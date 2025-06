La boda de Jeff Bezos: el espectacular vestido de Dolce & Gabbana que lució Lauren Sánchez

La foto que publicó Lauren Sánchez en redes sociales

Tras cinco años de relación, un compromiso a bordo del megayate Koru y un proceso de planificación que incluyó pruebas de vestuario en Milán y reuniones privadas con diseñadores italianos, Lauren Sánchez y Jeff Bezos sellaron su vínculo con una boda de tres días en Venecia. La ceremonia, de carácter íntimo pero con invitados de alto perfil, coronó un fin de semana de celebraciones marcadas por la moda, la música en vivo y el despliegue de alta costura.

Lauren Sánchez eligió un vestido de novia de Dolce & Gabbana Alta Moda y lo presentó en exclusiva como parte de una producción editorial para la revista Vogue, que la llevó a su portada de julio de 2025. El diseño, de estilo mermaid y silueta ajustada, se confeccionó a mano en el atelier de la firma en Milán y demandó más de 900 horas de trabajo artesanal.

La diseñadora de modas, Patricia Profumo afirmó a Infobae: “El vestido es una verdadera obra de arte, maravilloso género corte y figura”. También respecto a la vestimenta del empresario explicó: “Bezos por su lado de impecable estampa , smoking de un género superador en color azul marino y detalles rasados en el smoking”.

La portada de Vogue

El vestido está compuesto por encaje blanco italiano, cuello alto, mangas largas, un corset entallado, botones de seda desde el cuello hasta la cola y una falda de gran caída. Inspirado en la estética de los años cincuenta, el modelo rinde homenaje al vestido de Sophia Loren en la película Houseboat (1958). “Vi a Sophia Loren en una foto, con las manos en posición de oración y un vestido de encaje hasta el cuello, y dije: ese es el vestido”, contó Sánchez en la entrevista con Vogue.

El velo, de tul y encaje, fue desplegado con precisión quirúrgica por sastres vestidos con chaquetas blancas y cintas de grogrén negro. La elección del diseño marcó un cambio en el estilo habitual de la periodista y empresaria, quien suele optar por vestidos modernos y escotados.

La pieza central del look se complementó con los pendientes Alta Gioielleria Miracolo, formados por cuatro diamantes cortados de una sola piedra e incrustados en oro blanco. Las joyas fueron transportadas en un vehículo blindado y custodiadas por un guardia. “La boda del año”, concluyó Profumo.

Una boda privada con invitados de alto perfil

La ceremonia tuvo lugar hoy 27 de junio en la isla San Giorgio Maggiore, en Venecia, con alrededor de 200 invitados, entre ellos figuras como Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Usher e Ivanka Trump. La organización incluyó medidas especiales de seguridad y discreción: el acceso a la isla fue restringido y los teléfonos estuvieron prohibidos durante la ceremonia.

Kim Kardashian en la boda de la pareja (Reuters)

Según confirmó People, la pareja ya se había casado legalmente antes del evento. La ceremonia simbólica fue acompañada por un coro góspel que interpretó Higher Love de Whitney Houston, y el cantante Matteo Bocelli —hijo de Andrea Bocelli— abrió el banquete con Can’t Help Falling in Love With You, de Elvis Presley. Además un detalle que no pasó desapercibido fue que cambio su nombre de usuario de Instagram a @laurensanchezbezos. Lo que antes de su posteo, termino de confirmar su unión.

La empresaria cambió su nombre de Instagram

El festejo se extendió varios días. El 26 de junio se realizó una cena de bienvenida con platos italianos tradicionales, como pizza napolitana, arancini y tortas de limón. La fiesta posterior al casamiento tuvo como consigna el uso de pijamas, y Sánchez eligió un vestido de Atelier Versace en georgette con bordado de cristales y bata a juego.

Los hijos de Sánchez también participaron activamente. Nikko, de 24 años, y Evan, de 19, la acompañaron al altar, mientras que Ella, de 17, fue su dama de honor y leyó un pasaje durante la ceremonia.

La pareja pidió a sus invitados donaciones benéficas en lugar de regalos y realizó aportes a organizaciones venecianas dedicadas a preservar el patrimonio cultural.