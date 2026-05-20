Un alumno de 14 años fue con una réplica de arma de fuego a una escuela de Entre Ríos

Un alumno fue con una réplica de arma al colegio (Google Maps)

Las autoridades de la escuela secundaria “Benito Garat” de Concordia, Entre Ríos, activaron el protocolo de seguridad tras tomar conocimiento de que un alumno de 14 años había ingresado al establecimiento con una réplica de arma de fuego, lo que derivó en la intervención policial.

El episodio ocurrió este lunes por la tarde, cuando los directivos de la comunidad educativa advirtieron que el alumno había exhibido el objeto dentro del establecimiento.

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Ante el aviso, los efectivos de la comisaría segunda se presentaron en el lugar y procedieron con la revisión. En el operativo secuestraron una réplica de pistola calibre 9 milímetros sin puño.

La medida fue dispuesta por el fiscal Martín Núñez, quien tomó intervención en el caso para determinar las circunstancias en que el menor ingresó el objeto al establecimiento. De acuerdo a lo informado por el portal El Once, se trata de un estudiantes cuyos padres estarían vinculados a delitos de narcotráfico.

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Desde el mismo portal explicaron que el padre del adolescente había sido señalado como líder de una organización narcocriminal desarticulada por la Policía Federal Argentina en 2019, mientras la madre también integraba la estructura investigada.

En el marco de esa causa judicial, ambos fueron condenados: él a seis años y medio; y ella a seis años. Según la investigación, la organización se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en distintos sectores de Concordia.

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Mientras los efectivos trabajaban en el colegio de la ciudad entrerriana, un hecho de características similares ocurría en una institución educativa de Córdoba.

Un adolescente de 14 años fue aprehendido en horas del mediodía tras ingresar con un revólver calibre .22 a la escuela secundaria ubicada sobre la calle Ferdinand de Lesseps al 90, en el barrio Centroamérica, en la zona noreste de la ciudad.

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El arma, que estaba cargada con cartuchos, y un celular fueron secuestrados por los efectivos que trabajaron en el lugar. La intervención policial se produjo luego de que las propias autoridades del establecimiento dieran aviso a las fuerzas de seguridad.

El menor quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil y se notificó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en declaraciones a TN.

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Las circunstancias exactas del episodio continúan siendo investigadas y no se descarta ninguna hipótesis. Una de las versiones indicaba que el adolescente había exhibido el arma dentro del establecimiento, por lo que las autoridades de la institución tomaron conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

“Sobre todo lo que se dijo, si apuntó o no, qué sucedió, es motivo de investigación”, afirmó Quinteros, quien subrayó que se mantiene especial cautela con la información al tratarse de un menor de edad. El operativo policial se extendió durante la tarde y concentró a familiares y estudiantes en la puerta del colegio. Una madre indicó en Cadena 3 que decidió retirar a su hijo del establecimiento “por seguridad” mientras los efectivos continuaban trabajando en el lugar.

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Carolina Díaz, inspectora de la Provincia de Córdoba a cargo del establecimiento, confirmó que la escuela recibió un informe sobre “la posible presencia de un arma” y que de inmediato se activaron los mecanismos previstos. “Tuvimos el informe de la posible presencia de un arma en el ámbito de la escuela. Automáticamente las autoridades activaron el protocolo”, declaró Díaz en diálogo con Cadena 3. La funcionaria explicó que dentro de ese procedimiento se dio intervención a la Policía y se acompañó a las familias de los estudiantes involucrados.

Con cautela ante la exposición de menores de edad, Díaz evitó confirmar si el estudiante efectivamente ingresó con el arma al colegio. “No sabemos si ingresó con un arma, no sabemos ni de qué tipo ni de nada, porque se activó el protocolo”. “Estamos acompañando a las familias de los chicos aparentemente involucrados en la situación. Como estamos hablando de menores de edad, tenemos que tener esa precaución porque son alumnos nuestros”, agregó.

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