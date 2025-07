Cuáles son los 6 comportamientos que fortalecen la percepción de confianza

La apariencia y gestos influyen en segundos en la percepción inicial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que, en muchas situaciones, tiene un impacto mucho más fuerte que las palabras que se pronuncian. Según estudios científicos, la primera impresión de una persona se forma en un lapso mucho más corto de lo que comúnmente se cree.

Aunque a menudo se menciona que son necesarios siete segundos para generar una impresión inicial, investigaciones sobre “thin-slicing” —percepciones rápidas y precisas basadas en pocos segundos de observación— demuestran que la apariencia y los gestos pueden influir en este proceso en tan solo dos a cinco segundos, según un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology.

Un artículo publicado por Forbes revela que las señales no verbales tienen más de cuatro veces el impacto en la impresión que se causa en los demás que las palabras mismas. Sin embargo, investigaciones en comunicación no verbal indican que entre el 65% y el 90% del significado social se transmite a través de canales no verbales, según evidencia revisada por la American Psychological Association.

Ser consciente del lenguaje corporal, como la postura, el contacto visual y los gestos, permite a una persona controlar los mensajes que transmite, tales como accesibilidad, confianza y competencia. Esto se refleja tanto en el ámbito personal como en el profesional, donde la gente responderá acorde a las señales no verbales.

Cuáles son los 6 comportamientos no verbales que fortalecen la percepción de confianza

Contacto visual efectivo genera conexión auténtica y confianza - (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Mantener contacto visual

El contacto visual es una de las herramientas más poderosas en la interacción humana. Según Michael Ellsberg, autor de The Power of Eye Contact, es una experiencia compartida y esencial para establecer una conexión auténtica.

Estudios publicados en el Journal of Nonverbal Behavior demostraron que mantener la mirada durante una interacción incrementa la percepción de honestidad, competencia y conexión emocional. Además, la dilatación de las pupilas, observable cuando hay interés genuino, activa respuestas positivas en el interlocutor y favorece la comunicación receptiva.

2. Practicar una postura adecuada

La postura tiene un impacto inmediato en cómo se percibe la confianza de una persona. Según Lillian Glass, experta en lenguaje corporal, una postura erguida con los hombros hacia atrás y la cabeza levantada refleja control y confianza.

Investigaciones lideradas por la científica Amy Cuddy en Psychological Science mostraron que una postura abierta y expansiva no solo mejora cómo los demás perciben a la persona, sino que también impacta su autopercepción de poder y seguridad.

Postura erguida refleja control y autoridad en la comunicación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas posturas, conocidas como “posturas de poder”, pueden influir positivamente en el rendimiento comunicacional, especialmente en contextos de evaluación social o profesional.

3. Gestionar los gestos con las manos

El uso de las manos es crucial en la comunicación no verbal. Los gestos, la posición y el movimiento de las manos pueden fortalecer o debilitar el mensaje que se transmite. Es importante evitar gestos como señalar con el dedo, lo cual puede resultar agresivo, o meter las manos en los bolsillos, lo que puede ser interpretado como nerviosismo o desinterés.

La evidencia empírica respalda que los gestos ilustrativos —aquellos que acompañan y refuerzan el discurso— mejoran la comprensión y la recordación del mensaje, según una revisión publicada en Psychological Review.

Utilizar movimientos abiertos y congruentes con el contenido verbal facilita la claridad y reduce la ambigüedad comunicativa.

Movimientos innecesarios pueden transmitir nerviosismo e inseguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cuidar las expresiones faciales

Las expresiones faciales son una parte esencial del lenguaje corporal. Ser consciente de las expresiones que se muestran de manera habitual, ya sea cuando se está concentrado o escuchando, puede influir considerablemente en cómo los demás perciben la confianza de una persona.

Investigaciones publicadas en el Journal of Personality and Social Psychology, evidenciaron que una sonrisa genuina —la denominada “sonrisa de Duchenne”— genera percepciones de accesibilidad, sinceridad y mayor confianza.

Esto facilita la conexión interpersonal, especialmente en contextos en los que se construyen vínculos iniciales o se espera una reacción empática.

5. Reducir los movimientos innecesarios

Los movimientos repetitivos, como golpear el pie, jugar con el cabello o mover constantemente las manos, pueden transmitir nerviosismo y falta de confianza.

Golpear el pie o balancear las piernas transmite tensión o inseguridad, incluso cuando no se pronuncia una sola palabra.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Arlin Cuncic, psicóloga de Very Well Mind, sugiere que reducir estos gestos es fundamental para proyectar una imagen más confiada.

Estudios en neuropsicología conductual indican que la reducción de “fidgeting” (movimientos de inquietud) se asocia con mayor control emocional y concentración percibida por los interlocutores, según un artículo en Frontiers in Psychology.

Evitar el contacto repetido de las manos con el rostro y mantener una gestualidad sobria contribuyen a una presentación más segura.

6. Respetar el espacio personal

El manejo del espacio personal es clave para la comunicación efectiva. Mantener una distancia adecuada, especialmente en un contexto profesional, ayuda a generar una atmósfera cómoda y respetuosa.

El rostro comunica incluso en silencio: una expresión tensa o una sonrisa genuina puede definir cómo somos percibidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El London Image Institute recomienda mantener una distancia de entre dos y tres pies (60 a 90 centímetros) cuando se está conversando en situaciones de negocios, lo cual corresponde aproximadamente a la distancia de un apretón de manos.

La teoría de la proxémica (que estudia cómo las personas usan el espacio físico en las interacciones sociales y cómo ese uso influye en la comunicación) desarrollada por Edward Hall, y profundizada en estudios recientes citados por la APA, sostiene que el respeto por las zonas de interacción mejora la percepción de cortesía, equilibrio y control emocional en entornos sociales y laborales.

Además, al hacer presentaciones, “poseer el espacio” con una postura firme y contacto visual distribuido estratégicamente favorece la percepción de autoridad y control.