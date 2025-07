Los mitos y verdades de la sexualidad después de los 50 años

Con un enfoque que derriba mitos sobre el erotismo y el deseo, la sexóloga Mariana Kersz explicó en Infobae en Vivo que la llama sexual necesita ser alimentada de manera consciente a lo largo de toda la vida y no es resultado de una chispa mágica.

“El deseo no es espontáneo. Es una construcción. Cuanto más sexo tienen las personas, más sexo pueden tener”, afirmó Kersz, invitando a cuestionar los mandatos culturales que exigen rendimiento sexual constante y a priorizar prácticas que fomenten la intimidad y el placer.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

En esta conversación, Kersz abordó las inquietudes más frecuentes de quienes atraviesan nuevas etapas vitales y de las parejas que sienten disminuir el deseo, proponiendo estrategias cotidianas para fortalecer el encuentro erótico y desmitificando la idea de que la vida sexual debe responder a una frecuencia fija o a un ideal de espontaneidad imposible.

La experta en sexología clínica comenzó desmontando el mito recurrente de que el sexo y el deseo están reservados para la juventud o para ciertas etapas vitales. “El sexo es durante toda la vida, desde el inicio de tu vida sexual, que es con vos mismo, con vos misma, y de ahí hasta que te morís. El erotismo puede estar presente siempre, independientemente de la edad o de las dificultades fisiológicas”, explicó.

Mariana Kerz desmitificó el sexo después de los 50 años: “El deseo no termina, se transforma y se construye”

Según Kersz, reducir la sexualidad a la genitalidad es un error: “Sexo es mucho más amplio que la genitalidad. Ese es el primer concepto”.

Por otra parte, profundizó en el carácter activo que requiere la construcción del deseo entre quienes sostienen una relación de largo plazo: “La clave es pensar que el deseo no es espontáneo. Piensen cuánto más sexo tienen, más sexo pueden tener. De hecho, hay un hashtag que uso en redes sociales, que es en sexo más es más, y es cierto que cuanto más te conectas, cuanto más pensás en sexo, más ganas tenés”.

Para Kersz, la rutina, las obligaciones de la vida diaria, el cansancio y las exigencias del contexto familiar (especialmente con hijos y trabajos demandantes) pueden relegar la vida sexual al último lugar, alejando a las parejas del disfrute sensual: “¿Y qué pasa el resto del año? La rutina, los chicos, la vianda, el colegio... el sexo te queda en último lugar. Entonces te desconectas”.

Frente a la presión social que indica que se debe tener sexo regularmente para confirmar el buen estado de una relación, la sexóloga fue tajante: “También hay un imperativo de época, como que hay que tener sexo. Está sobrevalorado. Sí, se puede vivir sin tener relaciones cuando uno quiere vivir así y también cuando uno puede. Hay personas que, aunque quieran tener relaciones, no pueden. Es una posibilidad también. Hay que bajarle el tono a esto de siempre tener que tener sexo; si no, ese imperativo puede ser muy destructivo y frustrante para las parejas”.

El foco, entonces, no está en la mera cantidad ni en la frecuencia, sino en la calidad de la conexión y la intencionalidad para crear climas de erotismo y novedad: “En realidad, no es tanto la falta de deseo, es cómo se corteja a esa pareja. Desde qué lugar están tratando de tener relaciones. Si a lo largo del día no te hablaste o lo único que hablaron fue de la vianda o de si falta jamón, la realidad es que a la noche no esperes estar muy conectada”.

Muchas dificultades relacionadas con el rendimiento sexual derivan de la insistencia en alcanzar el orgasmo genital. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para contrarrestar las rutinas poco eróticas, Kersz propone acciones simples como crear un chat exclusivo de la pareja para situaciones sensuales: “No hace falta que estés todo el día texteando, pero si te hacés un chat aparte, como un grupito, para compartir relatos de literatura erótica, un fragmento de una película o una foto, eso no es garantía de nada, pero ayuda a construir un ambiente que de otra manera no estaba”.

En diálogo con Infobae en Vivo, la especialista también derribó la idea de que los problemas de deseo se restringen a parejas consolidadas y que quienes no tienen pareja están exentos de estos desafíos.

Sin embargo, alertó sobre caer en idealizaciones que nada tienen que ver con la vida cotidiana real y sus limitaciones: “Hay que ir hacia lo posible. Si pretendemos tener la misma rutina sexual que cuando no teníamos hijos, es muy probable que aparezca frustración y ansiedad, y eso impacta en la autoestima”.

Sobre el tema de reinventarse y buscar nuevas formas de vincularse sexualmente, la sexóloga abordó la tentación de comparar la relación estable con el formato de los amantes. “A mi pesar, las parejas que mejor funcionan son las parejas de amantes porque tienen mucha planificación. Está estudiado. En el caso de una pareja estable, se puede ‘jugar a ser amantes’, organizar una cita, planificar un encuentro diferente”.

Sin embargo, advirtió que las soluciones mágicas no existen: “No dije nunca que lo mejor es tener una pareja amante. Digo que, si estás con tu pareja, hay que encontrar alarmas o indicadores y trabajar sobre ellos”.

Se refirió, además, a la importancia del cortejo y del contacto mental-emocional durante el día: “Construir el deseo tiene que ver con los pequeños gestos, mensajes y atenciones. No se trata solo del encuentro sexual sino de cómo se gesta el clima erótico”.

"La presión por cumplir con estándares de frecuencia sexual genera más frustración que placer", advirtió Kerz y recomendó bajar la exigencia y priorizar la conexión emocional

“La mujer tiene mucha carga mental; para nosotras es más complejo ubicar un lugar para el deseo. Mientras para el varón a veces parece ser un casillero más entre el fútbol y el trabajo, para la mujer hay que encontrar el momento en una agenda llena de obligaciones”, distinguió Kersz.

A lo largo de la entrevista se abordaron otras temáticas como la monogamia, la apertura de la pareja y los acuerdos que cada vínculo puede elegir: “No todos los modelos son para todos. Hay que testear qué es mejor para cada pareja. No es para todos la pareja abierta, como tampoco la monogamia lo es para todos... A veces, se intenta abrir la pareja para resolver problemas que en otras épocas se resolvían con la llegada de los hijos. Hay que ver si realmente lo desean o si es una solución para cubrir otro conflicto”.

Kersz también contestó dudas prácticas de la audiencia, como la posible incorporación de nuevas personas a la pareja o cómo romper los tabúes que inhiben la sexualidad compartida: “Abrir la pareja no es lanzar una moneda; tiene consecuencias para el vínculo. Lo primero es el diálogo, lo segundo el consenso. Además, tener expectativas realistas: en la fantasía todo parece fácil, pero es fundamental anticipar emociones como los celos u otros conflictos. Todo debe hacerse con consentimiento y honestidad”.

La percepción de la infidelidad como ruptura de un pacto de confianza también surgió en el encuentro. “En una pareja monógama, se espera la exclusividad sexual y afectiva, y cada persona es libre de decidir si ese modelo la contiene o debe buscar otra fórmula. El problema no es el deseo, sino cómo se gestiona ese deseo en los acuerdos y valores de la pareja”, dijo.

Para concluir, Kersz insistió en bajar a tierra las expectativas y enfatizar el cuidado mutuo, la comunicación y la posibilidad de reinventarse: “Hay que tener mucha flexibilidad, consenso, diálogo y realismo. No se puede ni se debe forzar el deseo, pero sí se lo puede y debe construir todos los días”.

La columna completa a la sexóloga Mariana Kersz

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet .

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol .

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.