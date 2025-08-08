Tendencias

El verde es el nuevo gris: por qué es el tono neutro para la decoración que llegó para quedarse

Atrás quedan las paredes grises o beige y las tendencias frías. Un jade ahumado llamado Hidden Gem fue elegido el color del año 2026

Male Eirin

Por Male Eirin

Una joya oculta en el corazón del hogar: así sigue imponiéndose el verde cada vez con mayor versatilidad en todos los ambientes

Behr, una marca de pinturas y recubrimientos para interiores y exteriores fundaba en 1947 en USA, conocida por su alta calidad y durabilidad ha elegido Hidden Gem, un jade ahumado, como su Color del Año 2026, confirmando que el reinado del verde en el diseño de interiores no solo continúa, sino que evoluciona hacia caminos más sofisticados y audaces.

Hidden Gem, el color del
Hidden Gem, el color del año 2026 de Behr revoluciona la decoración

La noticia se anunció el 29 de julio en un exclusivo encuentro para la prensa, donde los expertos de la marca buscaron demostrar que un matiz puede transformar no solo habitaciones, sino también el ánimo y la seguridad de quienes las habitan.

La metamorfosis del verde: de la naturaleza al living

El verde crea una atmósfera que desafía nostalgias minimalistas y grises, y transforma tu casa en un refugio audaz y natural.

El tono Aventurine de Pantone,
El tono Aventurine de Pantone, el verde salvia y el esmeralda, también son favoritos para renovar espacios

Durante años, de a poco, fuimos viendo como asomaban los tonos verdes salvia, hablábamos del verde oliva; tonos orgánicos y terrenales, fáciles de amar y de usar.

Pero Hidden Gem es otra “criatura”, una nueva frontera. Este color es la conjunción exacta entre azules y verdes, con ese aire ahumado de jade que aún reverencia a la naturaleza.

El verde ofrece una amplia
El verde ofrece una amplia gama de matices, desde salvia, oliva hasta esmeralda, adaptándose a cualquier estilo de ambiente

La referencia al mundo natural y su impacto perdurable en el imaginario social es compartida por todos: siempre nos inspira la naturaleza. Volver a una paleta de verdes es apostar seguro. Cada vez que eliges el verde cualquiera sea el tono de tu preferencia, te llena de vida y optimismo.

De tendencia fría a calidez arrolladora

La irrupción de Hidden Gem no es caprichosa, sino que marca un corte intencionado: el fin del minimalismo helado y la apertura a una paleta más cálida, rica y envolvente. Sabemos del impacto de los colores de la casa en nuestro estado de ánimo. Así, la elección de un tono envolvente y sugerente cobra un matiz casi terapéutico.

Combinaciones como verde y gris,
Combinaciones como verde y gris, o verde y rosa, aportan modernidad y dinamismo a los espacios

La tendencia minimalista fue fuertísima durante años, pero llegó el momento de reaccionar frente al gris y al beige, para eso llegó el verde, para quedarse como la opción con más color, más calidez y más profundidad.

Un color camaleónico: del acento audaz al nuevo neutro

Las posibilidades del verde en nuestros espacios es todo un mundo por explorar: en la cocina, como acento sutil en armarios inferiores, o en el living, recubre muros completos para abrazar al visitante en un ambiente sofisticado e inesperado.

El verde salvia destaca como
El verde salvia destaca como opción versátil y elegante para espacios pequeños

No hay necesidad de escoger solo algunos ambientes, todas las opciones son viables para mostrar el carácter adaptable del color: lo mismo puede aplicarse en baños y livings saturados que en toques discretos sobre fondos neutros.

Incorporar matices inspirados en el
Incorporar matices inspirados en el entorno natural puede renovar por completo la atmósfera del hogar, generando equilibrio, frescura y un estilo único que se adapta a diferentes gustos y tamaños de espacio

El matiz, aunque lejos de esconderse, logra comportarse como un neutro moderno: ni abrumador ni estridente, sino flexible y exquisito en casi cualquier entorno. Una cualidad que refuerza la idea de que los colores audaces ya no son exclusivos de los espacios arriesgados, sino aliados del confort cotidiano.

Hidden Gem sorprende por su
Hidden Gem sorprende por su capacidad de transformación y su equilibrio entre dramatismo y serenidad

Una paleta para todos y para el que no teme arriesgar

Hidden Gem se integra como piedra angular dentro de la tendencia 2026. El verde se fue abriendo paso en el diseño de nuestros interiores, pasando de ser elegido por un nicho, o un guiño para arquitectos, se ha transformado hasta convertirse en un color democrático, una opción para muchos, una invitación abierta a transformar cualquier hogar.

La versatilidad de estos matices
La versatilidad de estos matices permite crear ambientes acogedores y modernos, combinando fácilmente con otros colores y texturas para lograr resultados sorprendentes

El verde permanece, muta y se descubre bajo nueva luz. Hidden Gem no solo propone un tono, sino también una actitud: atreverse a convertir los espacios del día a día en el corazón renovado y vibrante de la casa moderna.

*Foto y Video: Belén Altieri - IWoKFilms / Unsplash / Behr

