El fertilizante natural poco conocido que ayuda a nutrir las plantas

La cáscara de huevo molida mejora la estructura del suelo y corrige la acidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jardinería doméstica ha encontrado en los residuos orgánicos un recurso útil y económico. Entre ellos, el agua de cocción de huevos ha ganado atención como una fuente potencial de nutrientes para las plantas. Aunque poco difundido en comparación con los fertilizantes tradicionales, este líquido contiene minerales esenciales que pueden ser aprovechados de forma segura y sostenible. A su vez, la cáscara de huevo, un residuo habitual en la cocina, ha sido objeto de estudios científicos que respaldan su valor en la fertilización.

Cómo ayuda el agua de cocción de huevos a nutrir las plantas

El agua que resulta de hervir huevos absorbe parte de los minerales de la cáscara, en especial el calcio. Según el medio español Gastrolab, este nutriente cumple un rol central en la salud vegetal: interviene en la formación de las paredes celulares, contribuye a la estabilidad del tejido vegetal y mejora la capacidad de las raíces para absorber otros elementos del suelo.

El uso combinado de agua y cáscara de huevo promueve una fertilización natural y sostenible (Brillante)

Además del calcio, el agua puede contener trazas de magnesio, potasio y fósforo, aunque en cantidades limitadas. Estos componentes son fundamentales para el crecimiento, la floración y la resistencia a enfermedades. Si bien no existen estudios científicos específicos sobre el uso del agua de cocción de huevos en plantas, múltiples fuentes divulgativas coinciden en que su aplicación periódica puede reforzar el aporte mineral en cultivos de baja exigencia.

El agua de cocción no reemplaza a los fertilizantes formulados, pero puede complementar el riego doméstico. Es un recurso disponible y reutilizable que se alinea con prácticas de jardinería sustentable, evitando el descarte innecesario de líquidos ricos en micronutrientes.

Cómo agregar agua de cocción de huevos a las plantas

El agua de cocción debe aplicarse fría y sin sal para evitar daños en las raíces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar este recurso, es fundamental dejar enfriar completamente el agua antes de aplicarla. El riego con agua caliente puede dañar las raíces y afectar el equilibrio microbiano del suelo.

La frecuencia recomendada es de una a dos veces por semana, aplicándola directamente en la base de la planta. Es importante asegurarse de que el agua no haya sido salada durante la cocción, ya que el sodio puede perjudicar el suelo y alterar la salud de la planta. Si se conservan grandes cantidades, se sugiere almacenarla en un recipiente limpio y utilizarla en pocos días para evitar la proliferación bacteriana.

Incorporar este hábito al cuidado semanal del jardín permite reducir el uso de agua potable y aprovechar un residuo cotidiano con potencial fertilizante.

Los usos de la cáscara de huevos como fertilizante de plantas

La reutilización de residuos de huevo reduce el uso de agua potable en la jardinería doméstica

El uso de la cáscara de huevo como fertilizante ha sido objeto de investigación científica, un estudio titulado “Eggshells as fertilizer in horticulture practices” analizó el contenido mineral de este residuo y confirmó su alta proporción de carbonato de calcio, además de elementos como magnesio y fósforo. Según el trabajo, publicado en 2025, las cáscaras molidas no solo mejoran la disponibilidad de calcio en el suelo, sino que también pueden contribuir a corregir la acidez, favorecer la actividad microbiana y mejorar la estructura general del sustrato.

En la práctica doméstica, las cáscaras se pueden secar, triturar y esparcir sobre la tierra o mezclarse con compost. Otra técnica consiste en colocarlas en el fondo de macetas para mejorar el drenaje. Su descomposición lenta permite una liberación gradual de nutrientes, lo que resulta beneficioso para cultivos de ciclo largo como tomates o calabazas.

Además de su valor nutricional, las cáscaras tienen un efecto físico protector. Distribuidas alrededor del tallo, pueden actuar como barrera disuasoria para babosas y caracoles, gracias a su textura filosa.

La combinación del agua de cocción con el uso directo de la cáscara conforma un esquema de fertilización natural, de bajo costo y respetuoso con el ambiente, que aprovecha al máximo los residuos de la cocina.

Estudios científicos respaldan el valor de la cáscara de huevo como fertilizante natural (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso del huevo, en sus diversas formas, como complemento del cuidado vegetal, pone de relieve la capacidad de transformar desechos cotidianos en recursos valiosos. Aunque el agua de cocción aún carece de estudios formales, la evidencia empírica y el respaldo científico al uso de la cáscara ofrecen un marco sólido para su incorporación responsable en la jardinería doméstica.