Martín Fierro de Teatro 2025: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

En esta primera edición del Martín Fierro de Teatro, la moda fue uno de los focos de atención principales, con celebridades que eligieron destacar su estilo personal en un evento que combina premiación con pasarela estética (Fotos: RS Fotos)

Este lunes 23 de junio, Buenos Aires es sede de una nueva ceremonia del espectáculo: más de 400 invitados están convocados en La Usina del Arte para asistir a la primera edición de los premios Martín Fierro de Teatro.

La gala oficial comienza a las 21:30 y tiene como anfitriones a Karina Mazzocco y Martín Bossi, en un formato diseñado para destacar a los referentes de la temporada y celebrar el trabajo de la escena teatral.

Desde las 20, la alfombra roja marca el inicio de la noche. Con la conducción de Sabrina Rojas, Tartu, Guido Záffora y Gimena Accardi, este espacio es uno de los puntos más observados del evento. Es que aquí la moda ocupa un lugar central, con estilos que exploran distintas formas de sofisticación, personalidad y actualidad.

Los diseñadores Laurencio Adot, Patricia Doria y Marcelo Senra analizaron cada look en diálogo con Infobae.

Todos los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Martín Fierro de Teatro

Juana Viale

Juana Viale vestida por Gino Bogani

Laurencio Adot habló sobre el look de Juana Viale y señaló: “Es un vestido clásico en chifón de terciopelo. Un color jugado en invierno. Me gustan el makeup y las joyas. Tiene un alto y bajo perfil, es fina”.

Julieta Nair Calvo

La actriz Julieta Nair Calvo

“El color de la temporada: el chocolate. Me gusta cómo le queda. Es un vestido de seda natural que es irregular, no es como el terciopelo liso, sino que tiene vetas. El corset tiene una parte en la cadera que tiene pliegues, le da movimiento y es medio sirena abajo con un poco de cola. Me encanta el vestido. Me gusta porque no lo cargó de collar y accesorios fuertes. El peinado es tranquilo, con una onda al costado. Le queda muy bien”, enfatizó Senra al ver a Julieta Nair Calvo.

Fede Bal

Fede Bal aparece en la alfombra roja del Martín Fierro de Teatro con un conjunto de inspiración rockera

Doria planteó al ver a Fede Bal: “Cada prenda y el calzado que eligió tienen un discurso propio“.

Guido Záffora

Guido Záffora con un traje de Pablo Ramírez, acompañado por joyas de Jean Pierre

Senra analizó el look de Guido Záffora: “Me parece que está bien con su traje. Quiere ser como un smoking y no es smoking. Es una versión de un traje más moderno. No sé si es hecho a propósito, pero hay como una desproporción de la forma. Pero visualmente no se ve mal”.

Gimena Accardi

Gimena Accardi, conductora de la Alfombra Roja y nominada como Mejor Actriz en la entrega de los Premios Martín Fierro de Teatro 2025, lleva un vestido de María Gorof, joyas de Jean Pierre y estilismo a cargo de Ash Mateu

Gimena Accardi luce un vestido largo en encaje negro con transparencias marcadas y bordado floral. El diseño tiene escote en corazón, una abertura lateral y deja ver unas botas altas negras debajo. Lleva el cabello suelto con flequillo. Adot consideró: “Mucho de todo, mucha transparencia. Ella es divina”.

Luis Ventura y Liliana Parodi

Luis Ventura y Liliana Parodi posaron juntos en la alfombra roja

Doria analizó el look de Luis Ventura y describió: “Ventura está impecable. El ambo le queda muy bien para el evento. Los zapatos emulan la época de Elvis y de los Oxford bicolor. Trae en su discurso vestimentario que esto es una fiesta, es un show. ¡Buena idea!”.

En tanto, Senra desarolló sobre la elección de Liliana Parodi: “A simple vista se ve como un vestido abajo, o una pollera, y un tapado con grandes aberturas que permite ver el corazón de la pollera. La sastrería le queda muy bien porque los hombros están fortalecidos, están bien rectos, no son con formas redondas y eso le da una buena estructura con su largo de pelo. No tiene accesorios, sí aros, pero no collar, y eso define la limpieza. Creo que está elegante”.

Carla Peterson

Carla Peterson lleva un vestido largo en blanco y negro, de silueta entallada y diseño arquitectónico

Carla Peterson lleva un vestido largo negro con mangas tres cuartos y recortes blancos simétricos que abren dos amplias aberturas delanteras. El diseño tiene cuello alto estructurado y combina texturas. Complementa con stilettos negros y aros de gran tamaño en blanco nacarado. Adot opinó sobre su look: “Carla es una creadora de tendencias, veo buenos accesorios y muchos recortes y detalles”.

Paula Varela

Paula Varela luce un vestido largo, ajustado al cuerpo, de escote recto y hombros descubiertos

Doria opinó sobre el look de Paula Varela: “Está muy bien, correcta. Es un vestido medio invernal con brillitos, que se va frunciendo a lo largo del mismo generando un movimiento. Los hombros quedan al descubierto en un strapless que lo hace más juvenil. Bien las manos: el color de uñas es invernal. Se levanta el pelo en un recogido despeinado ordenado, para lucir bien sus hombros y la joyería. Una propuesta tranquila pero muy correcta”.

Sabrina Rojas

Sabrina Rojas complementa el look con joyería plateada discreta, peinado recogido hacia atrás y maquillaje suave

Sabrina Rojas lleva un vestido largo negro de escote caído sobre los hombros y silueta entallada. Adot destacó: “Estupenda. Vestidazo de Vero de la Canal. Muy buen estilismo. Es clásico y fino, la mejor opción para un Martín Fierro. Ella es sensual y chic”.

Luciano Cáceres

Luciano Cáceres se presenta con un look clásico y sobrio en la alfombra roja del Martín Fierro de Teatro

“¿Qué se puede decir de Luciano con esa facha de galán? Todo le queda bien. Me gusta cómo está vestido. La corbata parece que es azulada. Me da la sensación que tiene abierto el cuello de la camisa. Los cordones de los zapatos son celestes o azulados, como la corbata, y tienen suela color tostada”, repasó Senra sobre el estilo de Luciano Cáceres.

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez y un traje clásico para la gala

Miguel Ángel Rodríguez viste un traje oscuro de dos piezas con camisa blanca y corbata negra, un conjunto sobrio y formal. Laurencio Adot comentó: “Clásico. El traje oscuro es el uniforme de la noche”.

Gabriel “Puma” Goity

Goity viste un conjunto formal compuesto por traje negro, camisa blanca y corbata negra. Encima lleva un abrigo negro de paño con capucha, abierto al frente, lo que deja ver el traje completo.

Senra brindó su mirada experta sobre el atuendo de Gabriel “El Puma” Goity: “Creo que está bien. Hace frío. Se puso un abrigo más urbano arriba. Es difícil a veces elegir un abrigo para un traje. Sobre todo el largo de paño. Pero en este caso luce una campera más sport, tipo saco, como un camisasaco, que lo protege. Está correcto”.

*Fotos: RS Fotos