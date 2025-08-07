Tendencias

Receta de ensalada de arroz con huevo, zanahoria y pepino, rápida y fácil

Una receta simple y versátil, ideal para días calurosos o comidas fuera de casa, lista en media hora y adaptable a distintos ingredientes

Por Ramiro Manera

Este plato clásico se prepara en menos de 30 minutos y puede servirse como entrada o plato principal (Freepik)

En los días más calurosos o después de una jornada intensa, no hay nada más reconfortante que una buena ensalada de arroz: fresca, saciante y adaptable a lo que se tenga en la heladera. Esta versión con huevo, zanahoria y pepino es una combinación ganadora. El arroz aporta energía, el pepino refresca, la zanahoria añade dulzura y textura crujiente, y el huevo completa el plato con su aporte proteico. Todo en una preparación que se arma en menos de 30 minutos.

La ensalada de arroz es un clásico internacional, con miles de versiones en todo el mundo. En España y América Latina, suele servirse como entrante o como plato único en verano, acompañada de mayonesa, limón o vinagreta. Este plato también es muy común en las viandas de oficina o en picnics familiares por su excelente conservación en frío. Además, se puede enriquecer con ingredientes como atún, maíz, aceitunas o tomate, dependiendo del gusto y la disponibilidad.

Receta de ensalada de arroz con huevo, zanahoria y pepino

Esta ensalada empieza con arroz blanco cocido a punto y enfriado. Luego se incorporan huevos duros picados, zanahoria rallada y pepino cortado en cubos. Se adereza con una vinagreta básica o un toque de mayonesa suave, según el gusto del comensal. La clave está en la frescura de los ingredientes y el equilibrio entre lo cremoso del huevo y lo crujiente de las verduras.

La receta combina arroz blanco, huevos duros, zanahoria rallada y pepino en cubos, aderezados con vinagreta o mayonesa (Freepik)

Es una receta sumamente versátil. Puede prepararse con antelación y guardarse en la heladera. Si se desea convertirla en un plato más completo, basta con agregar proteínas como pollo cocido, atún o legumbres. También se puede usar arroz integral o yamaní para variar la textura y el sabor.

Tiempo de preparación

Esta receta rápida se puede realizar en aproximadamente 30 minutos:

  • Cocción del arroz: 15 minutos
  • Cocción de los huevos: 10 minutos (simultáneamente con el arroz)
  • Preparación de verduras y armado: 5 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de arroz blanco
  • 2 huevos
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 pepino mediano
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de vinagre (opcional) o jugo de limón
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto
  • 1 cucharada de mayonesa ligera (Opcional)
  • Agua suficiente para hervir

Cómo hacer ensalada de arroz con huevo, zanahoria y pepino, paso a paso

1- Cocinar el arroz en abundante agua con sal durante 15 minutos o hasta que esté al dente. Luego, escurrir y enjuagar con agua fría para detener la cocción.

2- Mientras el arroz se cocina, colocar los huevos en una cazuela con agua fría. Llevar a ebullición y cocinar durante 10 minutos. Enfriar rápidamente en agua fría, pelar y reservar.

3- Lavar y pelar la zanahoria, y rallar finamente.

4- Lavar el pepino y pelar parcialmente. Cortar en cubos pequeños.

5- En un bol grande, mezclar el arroz ya frío con el pepino y la zanahoria.

6- Cortar los huevos en trozos pequeños o en rodajas, según preferencia, y agregar a la mezcla.

7- Añadir aceite de oliva, sal, pimienta y vinagre o limón. También, es posible sumar una cucharada de mayonesa para una versión más cremosa.

8- Mezclar bien, rectificar de sal y servir fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde 4 porciones como entrada o 2 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

La ensalada de arroz es versátil y admite ingredientes adicionales como atún, pollo, maíz o legumbres (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada porción de esta ensalada (considerando 4 porciones en total) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 220
  • Grasas: 9 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El equilibrio entre lo cremoso del huevo y lo crujiente de las verduras es clave en esta receta saludable (Freepik)

Esta ensalada se puede conservar en la heladera hasta 3 días, siempre que se mantenga en un recipiente hermético. Si contiene mayonesa, es importante mantener la cadena de frío para evitar riesgos sanitarios.

