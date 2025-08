“¿Y ahora?”: por qué cumplir un sueño puede dejar una sensación de vacío y cómo enfrentarlo

La neurociencia destaca el papel central de la dopamina en la experiencia de vacío emocional tras alcanzar una meta importante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcanzar una meta largamente anhelada suele asociarse con la promesa de una felicidad duradera. Sin embargo, muchas personas descubren que, después de lograrlo, aparece una inesperada sensación de vacío. Especialistas consultados por Infobae explicaron las causas psicológicas de la insatisfacción tras un logro y ofrecieron estrategias para resignificar el éxito y encontrar nuevas motivaciones.

Martín Wainstein, profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la Carrera de Especialización en Psicología Clínica, analizó este fenómeno en una entrevista con Infobae.

“A veces, detrás de ese sueño cumplido había otras necesidades más profundas: reconocimiento, pertenencia, amor, validación, que no siempre vienen con la meta”, dijo.

La neurociencia ha identificado un componente clave en la sensación de vacío post-logro: la dopamina. Aunque suele llamarse “molécula del placer”, puede impulsar la anticipación y la motivación.

De acuerdo con un artículo divulgado en Psychology Today, la dopamina alcanza su punto máximo durante la búsqueda de la meta, no al alcanzarla. Este mecanismo, útil para la supervivencia humana, hoy se enfrenta a desafíos propios del mundo actual.

El entorno digital modificó el sistema de recompensa cerebral. Las redes sociales y los dispositivos inteligentes ofrecen gratificaciones instantáneas, lo que incrementa el umbral de satisfacción, siempre bajo la óptica del planteo del artículo académico.

Esta sobreestimulación reduce la sensibilidad a las recompensas naturales, haciendo que los logros pierdan su capacidad de generar satisfacción profunda, según Psychology Today.

Factores psicológicos y sociales: expectativas y comparación

Existen también factores psicológicos y sociales que influyen en la experiencia de vacío post-logro. Uno de ellos es el desplazamiento hedonista, tendencia a adaptarse a nuevas circunstancias que provoca que el nivel de satisfacción vuelva a un punto de base tras la conquista. El placer inicial se desvanece y surge la pregunta: “¿Y ahora qué?”.

Las expectativas desempeñan un papel central en este proceso. Martín Wainstein afirmó: “Los objetivos, por más valiosos o deseados que sean, no resuelven por sí solos el sentido de vida”.

Según el experto, muchas personas depositan en la meta la esperanza de una plenitud que, una vez alcanzada, revela su carácter ilusorio. Las expectativas construidas por narrativas familiares, culturales y sociales pueden distorsionar la percepción del éxito y generar desilusión si no se ajustan a la realidad.

La comparación social, potenciada por las redes, empuja los estándares de éxito hacia niveles inalcanzables. Martín Etchevers, secretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, señaló en diálogo con Infobae: “En la comparación siempre se pierde. El logro del otro fue mayor, llegó antes que yo, tuvo más impacto. La comparación borra la singularidad del propio camino”.

Esta tendencia erosiona la autoestima y dificulta el permiso para disfrutar de los propios logros.

Causas profundas y el papel de la implicación subjetiva

Los especialistas concuerdan que el vacío post-logro no constituye una patología, sino una parte natural del ciclo vital. Wainstein subrayó que el deseo humano siempre contiene una dimensión de sentido que trasciende el objeto alcanzado.

“Muchas veces lo que se desea no es tanto el logro como el efecto emocional que uno cree que va a tener al lograrlo. Y si eso no aparece, sobreviene la frustración”, afirmó Etchevers.

Además, el experto destacó: “No todo logro implica una transformación interna. Si en el proceso no hubo una implicación subjetiva real, si no se jugó algo del self, del deseo, de la historia personal, es muy probable que el resultado, por más exitoso que sea, deje una sensación de vacío”.

Cuando el objetivo responde a expectativas externas o a la acumulación de triunfos ajenos, la satisfacción suele ser efímera. La implicación genuina en el proceso, aprender algo nuevo, cuidar un jardín, tocar música, deja una marca más profunda y sostenida.

Ambos especialistas coinciden: la desilusión tras alcanzar una meta es común. Wainstein explicó: “Detrás de logros cumplidos, existen necesidades más profundas, reconocimiento, pertenencia, amor, validación, que no siempre satisfacen la meta por sí sola".

Etchevers añadió: “Después de grandes logros puede aparecer un momento de silencio, de vacío temporal, que no es patológico: es el tiempo necesario para que el psiquismo procese lo vivido”.

Resignificar el éxito

Frente a este fenómeno, los especialistas proponen estrategias para afrontar el vacío post-logro y resignificar el éxito. Wainstein recomendó validar las emociones sin apresurarse a superarlas: “Reconocer el vacío como parte natural del ciclo vital y del psiquismo humano”.

Además, sugirió revisar el sentido de la meta, indagar por los valores personales y abrirse a nuevos deseos desde una búsqueda atenta de lo que conmueve o interesa en el presente.

Conversar con otros, pares, terapeutas, seres queridos, ayuda a resignificar tanto el logro como el vacío, integrando ambos en la narrativa personal. Cuidar el cuerpo y los vínculos, dormir bien y mantener relaciones importantes son anclas emocionales fundamentales durante el proceso de adaptación.

Etchevers aconsejó no apresurarse a llenar el vacío con otra meta. “Darle lugar. A veces ese vacío tiene algo para decir: que lo logrado no conectaba con lo que uno realmente necesitaba, o que se requiere un tiempo para elaborar la experiencia”, señaló.

También, recomendó volver a actividades que exigen presencia, pero sin presión de resultado, como cocinar, hacer jardinería, tocar música o aprender algo desde cero. Estas acciones sencillas y con sentido restauran la conexión con uno mismo.

Incorporar actividad física y contacto social presencial activa vías de recompensa inaccesibles a los logros digitales. El ejercicio y las relaciones cara a cara generan respuestas neuroquímicas que contrarrestan la sobreestimulación de la vida digital.

Lejos de indicar falta de gratitud, el vacío tras un sueño cumplido puede verse como señal de transformación interna. Según los especialistas, esta etapa representa un umbral: la oportunidad de resignificar el éxito, revisar el sentido de las metas y buscar nuevas motivaciones.

Habitar ese espacio, en vez de evitarlo, permite transformar el logro en un proceso de crecimiento y autoconocimiento.