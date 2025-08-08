Tendencias

Receta de helado de sambayón, rápida y fácil

Elaborar este postre clásico no requiere equipos sofisticados, solo ingredientes simples y un poco de paciencia para lograr una mezcla suave

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El helado de sambayón es
El helado de sambayón es un clásico argentino con origen en la tradición italiana del zabaglione - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado de sambayón es uno de los clásicos inconfundibles de la heladería argentina, reconocido por su color dorado y sabor a vino dulce con yemas. Su origen se ubica en la tradición italiana del zabaglione, pero tomó identidad propia en la cultura nacional. Suele asociarse a las grandes reuniones familiares, las sobremesas extendidas y a las carteleras imprescindibles de toda buena heladería.

Este postre, de mezcla simple y sabor intenso, se popularizó en Argentina en la primera mitad del siglo XX, y se convirtió en sinónimo de indulgencia y tradición. Existen variaciones que añaden ralladura de limón o frutos secos, pero la forma sencilla con Marsala o jerez sigue siendo la favorita. El helado de sambayón suele disfrutarse como broche de un asado, acompañado de nueces o junto a otras variedades caseras.

Receta de helado de sambayón rápido y fácil

Preparar helado de sambayón en casa resulta sencillo y no requiere ni máquina de helado ni técnicas avanzadas. Se baten yemas y azúcar a blanco, se incorpora licor, y se une la mezcla a crema semibatida. El frío del freezer da la textura final, logrando un helado suave y cremoso.

El resultado se destaca por su sabor equilibrado y su textura sedosa, ideal para servir solo o con frutos secos tostados. Variar el licor permite adaptar la receta a sabores personales y convierte este helado en un básico para ocasiones especiales.

Tiempo de preparación

La preparación demanda unos 20 minutos de trabajo activo, más al menos 4 horas en freezer para lograr la consistencia ideal.

  • Preparación de la mezcla: 20 minutos
  • Freezer: mínimo 4 horas (preferente dejar toda la noche)

Ingredientes

  • 5 yemas de huevo
  • 120 g de azúcar
  • 250 ml de crema de leche (nata para montar)
  • 75 ml de vino Marsala (o jerez dulce/oporto)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 1 pizca de sal
El helado de sambayón suele
El helado de sambayón suele servirse como broche de asado o acompañado de frutos secos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado de sambayón rápido y fácil, paso a paso

  1. Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla pálida y espumosa.
  2. Añadir el vino Marsala y la esencia de vainilla en caso de usarla, integrando suavemente.
  3. Batir la crema de leche aparte hasta punto medio, aireada pero no firme.
  4. Unir la crema batida a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.
  5. Agregar la pizca de sal y mezclar.
  6. Verter la preparación en un recipiente apto para freezer.
  7. Llevar al freezer durante un mínimo de 4 horas, removiendo cada hora con un tenedor para evitar la formación de cristales.
  8. Servir cuando la textura resulte cremosa y firme, sola o acompañada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este helado de sambayón aporta aproximadamente:

  • Calorías: 270
  • Grasas: 16 g
  • Grasas saturadas: 9 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Azúcares: 19 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este helado de sambayón casero puede conservarse en el freezer hasta 10 días, cubierto para evitar deshidratación y la transferencia de olores.

Temas Relacionados

Receta de cocinaReceta dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es la millonaria que está detrás de la expedición científica en el Cañón Submarino de Mar del Plata

La filántropa Wendy Schmidt estudió sociología y periodismo, y junto a su marido decidieron apoyar iniciativas para proteger los océanos y fomentar la ciencia abierta para la sociedad. Los últimos datos de la misión del Ocean Schmidt Institute junto a investigadores del CONICET

Quién es la millonaria que

Un sifonóforo “luminoso”, arañas marinas y langostinos patagónicos: los últimos hallazgos de los científicos del Conicet en la expedición de Mar del Plata

La transmisión en vivo desde el Mar Argentino finalizará el 10 de agosto y luego el buque del Schmidt Ocean Institute seguirá su travesía en Uruguay. Las imágenes más fascinantes

Un sifonóforo “luminoso”, arañas marinas

La advertencia del escritor Young Pueblo sobre el cambio personal: “No es necesario tocar fondo para transformar la vida”

Una de las voces más influyentes en salud mental, invita a reflexionar sobre nuevos caminos hacia el bienestar y la autoaceptación con su mensaje sobre la transformación personal y la importancia de la honestidad emocional

La advertencia del escritor Young

Los niños y adolescentes también sufren la soledad: cinco recomendaciones de la neurociencia para proteger la salud mental

La desconexión social puede afectar el desempeño escolar y los vínculos afectivos. En exclusiva para Infobae, Ineco brindó claves para un desarrollo emocional saludable

Los niños y adolescentes también

¿Tu perro pertenece a una de estas razas? Podría ser más propenso a sufrir alergias alimentarias

Generalmente, estas reacciones inmunológicas se deben a ingredientes comunes, por lo que es recomendable obtener un diagnóstico profesional y control dietético personalizado

¿Tu perro pertenece a una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Máximo Kirchner lamentó la interna

Máximo Kirchner lamentó la interna en Fuerza Patria: “He visto gente desesperada en candidaturas o poroteando”

Quién es la millonaria que está detrás de la expedición científica en el Cañón Submarino de Mar del Plata

El fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex de Julieta Prandi y su detención inmediata

Boom de marcas internacionales que llegan a la Argentina: una por una, cuáles son y dónde estarán sus locales

La variante “Frankenstein” ya representa casi la mitad de los casos de COVID en el mundo

INFOBAE AMÉRICA
Anulan el juicio penal de

Anulan el juicio penal de un líder opositor a Evo Morales tras 17 años

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

La revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos

Las cartas de ‘Querido John’ marcaron a los soldados estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial

El jefe de Ejército israelí se reunió con altos mandos para planear la expansión de las operaciones en Gaza

TELESHOW
Gustavo Bermúdez debutó en La

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones

El video de Wanda Nara con un emotivo mensaje para Maxi López: “Mirá lo que encontramos”

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós