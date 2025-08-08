Receta de helado de sambayón, rápida y fácil

El helado de sambayón es un clásico argentino con origen en la tradición italiana del zabaglione - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado de sambayón es uno de los clásicos inconfundibles de la heladería argentina, reconocido por su color dorado y sabor a vino dulce con yemas. Su origen se ubica en la tradición italiana del zabaglione, pero tomó identidad propia en la cultura nacional. Suele asociarse a las grandes reuniones familiares, las sobremesas extendidas y a las carteleras imprescindibles de toda buena heladería.

Este postre, de mezcla simple y sabor intenso, se popularizó en Argentina en la primera mitad del siglo XX, y se convirtió en sinónimo de indulgencia y tradición. Existen variaciones que añaden ralladura de limón o frutos secos, pero la forma sencilla con Marsala o jerez sigue siendo la favorita. El helado de sambayón suele disfrutarse como broche de un asado, acompañado de nueces o junto a otras variedades caseras.

Receta de helado de sambayón rápido y fácil

Preparar helado de sambayón en casa resulta sencillo y no requiere ni máquina de helado ni técnicas avanzadas. Se baten yemas y azúcar a blanco, se incorpora licor, y se une la mezcla a crema semibatida. El frío del freezer da la textura final, logrando un helado suave y cremoso.

El resultado se destaca por su sabor equilibrado y su textura sedosa, ideal para servir solo o con frutos secos tostados. Variar el licor permite adaptar la receta a sabores personales y convierte este helado en un básico para ocasiones especiales.

Tiempo de preparación

La preparación demanda unos 20 minutos de trabajo activo, más al menos 4 horas en freezer para lograr la consistencia ideal.

Preparación de la mezcla: 20 minutos

Freezer: mínimo 4 horas (preferente dejar toda la noche)

Ingredientes

5 yemas de huevo

120 g de azúcar

250 ml de crema de leche (nata para montar)

75 ml de vino Marsala (o jerez dulce/oporto)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

El helado de sambayón suele servirse como broche de asado o acompañado de frutos secos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado de sambayón rápido y fácil, paso a paso

Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla pálida y espumosa. Añadir el vino Marsala y la esencia de vainilla en caso de usarla, integrando suavemente. Batir la crema de leche aparte hasta punto medio, aireada pero no firme. Unir la crema batida a la mezcla de yemas con movimientos envolventes. Agregar la pizca de sal y mezclar. Verter la preparación en un recipiente apto para freezer. Llevar al freezer durante un mínimo de 4 horas, removiendo cada hora con un tenedor para evitar la formación de cristales. Servir cuando la textura resulte cremosa y firme, sola o acompañada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este helado de sambayón aporta aproximadamente:

Calorías: 270

Grasas: 16 g

Grasas saturadas: 9 g

Carbohidratos: 20 g

Azúcares: 19 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este helado de sambayón casero puede conservarse en el freezer hasta 10 días, cubierto para evitar deshidratación y la transferencia de olores.