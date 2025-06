El radical cambio de hábito de Brad Pitt a los 61: fin del tabaco, búsqueda de calma y trabajos de carpintería

El actor Brad Pitt detalló en un podcast los cambios en su estilo de vida, que priorizan la simplicidad y una conexión más tangible (Reuters)

En el episodio del 24 de junio de Armchair Expert, el actor Brad Pitt conversó durante más de dos horas con Dax Shepard y Monica Padman sobre su presente. A lo largo del diálogo, que alternó momentos distendidos con reflexiones personales, habló de su decisión de dejar de fumar tras tres décadas, del lugar que ocupa el silencio en su vida, de su inclinación por el trabajo manual y del esfuerzo por despegarse del ego y de la exposición pública.

Lejos del tono confesional o del discurso transformador, Pitt compartió los cambios que incorporó en su rutina sin imponerle dramatismo ni titularlos. A los 61 años, atraviesa una etapa de reducción, en la que busca quitar lo que sobra y reconectarse con lo tangible.

Dejar el tabaco después de 30 años

Uno de los primeros temas que surgió durante la charla fue el tabaco. Mientras los anfitriones le ofrecían productos de nicotina, Pitt rechazó ambos y explicó con claridad: “Estoy limpio. Cero nicotina. Nada.”

Monica Padman quiso saber desde cuándo había dejado el hábito. Pitt respondió: “Un par de años ya. Creo que después de 30 años fumando, simplemente sentí que ya era suficiente.”

Brad Pitt compartió su decisión de dejar atrás 30 años de tabaco como parte de un proceso de transformación personal (REUTERS/Kylie Cooper)

El actor se refirió a una etapa más amplia de su vida, en la que intenta reducir estímulos, aislar el ruido externo y enfocarse en lo esencial. Esa decisión incluye tanto aspectos materiales como vínculos con la exposición pública.

“Estoy en un período de simplemente quitar capas. Como: ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que realmente tiene sentido?” En ese sentido, también reconoció que desde hace tiempo dejó de leer sobre sí mismo: “No me importa. Me siento mejor.”

Y subrayó una idea que repitió con diferentes matices a lo largo del episodio: “Estoy en un punto en el que intento reducir las cosas.”

Brad Pitt junto a su pareja Ines de Ramon (Reuters)

Además, Pitt mencionó cómo la presión de la industria del entretenimiento y la exposición mediática ya no son prioridades para él. Comentó que, después de décadas de fama, se dio cuenta de que el constante escrutinio afectaba su bienestar emocional y mental. Esto lo ha llevado a tomar decisiones que incluyen vivir fuera del foco mediático.

Alcohólicos Anónimos y el cambio de vida radical

Durante la charla, Pitt también compartió cómo su transformación ha sido impulsada por experiencias profundas en su vida, incluidas sus vivencias con Alcohólicos Anónimos en septiembre de 2016, tras su separación de Angelina Jolie. Reconoció que este proceso de recuperación personal le permitió aprender a lidiar con sus emociones y con la presión externa de una manera más saludable.

En sus palabras, este fue un momento clave para comenzar a redefinir su relación con el ego y la fama, lo cual lo llevó a cambiar radicalmente su forma de vivir.

Brad Pitt junto a Angelina Jolie (AP)

“Estuve en Alcohólicos Anónimos durante un tiempo, y fue allí donde comencé a comprender lo que realmente me hacía bien, lo que realmente importaba en mi vida”, explicó Pitt. Este proceso fue el catalizador de muchos de los cambios posteriores que realizó en su vida personal, como dejar el tabaco y tomar decisiones que favorecieran su bienestar físico y emocional.

Esta experiencia con Alcohólicos Anónimos, junto con otras formas de terapia y autodescubrimiento, le permitió alcanzar una forma de vida más equilibrada y consciente. Pitt destacó que parte de su proceso personal incluye tomar responsabilidad por su salud mental y emocional, y que eso implica aprender a vivir sin la necesidad de la validación externa.

El trabajo manual como terapia

Entre los cambios más concretos en su día a día, Pitt destacó que pasa buena parte del tiempo dedicado al trabajo manual. Su rutina incluye la fabricación de muebles y el uso de materiales como piedra o madera: “Estoy haciendo muebles. Estoy trabajando con piedra. Me gustan las cosas que perduran.”

La estrella de Hollywood relató cómo el trabajo manual con madera y piedra le proporciona bienestar emocional y propósito profundo (Reuters)

Ese contacto físico con los objetos, explicó, le resulta esencial. Y lo vinculó con una forma de vivir el presente: “Simplemente me siento mejor en la posición del aprendiz.”

La idea de construir algo real, duradero, que atraviese el tiempo, aparece en contraposición al vértigo de la industria del entretenimiento. Pitt no usó esas palabras, pero trazó ese contraste de forma implícita al hablar del silencio, la presencia y la resistencia al ego.

Además, Pitt detalló cómo el trabajo con materiales naturales y la creación de piezas duraderas le han proporcionado una sensación de propósito profundo, algo que la vorágine de la fama rara vez proporciona.

En este proceso, se dio cuenta de que la creatividad no solo se trata de hacer algo artístico, sino de crear algo tangible, algo que permanezca a lo largo del tiempo. Este descubrimiento se ha convertido en una especie de catalizador emocional en su vida, un paso necesario para reconectarse con lo auténtico.

Brad Pitt explicó cómo la fama y la exposición mediática dejaron de ser prioridades en su vida tras varias décadas bajo el foco (EFE)

La importancia de vivir el presente

A lo largo de la entrevista, volvió varias veces sobre la necesidad de vivir con más atención. No lo dijo como doctrina, sino como una práctica concreta que incorpora en su vida diaria: “Estoy realmente intentando estar presente, como ahora mismo, en este momento.”

Pitt no vinculó esta búsqueda con prácticas espirituales, aunque mencionó en otro momento que su cambio coincidió con una época de descubrimiento personal, a la que llamó “mi edad del descubrimiento”.

Otro concepto que aparece en la conversación es el del ego, al que definió como un factor de aislamiento: “El ego es algo complicado… puede realmente aislarte.”

Aunque no profundizó en el modo en que lo atraviesa, el comentario fue claro y aparece alineado con otras decisiones que relató: dejar de fumar, evitar leer sobre sí mismo, construir con las manos, evitar la sobreexposición.

La búsqueda de serenidad y la reducción de estímulos protagonizan el cambio que el actor aborda a sus 61 años (Reuters)

En todo momento, Brad Pitt evitó presentar su presente como un cambio rotundo o definitivo. Sin embargo, los elementos que mencionó —desde lo físico hasta lo emocional— trazan una imagen distinta de la que proyectaba hace unos años. No habló de retiro, sino de otra forma de estar. Lo dijo con serenidad: “Me siento mejor.”

Sin usar esa expresión de forma explícita, Pitt dejó entrever que su objetivo hoy es llevar una vida más simple, centrada en lo concreto, alejada del ruido. No se trata de un plan de marketing ni de un mensaje motivacional: lo que aparece en su testimonio es una reorganización íntima.

Pitt cerró la conversación con una reflexión final en la que resaltó la importancia de dejar de “vivir para los demás” y aprender a ser honesto consigo mismo. Afirmó que las decisiones que ha tomado en los últimos años han sido parte de un proceso personal en el que prioriza su salud mental y su felicidad, sin seguir las expectativas externas.