Martín Fierro de Teatro 2025: las 30 ternas que reunirán a figuras consagradas y nuevos talentos en una noche única

Martín Fierro de Teatro 2025: Karina Mazzocco y Martín Bossi serán los los conductores de la gran noche (Video: Instagram)

Este lunes 23 de junio de 2025, la ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir a más de 400 invitados en La Usina del Arte, donde se celebrará la primera edición de los premios Martín Fierro de Teatro. Se trata de un evento que será transmitido en vivo por América TV y que promete marcar un hito en la historia de la escena teatral argentina.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha de la gala, que comenzará a las 20 con la tradicional alfombra roja. Este espacio, que suele anticipar los momentos más comentados de la noche, estará a cargo de Sabrina Rojas, Tartu, Guido Záffora y Gimena Accardi, quienes recibirán a los protagonistas del teatro nacional y a las figuras invitadas.

La ceremonia oficial, conducida por Karina Mazzocco y Martin Bossi, dará inicio a las 21:30, consolidando una estructura pensada para el lucimiento y el reconocimiento de los grandes talentos de la temporada.

La edición 2025 de los Martín Fierro de Teatro, organizada por APTRA, se distingue por su carácter excepcional: por única vez, se premiarán dos temporadas consecutivas, la 2023/24 y la 2024/25, abarcando así un espectro más amplio de producciones y artistas. Esta decisión responde a la necesidad de reconocer el esfuerzo y la creatividad desplegados en un período especialmente desafiante para el sector, que supo reinventarse y mantener viva la pasión por el escenario.

La previa de los Martín Fierro de Teatro (Video: Instagram)

La preparación de la gala comenzó dos meses antes del evento, con un equipo de más de 120 personas dedicadas a la organización y producción. El objetivo: ofrecer una noche inolvidable, con una apertura impactante, homenajes especiales y la entrega de 30 ternas que distinguen lo mejor de la escena nacional. La magnitud del despliegue técnico y humano refleja la importancia que APTRA otorga a este nuevo capítulo en la historia de los premios, tradicionalmente asociados a la televisión, pero ahora volcados de lleno al universo teatral.

Entre los nominados, la obra que más atención ha generado es El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, una ambiciosa producción del Complejo Teatral de Buenos Aires presentada en el Teatro San Martín.

La Usina del Arte donde se celebrará esta noche Los Martín Fierro de Teatro

Con cinco nominaciones, esta pieza se posiciona como una de las favoritas de la noche, destacándose por su propuesta estética y la profundidad de su dramaturgia.

Otras producciones que sobresalen en la lista de nominados son las comedias Tootsie, Antígona en el baño y Empieza con D, 7 letras, cada una con cuatro nominaciones. En el rubro musical, los títulos más mencionados son Cuando Frank conoció a Carlitos, School of Rock y Legalmente rubia, también con cuatro menciones cada uno.

Este abanico de obras refleja la diversidad y la vitalidad de la cartelera porteña, que abarca desde el teatro oficial y comercial hasta el circuito off y las propuestas musicales.

La lista de ternas abarca categorías como Mejor Obra de Teatro Oficial, donde compiten Los años, El trágico reinado de Eduardo II, Cyrano y James Brown usaba ruleros. En el rubro comercial, se distinguen dos períodos: para la temporada 2023-2024, los nominados incluyen El corazón del daño, Tootsie, Antígona en el baño, Votemos y Made in Lanús; mientras que para 2024-2025, figuran títulos como Esperando la Carroza, Quiero decir te amo, Druk, Felicidades, Mejor no decirlo, Quién es quién y Empieza con D, 7 letras.

El reconocimiento a la producción en el interior del país también tiene su espacio, con la categoría Mejor Obra de Teatro estrenada en Mar del Plata o Villa Carlos Paz, donde compiten Mamma Mía, Caer (y levantarse), Argentina La Revista, Kinky Boots, 100% Fátima y Un viaje en el tiempo. En el rubro musical, además de los ya mencionados, se suman Saraos Uranistas, RENT y Las mujeres de Lorca.

El teatro infantil y el circuito off también cuentan con sus propias ternas, destacando títulos como Familia No Tipo y la nube maligna, Vivitos y Coleando, Topa, es tiempo de jugar y Plim Plim en vivo, energía musical en la categoría Mejor Infantil, y Modelo Vivo Muerto, Irreverentes, La fuerza de la gravedad y Parlamento Muerde en Mejor Obra de Teatro Off.

Martín Fierro de Teatro, La Alfombra Roja con Gimena Accardi y Guido Záffora

En cuanto a las actuaciones, la competencia se presenta reñida. En Mejor Actriz Protagónica Oficial, figuran Florencia Otero, Analía Couceyro, Ana María Cores, Juana Viale, Belén Blanco y Miranda de la Serna.

Para Mejor Actor Protagónico Oficial, los nominados son Marcelo Subiotto, Arturo Puig, Guillermo Angelelli, Gabriel Puma Goity y Luciano Cáceres.

El rubro comercial distingue entre las dos temporadas, con nombres como Marilú Marini, Verónica Llinás, Carla Peterson, Soledad Silveyra y Laura Fernández para 2023-2024, y Paola Barrientos, Mercedes Morán, Lucia Aduriz, Gimena Accardi, Flor Peña y Griselda Siciliani para 2024-2025.

En Mejor Actor Protagónico Comercial, la lista incluye a Nicolas Vázquez, Alberto Ajaka, Marco Antonio Caponi, Juan Gil Navarro, Héctor Díaz y Agustín Rada para la primera temporada, y a Juan Pablo Geretto, Luis Brandoni, Carlos Portaluppi, Adrián Suar, Pablo Echarri, Eduardo Blanco y Marcelo De Bellis para la segunda.

El circuito off también premia a sus figuras, con Pilar Gamboa, Camila Peralta, Laura López Moyano, Natalia Cociuffo e Ingrid Pelicori en Mejor Actriz Protagónica, y Miguel Angel Rodriguez, Mariano Saborido, Lautaro Delgado Tymruk y Esteban Lamothe en Mejor Actor Protagónico.

La categoría Revelación destaca a Agustín Pardella, Milva Leonardi, Jorge Thefs, Angela Leiva y Alan Madanes, reconociendo el surgimiento de nuevos talentos en la escena nacional. En los rubros de reparto, figuran Claudia Cantero, Carola Oyarbide, Maida Andrenacci y Ana Katz entre las actrices, y Manu Fanego, Iván Moschner, Gastón Cocchiarale, Tomás Wicz y Germán Tripel entre los actores. La dirección y la dramaturgia también reciben su merecido reconocimiento, con nombres como Alfredo Arias, Javier Daulte, Alejandro Tantanian, Ricky Paskus y Natalia del Castillo en Mejor Dirección, y Mariano Pensotti, Verónica Llinás, Cecilia Monti y Juan José Campanella en Mejor Dramaturgia.

Martín Fierro de Teatro, La Alfombra Roja con Sabrina Rojas y Tartu

El diseño escénico, el vestuario, la iluminación, la música original y la coreografía completan el panorama de ternas, con profesionales como Uriel Cistaro, Oria Puppo, Renata Schussheim, Fernando Chacoma, Anteo Del Mastro, Ariel Ponce, Leandro Fretes, Zypce, Sebastián Furman, Ian Shifres, Diana Szeinblum, Carlos Casella y Analía González, entre los nominados.

El evento también incluye categorías como Mejor Café Concert y Mejor Espectáculo de Experiencias y Reflexiones, donde se destacan propuestas como Martín Pugliese Vengan con alegría, Federico Simonetti Solo Política, Silvina Connor y Martin Paglia en Stand up de parejas Vamos a terapia, Tin Pan Alley, noches de Broadway, Paola Kullock (Te Deseo), Noelia Pace (Mediumnidad / Sesión abierta) y Valeria Schapira (Todas Somos: muchas mujeres en una y es un quilombo).

Martín Fierro de Teatro 2025

La gala de los Martín Fierro de Teatro 2025 se presenta como una celebración de la creatividad, el esfuerzo y la pasión de quienes hacen del teatro un arte vivo. Más de 400 invitados, una transmisión en vivo y la promesa de grandes emociones convierten a esta noche en un acontecimiento esperado por toda la comunidad artística y el público. La diversidad de propuestas, la amplitud de las ternas y la presencia de figuras consagradas y emergentes aseguran una velada memorable, en la que el teatro argentino se vestirá de gala para rendir homenaje a sus protagonistas.