Mercados: la Bolsa argentina sigue sostenida por las acciones petroleras en medio de la tensión global

Tras un mes de guerra en Oriente Medio, las bolsas siguen alteradas.

La plaza bursátil argentina se movía nuevamente este jueves bajo dos parámetros definidos: las repercusiones globales por la intriga que representa la guerra en Oriente Medio y factores domésticos como la aún elevada inflación y algunas tensiones políticas.

El mandatario estadounidense Donald Trump dijo que los negociadores iraníes estaban “suplicando” un acuerdo a pesar de haber sido “aniquilados militarmente”, según describió, rechazando la postura pública de Teherán de que sólo está revisando la propuesta de Washington.

A las 11:20 horas, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires arrojaba una ligera suba de 0,3% en pesos en su índice líder S&P Merval, en los 2.830.000 puntos, luego de ganar un 1% el miércoles, con coberturas de corto plazo.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Wall Street destacan las subas de YPF (+2,4%) y Vista Energy (+3,7%), de la mano del encarecimiento de 4% en los precios del petróleo, además de Globant (+5,9%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-cedían un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan gana dos unidades para la Argentina, en los 593 puntos básicos.

En el exterior, los indicadores de Nueva York operan mixtos, con alza de 0,2% para el Dow Jones de Industriales, y baja de 0,6% para el panel tecnológico Nasdaq. El barril de crudo Brent del Mar del Norte asciende a USD 106,30 el barril en los contratos con entrega en mayo, en un nivel máximo desde julio de 2022.

El dólar interbancario se depreciaba levemente a 1.375 pesos, para acumular un descenso de 5,5% en 2026 que, no obstante, no atenta contra el superávit comercial.

Este nivel del dólar mayorista le permite al Banco Central acelerar su intervención diaria, para acumular en 2026 la compra total de casi 4.000 millones de dólares del mercado mayorista a favor de sus reservas internacionales.

El Tesoro llevará adelante este viernes la última licitación de deuda en pesos del mes, para renovar vencimientos por unos 8 billones de pesos, que contará con la particularidad de la emisión de un nuevo título Bonar, el AO28, con vencimiento en octubre 2028, o sea ya con un nuevo Gobierno electo en las presidenciales del 2027.

Este bono, al igual que el Bonar AO27, pagará un cupón mensual de 6% anual, amortizable al vencimiento.

“Respecto al llamado a licitación del Tesoro Nacional para este viernes 27 de marzo, el mensaje central es la profundización de la estrategia de financiamiento en moneda extranjera bajo jurisdicción local, destacándose la reapertura del Bonar 2027 (AO27) y el lanzamiento del nuevo Bonar 2028, este último con la novedad de tener su vencimiento en el próximo mandato presidencial, ambos con suscripción e integración exclusiva en dólares estadounidenses. Esta decisión sugiere que el Gobierno busca consolidar la captura de liquidez en dólares del mercado doméstico, extendiendo la curva de rendimientos hacia 2028 y validando la capacidad de absorción de la plaza local sin depender del acceso a los mercados internacionales. Para el AO27, se ha establecido un precio máximo de USD 1.015,33, lo que funciona como un ancla para las tasas de retorno en esta operación.”, detalló Eric Ritondale, economista Jefe de Puente.

“En lo que respecta a la gestión en pesos, el Tesoro mantiene un menú diversificado que responde a la persistente demanda de cobertura inflacionaria observada en licitaciones previas. Se destaca la emisión de una nueva Lecap a julio de 2026 para ‘testear’ tasas fijas nominales, junto con dos nuevos bonos ajustables por CER con vencimientos en 2027 y 2028. La inclusión de estos instrumentos indexados es consistente con el comportamiento reciente del mercado, donde la curva CER ha mostrado una compresión de rendimientos ante la expectativa de una dinámica de precios que se ha mantenido firme. Complementariamente, el llamado incluye una operación de conversión para el Boncer TZX26, permitiendo a los tenedores migrar voluntariamente hacia instrumentos con vencimientos más largos en 2027, 2028 y 2029. Esta medida de gestión proactiva de pasivos busca descomprimir el perfil de vencimientos de junio de 2026″, continuó Eric Ritondale.

En otro orden, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se encuentra envuelto en sospecha de incumplimiento de tareas de funcionario público, y por ello la administración del presidente libertario Javier Milei se alinea en su defensa frente a las acusaciones opositoras.

“Quienes operan en el mercado local comienzan a vislumbrar la suerte política que podría correr Milei en las elecciones (generales) del 2027, y frente a ello, cualquier piedra en el zapato ahora podría poner un paño frío”, comentó a Reuters el analista financiero Marcelo Rojas.

“A esto le sumás la guerra que frena el movimiento en el Estrecho de Ormuz, y por lo tanto el salto en el precio del petróleo condiciona cualquier inversión, salvo los escasos de resguardo seguro como el oro”, acotó Rojas.