Receta de helado de sambayón, rápida y fácil

El helado de sambayón es uno de los clásicos inconfundibles de la heladería argentina, reconocido por su color dorado y sabor a vino dulce con yemas. Su origen se ubica en la tradición italiana del zabaglione, pero tomó identidad propia en la cultura nacional. Suele asociarse a las grandes reuniones familiares, las sobremesas extendidas y a las carteleras imprescindibles de toda buena heladería.
Este postre, de mezcla simple y sabor intenso, se popularizó en Argentina en la primera mitad del siglo XX, y se convirtió en sinónimo de indulgencia y tradición. Existen variaciones que añaden ralladura de limón o frutos secos, pero la forma sencilla con Marsala o jerez sigue siendo la favorita. El helado de sambayón suele disfrutarse como broche de un asado, acompañado de nueces o junto a otras variedades caseras.
Receta de helado de sambayón rápido y fácil
Preparar helado de sambayón en casa resulta sencillo y no requiere ni máquina de helado ni técnicas avanzadas. Se baten yemas y azúcar a blanco, se incorpora licor, y se une la mezcla a crema semibatida. El frío del freezer da la textura final, logrando un helado suave y cremoso.
El resultado se destaca por su sabor equilibrado y su textura sedosa, ideal para servir solo o con frutos secos tostados. Variar el licor permite adaptar la receta a sabores personales y convierte este helado en un básico para ocasiones especiales.
Tiempo de preparación
La preparación demanda unos 20 minutos de trabajo activo, más al menos 4 horas en freezer para lograr la consistencia ideal.
- Preparación de la mezcla: 20 minutos
- Freezer: mínimo 4 horas (preferente dejar toda la noche)
Ingredientes
- 5 yemas de huevo
- 120 g de azúcar
- 250 ml de crema de leche (nata para montar)
- 75 ml de vino Marsala (o jerez dulce/oporto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer helado de sambayón rápido y fácil, paso a paso
- Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla pálida y espumosa.
- Añadir el vino Marsala y la esencia de vainilla en caso de usarla, integrando suavemente.
- Batir la crema de leche aparte hasta punto medio, aireada pero no firme.
- Unir la crema batida a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.
- Agregar la pizca de sal y mezclar.
- Verter la preparación en un recipiente apto para freezer.
- Llevar al freezer durante un mínimo de 4 horas, removiendo cada hora con un tenedor para evitar la formación de cristales.
- Servir cuando la textura resulte cremosa y firme, sola o acompañada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de este helado de sambayón aporta aproximadamente:
- Calorías: 270
- Grasas: 16 g
- Grasas saturadas: 9 g
- Carbohidratos: 20 g
- Azúcares: 19 g
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Este helado de sambayón casero puede conservarse en el freezer hasta 10 días, cubierto para evitar deshidratación y la transferencia de olores.