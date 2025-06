De Tini Stoessel a Taylor Swift: las pantimedias ganan protagonismo en los looks de las celebridades

Transparencias, encajes y diseños hacen de las pantimedias una pieza clave para estilismos que priorizan textura y sensualidad

Ante la pronta llegada del invierno en el hemisferio sur, las pantimedias ocupan lugar destacado en la moda. Lejos de limitarse a su función térmica, reaparecen como un gesto de estilo que atraviesa géneros y escenarios.

En la escena pop, por ejemplo, la prenda acompaña una estética que insiste en el juego entre opacidad y transparencia, textura y piel. Desde presentaciones hasta producciones artísticas y apariciones urbanas, las pantimedias protagonizan versiones translúcidas, bordadas, de red, con tramas gráficas o líneas depuradas.

Su versatilidad permite combinaciones con vestidos cortos, sastrería oversize o prendas deportivas, y marca un retorno sostenido en múltiples universos visuales. En temporadas anteriores, distintas celebridades ya habían incorporado esta pieza en sus estilismos, lo que confirma su permanencia como recurso expresivo en el tiempo.

Aquí, un repaso por algunos casos del uso de esta pieza ajustada que suele extenderse desde los pies hasta la cintura y cubre las piernas y una parte del abdomen.

Tini Stoessel: animal print en escena

En la previa de un nuevo proyecto audiovisual, la artista Tini Stoessel compartió en redes una serie de imágenes tomadas en estudio, donde aparece con un body negro escotado, pantimedias de encaje negro con diseño tipo animal print, y unas medias gruesas grises hasta la rodilla superpuestas.

La estética boudoir domina el estilismo de Tini Stoessel, quien lució pantimedias de encaje con diseño animal print en su nuevo proyecto

El look se completó con un peinado suelto con ondas suaves y maquillaje de tonos neutros, que resaltó con un acabado satinado.

La Joaqui: monocromo blanco y glamour retro

En una de las escenas del videoclip de Counter Srike, La Joaqui recurrió a un estilismo de alto impacto visual centrado en el color blanco.

La Joaqui apostó por un conjunto monocromático blanco, resaltando pantimedias opacas y glamour retro en su videoclip

El estilismo combinó una camisola texturada de escote recto, unas pantimedias opacas blancas y un tapado oversized de piel sintética, también en tono blanco. El abrigo, de silueta envolvente y textura mullida, aportó volumen y dramatismo al conjunto monocromático.

Taylor Swift: pantimedias en clave deportiva

Semanas atrás, durante el partido de la AFC Divisional Round entre los Houston Texans y los Kansas City Chiefs, la icónica artista Taylor Swift fue captada mientras apoyaba a su novio Travis Kelce, quien es figura crucial de Kansas City Chiefs. Ella lucía un estilismo urbano que incluía pantimedias negras translúcidas.

Taylor Swift combinó pantimedias negras translúcidas con un look urbano en un partido de la NFL junto a Travis Kelce Credit: Denny Medley-Imagn Images

La artista, que asistió como espectadora al estadio, combinó esta prenda con un conjunto de abrigo informal, dejando en claro que las pantimedias pueden funcionar fuera de contextos formales o de red carpet.

Este gesto consolidó la expansión de la prenda hacia escenarios inesperados como el deporte, lo que reafirma su vigencia y capacidad de adaptación.

Camila Homs: blazer y denim para un look nocturno

En una aparición nocturna semanas atrás, Camila Homs combinó un short de jean con botones metálicos, una camisa blanca con volados, un blazer negro oversize y pantimedias negras semitransparentes. El look se completó con una cartera blanca XL y cabello suelto con ondas marcadas.

El conjunto mezcla lo informal con lo estructurado, y reafirma la funcionalidad de la pantimedia como puente entre diferentes registros de vestuario, desde lo urbano hasta lo sofisticado.

Camila Homs mostró la versatilidad de las pantimedias al combinarlas con shorts denim, camisa blanca y blazer negro en la noche porteña

La apuesta enfatiza una estética escénica y sensual, pensada para lo performático, que recupera el lenguaje de la moda del 2000 con foco en la textura. Las pantimedias de encaje, de inspiración boudoir, funcionan como pieza central del look y proponen una mezcla entre lo íntimo y lo frontal.

Una pieza que atraviesa temporadas

Lady Gaga en la Met Gala 2016 /REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

El uso de las pantimedias no es nuevo, ya que muchos podrán recordar la icónica edición 2016 de la MET Gala, bajo el lema Manus x Machina: Fashion in the Age of Technology, donde Lady Gaga eligió un look diseñado por Brandon Maxwell que sintetizó el espíritu del evento. La cantante apareció con un bodysuit metálico de líneas angulosas, acompañado por pantimedias de red negras, plataformas de gran tamaño y un peinado voluminoso con actitud rockera.