Por qué una persona no mira a los ojos durante una charla, según expertos en psicología

El contacto visual varía según la emoción, intensificándose con ira y disminuyendo con tristeza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de una conversación, las palabras no siempre son lo más revelador. Un gesto, una postura o, sobre todo, una mirada, pueden decir tanto como el discurso más elaborado. En las interacciones humanas, la dirección de los ojos y la duración del contacto visual son pistas que permiten interpretar no solo lo que se dice, sino también cómo se siente quien lo dice. Por eso, cuando alguien desvía la mirada, especialmente en los momentos claves del diálogo, el gesto puede resultar más elocuente que cualquier argumento verbal.

¿Pero qué ocurre cuando alguien no puede —o no quiere— sostener la mirada del otro? Para muchos, ese simple desvío visual encierra todo un mundo de interpretaciones. Algunas personas lo perciben como una señal de incomodidad, otras lo leen como un intento de ocultar algo. En los vínculos cercanos puede generar distancia, y en contextos formales, como entrevistas de trabajo o reuniones, suele incidir en la percepción de confianza. En todos los casos, el hecho de no mirar a los ojos activa mecanismos psicológicos y emocionales complejos, que despiertan reacciones automáticas y juicios instantáneos.

Desde la psicología, los especialistas aseguran que evitar el contacto ocular durante una charla puede ser una de las señales más elocuentes del lenguaje no verbal, cargada de significados que no siempre resultan evidentes. No mirar a los ojos puede estar motivado por causas tan diversas como la ansiedad social, el esfuerzo cognitivo, una estrategia consciente o simplemente una diferencia cultural. Por eso, entender qué hay detrás de ese gesto permite mejorar la comunicación y afinar la percepción sobre lo que realmente está ocurriendo en una conversación.

La duración e intensidad de la mirada revelan emociones e intenciones en una charla -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa que una persona no mire a los ojos al hablar

La comunicación cara a cara no se limita al intercambio verbal. En realidad, buena parte de lo que se transmite en una conversación se expresa a través del cuerpo: gestos, posturas, tono de voz y, de forma destacada, la mirada. Según Marcelo Sola, especialista en comunicación no verbal, coach ontológico y director de HCC Integral, “del 100% de toda nuestra comunicación, el 55% corresponde al lenguaje corporal, el 38% al tono, velocidad y ritmo de la voz y el 7% restante a las palabras”. En ese contexto, los ojos ocupan un rol fundamental.

La mirada es uno de los componentes más poderosos del lenguaje no verbal, porque puede reforzar, matizar o contradecir lo que se está diciendo. Por ejemplo, alguien puede declarar estar contento, pero si desvía la mirada y mantiene una postura cerrada, ese desajuste entre el discurso y el gesto puede generar desconfianza. El consultor político Fran Carrillo sostiene que “siempre decimos que desconfiamos de alguien que no nos mira cuando nos está contando algo”, sobre todo cuando se trata de información importante.

Pero la interpretación del contacto ocular no es universal. En culturas como la japonesa, por ejemplo, mirar a los ojos puede ser percibido como un acto de desafío o falta de respeto. En cambio, en contextos occidentales, la ausencia de esa mirada suele asociarse con desinterés, inseguridad o incluso deshonestidad.

En culturas como la japonesa, mirar a los ojos puede ser visto como un desafío - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los motivos por los que una persona no mira a los ojos durante una conversación

Existen múltiples razones, tanto psicológicas como culturales o contextuales, por las que una persona puede evitar el contacto visual. Uno de los factores más frecuentes es la ansiedad social, un trastorno que se caracteriza por el temor persistente a ser observado y juzgado. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, esta condición puede afectar la vida diaria, dificultar la interacción con personas desconocidas e impedir el establecimiento de relaciones. En muchos casos, uno de sus síntomas más visibles es la evasión de la mirada.

La timidez, la inseguridad o el sentimiento de vergüenza también pueden llevar a una persona a evitar mirar a los ojos. Paula Martínez, licenciada en Psicología y máster en Neurociencia Cognitiva, explica que evitar el contacto visual es sinónimo de vulnerabilidad emocional. “Normalmente es porque se siente amenazada, insegura o avergonzada”, afirmó. A esto se suma el componente neurológico: mirar fijamente a alguien requiere recursos cognitivos que compiten con los necesarios para pensar o hablar. Un estudio publicado en Cognition demostró que las personas desvían la mirada cuando el cerebro necesita encontrar las palabras adecuadas, sobre todo cuando se trata de vocabulario poco frecuente.

La psicología destaca el contacto ocular como una señal poderosa del lenguaje no verbal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los mitos comunes es que una persona que no mira a los ojos está mintiendo. Sin embargo, investigaciones como las del doctor Ronald E. Riggio, de Claremont McKenna College, refutan esta idea. “Nuestros resultados sugirieron lo contrario: los mentirosos tendían a entablar más contacto visual que cuando decían la verdad”, explicó. La razón, según el investigador, es que los mentirosos conocen la creencia popular y la compensan con una mirada sostenida.

También pueden existir causas culturales o situacionales. En determinadas sociedades, mirar directamente a figuras de autoridad se considera una falta de respeto. Por otro lado, en contextos de alta carga emocional —como una discusión o una confesión difícil— desviar la mirada puede ser una forma de autorregulación emocional, para evitar la confrontación o protegerse del juicio del otro.

Qué dice la forma en que miramos a otras personas durante una charla

La forma, la duración y la intensidad de la mirada revelan mucho sobre las emociones y las intenciones de una persona. Esther Blanco García, psicóloga española, señala que la mirada cumple funciones comunicativas claves: “Indica que estamos atendiendo a los demás, se utiliza para abrir los canales de comunicación y es especialmente importante para regular los turnos de palabra”.

La mirada en una conversación revela tanto como las palabras, según expertos en psicología - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una conversación, se estima que se mantiene el contacto visual entre un 40% y un 60% del tiempo. Pero también se observan diferencias: se mira más al otro mientras se escucha (hasta un 70%) que cuando se habla (alrededor del 40%). En general, las personas que miran más son percibidas como más agradables, mientras que una mirada demasiado fija puede resultar intimidante o dominante.

El tipo de emoción también afecta la mirada. Cuando alguien siente ira, la mirada se intensifica. Por el contrario, si experimenta vergüenza o tristeza, tiende a desviar los ojos. Además, hay un componente vinculado a la atracción: las personas suelen mirar más a quienes les agradan o atraen, y en esos casos el contacto visual tiende a incrementarse.

Incluso cuando no hay palabras, la mirada permite saber si alguien está prestando atención, si quiere intervenir o si simplemente desea terminar la conversación. Es, al mismo tiempo, una señal emisora y receptora: informa sobre nuestro estado emocional y nos ayuda a captar el de los demás.