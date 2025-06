Britney Spears se reinventa en el universo del lujo: nueva campaña con Balenciaga y sold out en pocas horas

Britney Spears y Balenciaga se unen para lanzar "Exactitudes" (Balenciaga)

Britney Spears vuelve al centro de la escena con una colaboración inesperada: una colección cápsula junto a Balenciaga, que marca también la despedida del diseñador Demna Gvasalia de la casa de moda.

Bajo el nombre “Exactitudes”, la propuesta incluye prendas y accesorios en edición limitada con imágenes icónicas de la cantante, referencias a su archivo personal y un componente musical curado especialmente para la ocasión.

Esta colaboración no es una campaña nostálgica más. Es la síntesis de dos trayectorias: la de Britney Spears, símbolo del pop de los 2000, y la de Demna Gvasalia, referente de la moda contemporánea con sello disruptivo. La colección —que integra la temporada primavera-verano 2026 de Balenciaga— fue lanzada oficialmente el 3 de junio de 2025, poco antes del desfile final de Demna previsto para el 9 de julio en la Semana de la Moda de París.

Una de las prendas a la venta de la colección (Balenciaga)

Compuesta por camisetas oversize, buzos con capucha, gorras bordadas y banderas, la cápsula pone en primer plano retratos de Spears tomados por los fotógrafos Steven Klein y Rankin, además de su firma impresa y logos gráficos retro. Cada prenda funciona como una pieza de colección que mezcla lo visual, lo sonoro y lo emocional.

Precios que reflejan su exclusividad

Lejos del merchandising convencional que suele venderse en conciertos o por internetr, esta colección opera dentro del universo del lujo prêt-à-porter. Los precios se ubican entre 595 euros (unos 645 dólares) para una gorra y 1300 euros (alrededor de 1410 dólares) para un buzo con capucha. Las camisetas, por su parte, rondan los 600 euros (cerca de 650 dólares), y las banderas alcanzan los 850 euros (aproximadamente 920 dólares).

Algunas piezas ya están a la venta en tiendas seleccionadas de Balenciaga y en su web oficial. Otras deben encargarse de forma anticipada debido a la alta demanda. Varias tallas se agotaron en pocas horas.

Imágenes icónicas de la cantante, tomadas por fotógrafos legendarios, protagonizan las piezas de la nueva línea de Balenciaga (Balenciaga)

Imágenes de archivo y un guiño a sus fans

Las prendas recuperan momentos visuales clave de la carrera de Britney Spears, muchos de ellos vinculados a la estética Y2K, que hoy vuelve a dominar pasarelas y redes sociales. Siluetas amplias, estilo vintage y acabados gastados evocan el espíritu de los años 2000.

“Estas son algunas de mis imágenes favoritas de una época increíble de mi carrera y mi vida, y estoy muy emocionada de compartirlas con todos”, expresó la cantante en un comunicado difundido por la firma.

Las prendas también incluyen la firma de la cantante (Balenciaga)

Una playlist para acompañar la colección

El componente sonoro también es central en este lanzamiento. Spears seleccionó personalmente una playlist exclusiva disponible en el sitio web oficial de Balenciaga Music Hub, además de plataformas como Spotify y Apple Music. La lista incluye remixes inéditos de sus éxitos Gimme More, Oops!... I Did It Again y Me Against the Music (con Madonna), todos producidos por BFRND, pareja artística de Demna.

Además, se lanzó un EP digital bajo el nombre Britney Spears for Balenciaga Music, con nuevas versiones de estos temas, en celebración del 25° aniversario de Oops!.

Spears, como ícono visual, representa ambigüedad: figura adorada y criticada, símbolo de libertad y control. En esta colección, aparece como un símbolo de identidad colectiva.

Gorras, sudaderas y camisetas de la colección de Britney Spears en Balenciaga destacan por su estilo vintage y acabados retro (Balenciaga)

Una despedida curada al detalle

Durante su paso por Balenciaga, Demna Gvasalia creó otras colecciones cápsula centradas en figuras públicas como Kim Kardashian, Michelle Yeoh, Nicole Kidman e Isabelle Huppert. La elección de Spears como su última musa no es casual: remite a una juventud compartida, a un tiempo cultural específico y a una sensibilidad que el diseñador supo traducir en prendas y puestas en escena.

A partir de julio, Demna será reemplazado por Pierpaolo Piccioli, exdirector creativo de Valentino. Antes de asumir su nuevo rol en Gucci, cierra este capítulo con una propuesta que resume su enfoque: moda como archivo, gesto conceptual y documento afectivo.