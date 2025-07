3 claves para convertir conversaciones difíciles en oportunidades de conexión

Charles Duhigg, periodista ganador del Pulitzer, revela tres claves para transformar conversaciones difíciles en oportunidades de conexión (captura de video)

Decirle a un ser querido que te sentiste herido. Hablar con tu jefe sobre una carga de trabajo injusta. Afrontar un tema político con alguien que piensa totalmente distinto. Todos hemos evitado alguna vez ese tipo de conversaciones. Son incómodas, tensas, y muchas veces preferimos tragarnos lo que sentimos con tal de no entrar en conflicto.

Pero, según el periodista Charles Duhigg, autor de Super Communicators y ganador del Premio Pulitzer, evitar esos intercambios es justo lo que nos impide conectar de verdad. Y no solo lo dice desde la experiencia: lo respalda con ciencia.

En una entrevista, del podcast de Mel Robbins, una de las voces más influyentes en desarrollo personal y comunicación, Duhigg compartió estrategias concretas que pueden transformar cualquier conversación difícil en una oportunidad real de conexión. Su enfoque, lejos de fórmulas vacías, se basa en años de investigación sobre cómo funciona nuestro cerebro cuando hablamos… y cuando no sabemos escucharnos.

Lo que sale mal en casi todas las conversaciones difíciles

Una de las ideas más potentes que Duhigg plantea es que la mayoría de los conflictos no ocurren por lo que se dice, sino por el tipo de conversación que se está teniendo sin darse cuenta.

Según explicó en el podcast de Mel Robbins, existen tres tipos de conversaciones y cada una tiene objetivos muy distintos:

Prácticas : se enfocan en resolver un problema o tomar una decisión.

Emocionales : buscan expresar sentimientos y obtener empatía, no respuestas.

Sociales: giran en torno a la identidad, el sentido de pertenencia o el deseo de ser visto y reconocido.

Identificar el tipo de conversación es esencial para evitar conflictos y construir una comunicación efectiva, según Duhigg (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema surge cuando las personas no están teniendo el mismo tipo de conversación al mismo tiempo. Por ejemplo: alguien necesita desahogarse y el otro responde con consejos. O uno quiere hablar de cómo se siente en la relación y el otro se enfoca en discutir los hechos. Resultado: ambos se sienten incomprendidos.

¿La solución? Aprender a comunicar como los “super comunicadores”

Según Charles Duhigg, los “super comunicadores” no son quienes más hablan ni quienes siempre tienen razón. Son personas que dominan tres habilidades clave que cualquiera puede aprender y practicar:

1. Identificar qué tipo de conversación están teniendo

Parece simple, pero no lo es. Antes de responder, estos comunicadores se hacen preguntas como: “¿Qué busca esta persona? ¿Solución, empatía, reconocimiento?” Y lo más importante: adaptan su respuesta a eso. No intentan imponer su lógica si el otro está expresando una emoción. Ni buscan empatía si el otro solo quiere resolver algo práctico. Detectar este nivel es lo que permite que la conversación fluya y no se frustre.

Mel Robbins aplica las estrategias de comunicación de Charles Duhigg en casos de tensiones familiares y laborales con resultados positivos (captura de video)

2. Hacer preguntas profundas que abren puertas

Los mejores comunicadores, dice Duhigg, hacen hasta 20 veces más preguntas que el promedio. Pero no son preguntas superficiales. Son las que exploran lo que realmente importa al otro. En vez de preguntar “¿por qué piensas eso?”, preguntan “¿qué viviste que te llevó a ver el tema así?”

Ese tipo de preguntas no solo abren la conversación: generan confianza, bajan la defensiva y crean espacios para el entendimiento mutuo.

3. Validar al otro con la técnica del “looping for understanding”

Esta estrategia —muy usada en psicología— consiste en repetir con tus propias palabras lo que crees haber entendido, y luego pedir confirmación. Ejemplo: “Entonces lo que estás diciendo es que esto te dolió porque te sentiste excluido, ¿es así?”.

La técnica del "looping for listening" ayuda a validar emociones y demuestra una escucha activa real en los diálogos (captura de video)

Al hacerlo, demuestras que estás presente, que no estás esperando tu turno para hablar, sino que realmente estás escuchando. Y cuando alguien siente que fue escuchado, es mucho más probable que también escuche.

No es magia, es práctica (y también estrategia)

Durante el episodio, Mel Robbins compartió situaciones reales donde aplicó estas técnicas: desde temas familiares marcados por tensiones políticas, hasta desacuerdos cotidianos con su pareja o colegas. En todos los casos, usar estas habilidades no solo mejoró la conversación: la transformó en una oportunidad para conocerse mejor.

Duhigg sugiere incluso pasos prácticos antes de iniciar una charla difícil:

Admitir la incomodidad : comenzar reconociendo que no será fácil reduce la ansiedad.

Definir juntos los objetivos : decir lo que buscas con la conversación y preguntar qué espera el otro ayuda a enfocar el diálogo.

Cuidar el entorno y las emociones: elegir el momento adecuado y evitar responder desde la impulsividad es clave para que el intercambio no escale.

Charles Duhigg destaca que una buena comunicación no busca ganar discusiones, sino fortalecer las relaciones mediante la conexión (captura de video)

También advierte sobre un error común: creer que ganar una discusión es más importante que preservar la relación. En su opinión, ese enfoque ha deteriorado la comunicación en muchos ámbitos, desde el hogar hasta la política.

“Lo esencial no es convencer, sino conectar. Entender y ser entendido”, afirma Duhigg.

Todos podemos ser mejores comunicadores

El mensaje final de Charles Duhigg, recogido por el podcast de Mel Robbins, es tan claro como esperanzador: la buena comunicación no es un talento reservado para unos pocos, sino una habilidad que se puede desarrollar. No se trata de evitar las diferencias, sino de aprender a atravesarlas con respeto y presencia.

¿Hay alguna conversación que llevas tiempo postergando? Quizás no necesites más valor. Solo nuevas herramientas.Y como dice Duhigg: “La clave no es tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a escuchar de verdad”.