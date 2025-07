La memoria es un relato que se edita todo el tiempo: ¿es posible implantar recuerdos falsos?

La neuropsicóloga Lucía Crivelli explicó en Infobae en Vivo que la memoria es un proceso flexible y editable, más parecido a una Wikipedia que a una caja fuerte de recuerdos

¿Y si lo que recordamos con total seguridad nunca ocurrió? La inquietud sirvió hoy de disparador para la columna de la doctora Lucía Crivelli, (MN 33.849), neuropsicóloga, en el programa de la mañana de Infobae en Vivo, quien cuestionó, con base en la ciencia, la idea tradicional de la memoria como “caja fuerte” de recuerdos y mostró cómo el registro del pasado es mucho más flexible, contingente y subjetivo de lo que la mayoría de la gente se atreve a sospechar.

“La memoria no es tal como pensábamos, un almacén estático, algo patente que queda grabado, sino que se parece más a una página de Wikipedia: uno escribe ahí el relato y después puede volver a editarlo, y otras personas también”, sentenció la especialista, en uno de los pasajes más potentes de su intervención.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Allí, la columna de Crivelli abordó en detalle por qué la memoria no es un registro fiel del pasado sino un proceso vivo de reconstrucción, influido por las emociones, la información posterior y hasta las presiones del entorno social, y cómo esto afecta tanto la vida cotidiana como áreas tan delicadas como la justicia y la psicoterapia.

Crivelli advirtió que los recuerdos pueden modificarse con el tiempo, influenciados por emociones, información nueva y presiones sociales, lo que afecta su veracidad

Del mito del cerebro-filmadora a la reconsolidación: el recuerdo como obra en progreso

Durante mucho tiempo, la psicología y la cultura popular imaginaron la memoria como un gran almacén donde cada vivencia quedaba guardada de forma inalterable, lista para ser evocada cuando hiciera falta. Sin embargo, la doctora Crivelli explicó en su columna que “hoy sabemos que hay un proceso que se llama reconsolidación: cuando me acuerdo de un hecho pasado, lo empiezo a modificar; le sumo condimentos de lo que estoy viviendo cuando lo traigo al presente. Así, el recuerdo cambia”. Para la neuropsicóloga, cada evocación supone una nueva versión: “No solamente puedo editar mi historia cada vez que la recuerdo, sino que otros pueden intervenir con sugerencias, información nueva o simplemente con el paso del tiempo y la repetición”.

Consultada en diálogo con Infobae en Vivo, Crivelli remarcó lo inconsciente que resulta este proceso: “No es que recordamos mal adrede. Uno confía en sus recuerdos, sobre todo en los más intensos o en los vinculados a la infancia, pero no siempre esos recuerdos son verídicos o completos”. A modo de ejemplo, profundizó en los famosos experimentos sobre recuerdos flash, en los que se estudió la evolución del recuerdo de eventos traumáticos o socialmente relevantes.

Los recuerdos de gran impacto se transforman con el tiempo

La especialista relató el conocido caso de la investigación sobre el atentado a las Torres Gemelas: “A la gente de Nueva York se le preguntó en qué estaba cuando se enteró del ataque, lo escribieron y firmaron ese testimonio. A los diez años, el relato de esas mismas personas había cambiado hasta en un 70%, aunque su convicción de que el nuevo relato era el original seguía intacta. Cuando veían lo que habían escrito antes, se sorprendían de lo distinto que era”. Según Crivelli, esto sucede porque los recuerdos ‘flash’ se evocan, elaboran, se cruzan con relatos ajenos y con nueva información, y nuestro cerebro cada vez los actualiza y reescribe.

“No es un defecto de la memoria, sino incluso una necesidad. El cerebro debe hacer lo que llamamos poda amnésica, porque si guardara todo sería incapaz de pensar. Necesitamos olvidar y simplificar para poder adaptarnos”, manifestó.

La especialista destacó que la memoria no es un registro fiel del pasado, sino una reconstrucción constante que puede tener implicancias en la justicia y la psicoterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria, protagonista en juicios y denuncias: los casos de falsos recuerdos

El abordaje de Crivelli incluyó un punto clave para la actualidad: el problema de la precisión de la memoria cuando se trata de decidir en causas judiciales o denuncias. “Existe el fenómeno de la implantación de memoria. Hay antecedentes de testimonios falsos a partir de la convicción de una persona de haber vivido algo que quizás nunca ocurrió, solo porque la memoria se desvió o se editó por nuevas sugerencias o interpretaciones”, describió. Y trajo a colación el trabajo de Elizabeth Loftus, una de las máximas referentes mundiales en el tema: “Loftus probó en experimentos que era posible implantar recuerdos completamente falsos en personas, que luego los relataban con detalles y emociones propias, convencidos de haberlos protagonizado”, señaló.

Crivelli relató en Infobae en Vivo, programa de la mañana, el célebre “experimento del shopping”: “A las personas se les decían tres recuerdos verdaderos, verificados con familiares, y uno falso, inventado: que de chicos se habían perdido en un shopping y una anciana los había rescatado. Después de varios encuentros, la mayoría no solo creía haber vivido esa situación, sino que la contaba como propia y con anécdotas nuevas que jamás ocurrieron. Hasta la emoción era real y el relato se volvía central en su autobiografía”.

Esto, explicó Crivelli, tiene profundas implicancias en los procesos judiciales: “La memoria de víctimas o testigos no siempre es precisa o auténtica. No porque mientan, sino porque nuestros recuerdos pueden ser construidos o interferidos desde el contexto, las preguntas de otros o las expectativas sociales”.

Experimentos como el de Elizabeth Loftus demuestran que es posible implantar recuerdos falsos en las personas, quienes los relatan con convicción y detalles propios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interrogatorios, prensa y presión social: los contextos que distorsionan

La vulnerabilidad de la memoria no depende solo de la subjetividad, sino también del contexto exterior. Para Crivelli, “en los experimentos de Loftus y otros, se induce el recuerdo con detalles, pero también con el escenario: una oficina llena de libros sobre neurociencias, presión social y la certeza de que familiares confirmaron anécdotas. Todo eso facilita que la persona termine dudando de sus propios recuerdos reales y acepte, sin darse cuenta, una historia ajena”.

En diálogo con Infobae en Vivo, los conductores y la especialista discutieron también el impacto de la mediatización, la presión social y los interrogatorios guiados en la construcción de recuerdos. “Muchas veces las preguntas contienen una premisa falsa, dan por hecho cosas y terminan guiando al entrevistado a aceptar un recuerdo sugerido por otros. Por eso, los niños y personas en situación de vulnerabilidad pueden verse especialmente afectados”, advirtió.

El déjà-vu: ciencia y poesía en la memoria

En uno de los momentos de la charla, se consultó a la experta por el déjà-vu. La neuropsicóloga explicó: “Es la sensación de haber vivido algo antes, aunque no podamos recordar exactamente cuándo. Desde la neurología, ocurre porque el cerebro procesa la imagen por dos vías: una general y una más particular, y a veces se desincronizan. Es muy común en algunos trastornos como la epilepsia temporal, pero no deja de tener ese costado poético que tanto fascina a la gente”.

Memoria y emociones: lo afectivo se recuerda mejor

“¿Qué recuerdos se fijan mejor?” preguntó una de las conductoras. Crivelli fue contundente: “Hay muchos experimentos que muestran que la carga emocional facilita el recuerdo. El hipocampo y otras áreas cerebrales se activan más con material emocional. Al evaluar la memoria, cuanto más neutro sea el contenido, más difícil es recordarlo”. Por eso, en las pruebas cognitivas, suelen usarse palabras sin carga afectiva, que desafían la memoria a largo plazo auténtica y no solo la memoria emocional. “Pero la memoria emocional, aunque más viva, tampoco es más precisa”, aclaró.

La presión social, los interrogatorios guiados pueden distorsionar los recuerdos, especialmente en niños y personas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria como base de la identidad, la salud y la reinvención personal

Hacia el final de su columna, la doctora Lucía Crivelli destacó el abordaje terapéutico: “Buena parte de lo que sana o enferma tiene que ver con la memoria, el relato de la propia vida y cómo uno significa los hechos. Ir a psicoterapia es, en esencia, revisar la autobiografía, resignificar los recuerdos y cambiar la posición subjetiva frente a ellos”. Para la neuropsicóloga, “a veces la edición de un recuerdo doloroso cumple la función de protegernos y permitirnos avanzar”.

No obstante, advirtió: “Lo peligroso es cuando otros editan nuestra Wikipedia personal. En psicoterapia mal orientada, o en procesos judiciales llenos de expectativas ajenas, hay riesgos de que se ‘implanten’ recuerdos falsos o traumáticos que nunca ocurrieron”. Por eso insistió en la importancia ética y científica de comprender que la memoria es siempre construcción e interpretación.

La neuropsicóloga cerró su columna en el programa de la mañana de Infobae en Vivo, invitando a la reflexión: “La memoria no es simplemente un baúl que guardamos y abrimos de vez en cuando. Es el relato de quienes fuimos y quienes queremos ser, y está en constante edición. Quizás, la mejor manera de entendernos y cuidar de nuestra salud mental sea aprender a convivir con esas versiones múltiples del pasado sin exigirles una verdad absoluta”.

La entrevista completa a Lucía Crivelli

Crivelli explicó que los recuerdos con carga emocional se fijan mejor en la memoria, aunque no necesariamente son más precisos que los neutros

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.