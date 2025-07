Qué es ser “cool”: un estudio internacional reveló que comparten estas 6 características principales

Bad Bunny, uno de los personajes más populares de la época, portada de revistas y protagonista de publicidades (Spotify)

Hay seis atributos universales que definen a las personas “cool”, según revela un estudio científico internacional que analizó las percepciones de casi 6.000 participantes de 12 países diferentes.

La investigación, publicada el lunes en Journal of Experimental Psychology: General, demuestra que existe un consenso global sorprendente sobre qué características hacen que alguien sea considerado “cool”, independientemente de las diferencias culturales, edad, nivel de ingresos, educación o género.

El análisis comparó la percepción de personas cool y buenas, revelando diferencias claras entre carisma, moralidad y popularidad - (Créditos: REUTERS/Marco Bello)

Según detalla The New York Times, los experimentos, realizados entre 2018 y 2022 en Estados Unidos, Australia, Chile, China, Alemania, India, México, Nigeria, España, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía, pidieron a los participantes que pensaran en personas específicas que consideraran cool, no cool, buenas o no buenas, para luego evaluar sus personalidades y valores a través de cuestionarios que medían 15 atributos diferentes.

“Lo que me sorprendió fue que el resultado era prácticamente el mismo en todas partes”, declaró Caleb Warren, coautor del estudio y profesor del Eller College of Management de la Universidad de Arizona, quien investigó la psicología del consumidor durante dos décadas.

Warren trabajó junto a Todd Pezzuti, profesor asociado de marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, para desarrollar esta investigación pionera sobre un concepto que, según los autores, influye en a quién se admira, cómo se habla, dónde se compra y qué se hace por diversión.

A diferencia de la amabilidad o la conformidad, la coolness moderna se asocia con riesgo, carisma, disfrute personal y liderazgo informal - (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Los 6 atributos universales de las personas “cool”

Según la investigación las personas consideradas “cool” comparten una combinación de seis características principales:

1. Extroversión: las personas “cool” tienden a ser abiertas socialmente, seguras de sí mismas y comunicativas. No se esconden en los márgenes: participan, lideran y generan atención con naturalidad. Este rasgo destaca especialmente en culturas donde el carisma y la presencia pública se valoran como signos de éxito personal.

2. Hedonismo: tienen una actitud orientada al disfrute, el placer y la experiencia. Son vistas como personas que viven el presente y no temen romper esquemas para pasarlo bien. Esta búsqueda activa del goce marca una diferencia con el modelo de persona “buena”, más asociada al deber y al autocontrol.

3. Poder: no necesariamente en términos políticos, sino como percepción de capacidad, influencia y dominio sobre su entorno. Ser poderoso implica que otros los miran con respeto o admiración. En muchos casos, la autoridad de una persona “cool” no se impone: se infiere naturalmente de su estilo y seguridad.

4. Aventurero/a: toman riesgos, buscan experiencias nuevas, se atreven. Este rasgo los distingue de los conformistas. La persona “cool” se asocia con el cambio, con lo impredecible, con lo que rompe la rutina. Son los primeros en probar, viajar o experimentar algo fuera de lo común.

5. Apertura (a nuevas ideas y culturas): la apertura mental y cultural se percibe como esencial. Las personas “cool” son tolerantes, creativas y dispuestas a aceptar lo diferente. Esto refuerza su imagen como individuos conectados con el presente y el futuro, alejados de prejuicios y normas rígidas.

6. Autonomía: viven según sus propios principios. Toman decisiones por sí mismos, sin seguir ciegamente normas sociales. Esta independencia se percibe como autenticidad. Ser “cool” implica no necesitar la aprobación constante del entorno, lo cual paradójicamente genera admiración.

El estudio revela que extroversión, hedonismo, poder, apertura, aventura y autonomía definen a quienes son vistos como socialmente magnéticos - (Crédito: RS Fotos)

Diferencias entre personas “cool” y “buenas”

El análisis reveló diferencias marcadas entre los atributos asociados con ser “cool” versus ser “bueno”. Mientras que las personas “buenas” fueron percibidas como más conformistas, tradicionales, seguras, cálidas, agradables, universalistas (que ven a todos como igualmente dignos de cuidado y respeto), conscientes y tranquilas, las personas “cool” destacaron por características que no necesariamente se consideran “buenas” en un sentido moral.

“Para ser visto como cool, alguien generalmente necesita ser algo simpático o admirable, lo que los hace similares a las personas buenas”, explicó Warren. “Sin embargo, las personas cool a menudo tienen otros rasgos que no necesariamente se consideran ‘buenos’ en un sentido moral, como ser hedonistas y poderosos“.

La investigación encontró que aquellos percibidos como capaces fueron considerados igualmente cool y buenos, lo que sugiere que la competencia es un atributo valorado universalmente. No obstante, los rasgos típicamente asociados con la bondad o la utilidad fueron más frecuentemente percibidos como buenos en lugar de cool.

Científicos de Estados Unidos y Chile analizaron la percepción global de la coolness con hallazgos consistentes entre jóvenes de distintas regiones - (EFE)

Evolución histórica del concepto “cool”

El concepto de “coolness” tiene raíces profundas en subculturas rebeldes específicas. “El concepto de coolness comenzó en pequeñas subculturas rebeldes, incluyendo músicos de jazz negros en los años 40 y los beatniks en los años 50″, explicó Pezzuti.

A medida que las industrias de la moda, música y cine expandieron su alcance mundial, el significado de cool “se cristalizó en un conjunto similar de valores y rasgos alrededor del globo” y se volvió “más comercialmente amigable”.

“La coolness definitivamente evolucionó con el tiempo, pero no creo que haya perdido su ventaja”, añadió Pezzuti. “Simplemente se volvió más funcional. A medida que la sociedad se mueve más rápido y pone más valor en la creatividad y el cambio, las personas cool son más esenciales que nunca".

Joseph Henrich, antropólogo y profesor de biología evolutiva humana en Harvard que no participó en el estudio, contextualizó en diálogo con NYT estos hallazgos dentro de la difusión cultural global. “Globalmente, el éxito estadounidense llevó a la difusión de estilos musicales y una inmensa cantidad de contenido cultural, incluyendo, aparentemente, el concepto de cool”, declaró Henrich.

La idea de ser cool evolucionó desde subculturas rebeldes hasta convertirse en un valor apreciado en sociedades globalizadas y creativas - (REUTERS/Stephane Mahe)

Limitaciones del estudio y consideraciones metodológicas

La investigación presenta ciertas limitaciones importantes que los autores reconocen abiertamente. Una restricción significativa fue que cualquier persona que no conociera la palabra “cool” en inglés fue automáticamente filtrada del estudio, lo que significa que todos los participantes ya estaban familiarizados con nociones de coolness de países occidentales ricos como Estados Unidos.

Además, aunque el estudio incluyó participantes con un amplio rango de edades, la población tendió hacia los jóvenes, con una edad promedio de cada región generalmente de 30 años o menos. Los datos tampoco pueden determinar con qué frecuencia se usa la palabra en diferentes países o si en ciertas culturas la coolness conduce a un estatus social más alto en relación con otros.

Otras investigaciones demostró que existen diferencias culturales importantes que pueden afectar los rasgos que valoramos. “Factores como la agresión nos hacen tener un estatus más alto en algunas culturas occidentales y simultáneamente nos dan menos estatus en Oriente”, señaló Mitch Prinstein, jefe de psicología de la Asociación Americana de Psicología, quien escribió dos libros sobre popularidad.

Una investigación con casi 6.000 personas de 12 países identificó qué comportamientos y actitudes generan admiración social más allá de las culturas - (The Grosby Group)

Advertencias sobre perseguir la “coolness”

A pesar de que “todos quieren ser cool”, como afirmó Pezzuti, los expertos expresan serias reservas sobre si vale la pena perseguir activamente este atributo. “Tengo serias dudas”, declaró Warren cuando se le preguntó si la coolness es un rasgo que vale la pena perseguir.

La investigación sobre coolness sugiere que el deseo de ser cool es particularmente fuerte durante la adolescencia, pero puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Un estudio publicado en 2014 encontró que muchos adolescentes que se comportaban de manera cool, al involucrarse en comportamientos de riesgo y ser socialmente precoces, posteriormente luchaban en sus veinte años, al desarrollar problemas con alcohol, drogas y relaciones.

“Están haciendo cosas más extremas para tratar de actuar cool”, explicó uno de los investigadores de ese estudio anterior. Prinstein ofreció una perspectiva adicional sobre esta dinámica: “Para los niños populares en la escuela, el estatus es dominancia, visibilidad, atención”, pero añadió que es qué tan querido eres lo que contribuye al éxito a largo plazo.

“Incluso el niño más poco cool probablemente le irá bien si tiene al menos un amigo cercano“, concluyó Prinstein, lo que sugiere que tal vez la coolness, particularmente la variedad desdeñosa de “demasiado cool para la escuela”, no es todo lo que parece ser.