo establecieron un ranking global de los países más divertidos, sino que también exploran las particularidades culturales detrás del humor en diversas regiones.

Ranking: los 10 países más divertidos

El estudio reunió las respuestas de más de 6.000 personas adultas en 30 países, elaboró un ranking basado en una puntuación máxima de 112 puntos. Los diez países con mayor puntuación en humor, según esta evaluación, son:

1- República Checa

La República Checa lidera el ranking global, destacando por un humor autodestructivo y sarcástico que define su identidad nacional

Ocupa el primer puesto en la clasificación global, con una puntuación de 72,33 sobre 112 posibles en el estudio. Los encuestados de la República Checa sobresalen en humor autodestructivo y agresivo, una fórmula que mezcla magistralmente el autodesprecio y el sarcasmo.

Este humor nacional es descrito en el estudio como seco y de entrega impasible, preñado de sutiles ironías y comentarios que pueden sorprender desprevenidos. Históricamente, la sociedad checa ha usado el ingenio y el humor como forma de supervivencia psicosocial, convirtiendo el sarcasmo y la autocrítica en elementos centrales de su identidad.

2- Portugal

Portugal ocupa el segundo lugar gracias a un humor cálido y afiliativo, utilizado para crear lazos y fomentar el ingenio social (Grosby Group)

Con 71,42 puntos, Portugal se sitúa justo detrás del líder europeo, destacando especialmente por la calidez y el ingenio de su humor. Los estilos afiliativo y también agresivo predominan; el primero genera conexiones sociales cálidas, el segundo introduce el ingenio y la provocación. El humor en Portugal es comúnmente utilizado para conquistar, desarmar o generar diálogos sociales ingeniosos, reforzando la reputación del país como socialmente hábil y emocionalmente inteligente.

3- Irlanda

Irlanda se posiciona en el podio internacional por su tradición en narrativa humorística, marcada por la autocomplacencia y la cercanía (Bloomberg)

Irlanda suma 71,18 puntos, cimentando su reputación global como potencia en narrativa humorística. El estudio señala que los irlandeses destacan en los estilos afiliativo y autocomplaciente. Esta perspectiva refuerza un humor que crea puentes, ganado tanto por su amabilidad como por su tradición de relatos orales.

El enfoque irlandés privilegia la cercanía y la capacidad de reírse tanto de uno mismo como de las situaciones cotidianas.

4- Bélgica

Bélgica sobresale por un humor equilibrado y polifacético que combina sofisticación, ironía y adaptación a cada entorno (Freepik)

Bélgica, con 71,12 puntos, se distingue por un humor equilibrado y sutil. Los belgas utilizan su comicidad para suavizar el clima social y adaptarse a distintas situaciones, pero también recurren con naturalidad a la ironía y el sarcasmo cuando las circunstancias lo requieren.

El país destaca por un manejo sofisticado de todos los estilos de humor evaluados por el cuestionario, lo que refuerza su perfil polifacético.

5- Chile

Chile lidera en Sudamérica, con un humor que fortalece los lazos familiares y es clave para afrontar desafíos colectivos (Freepik)

Primer país sudamericano en el ranking con 71,08 puntos, Chile muestra una preferencia significativa hacia el humor afiliativo y autocomplaciente. Los chilenos emplean el humor tanto para mantener relaciones cercanas como para afrontar dificultades.

Esta tendencia está muy ligada a su cultura de la familia extensa y a la importancia de los lazos sociales, usando la risa como herramienta de fortaleza colectiva.

6- Grecia

Grecia iguala el puntaje de Chile, empleando un humor mediterráneo expresivo y autocrítico como herramienta de conexión y resiliencia (Bloomberg)

Igualando la puntuación de Chile, Grecia también alcanza 71,08 puntos. El humor griego se enmarca en el contexto mediterráneo: es emocional, algo autocrítico y especialmente expresivo. El estudio cita que en Grecia el humor se usa para conectar, narrar historias colectivas y forjar vínculos significativos entre las personas, así como para afrontar su realidad social con resiliencia.

7- Australia

Australia se distingue por su humor sarcástico y directo, fusionando la burla ligera con una actitud desenfadada ante la vida (REUTERS)

Australia obtiene 71,05 puntos y es reconocida por su humor seco, sarcástico y directo. Los australianos brillan por el uso tanto de humor autodestructivo como agresivo, lo que se refleja en su tendencia a la burla ligera, tanto propia como ajena. Esta idiosincrasia los acerca, en parte, al estilo británico aunque con un matiz más desenfadado y juguetón.

8- Polonia

Polonia ocupa el octavo puesto, utilizando el humor agresivo y la sutileza para afrontar situaciones difíciles (Freepik)

Con 70,87 puntos, Polonia ocupa el octavo lugar gracias a un humor marcado por el estilo agresivo y contraproducente. El humor polaco se considera un instrumento para enfrentar situaciones difíciles y adversas, y apela más a la sutileza que a la extravagancia, destacando tanto en sarcasmo como en autocrítica.

9- Dinamarca

Dinamarca destaca por un humor afiliativo centrado en suavizar situaciones sociales, fortaleciendo lazos cotidianos con serenidad (REUTERS)

Dinamarca, con una puntuación de 70,61, se inclina por el humor afiliativo. Los daneses utilizan el humor como una herramienta para mantener y fortalecer lazos sociales y evitar situaciones incómodas. La serenidad y el ingenio definen su aproximación humorística, que beneficia el clima social cotidiano.

10- Hungría

Hungría cierra el top 10, con un humor oscuro e irónico que resalta la profundidad y la inteligencia cultural (Csodasmafyarorszag/Facebook)

Hungría cierra el top 10 con 70,55 puntos y destaca por la preferencia por el humor agresivo, especialmente a través de la ironía y las referencias culturales profundas. El estudio describe el humor húngaro como más oscuro, menos centrado en la carcajada espontánea y más en la conexión inteligente con los interlocutores.

Estas posiciones ofrecen una muestra diversa de tradiciones humorísticas, evidenciando que el humor es tanto universal como profundamente local y matizado.