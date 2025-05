Qué define la atracción sexoafectiva y cómo cambian sus reglas con el tiempo

La atracción sexoafectiva combina aspectos biológicos y culturales, definiendo cómo se forman los vínculos entre las personas (Monique Wüstenhagen/dpa)

¿Cuáles son las líneas de atracción amorosa y sexual? ¿Por qué nos “enganchamos” con algunos y no con otros que cuentan también con su atractivo? ¿Es la cultura o existen bases biológicas que intervienen en la formación de vínculos sexo afectivos?

Sin duda, este tema se encuentra en constante actualización dado el influjo de las redes sociales y las aplicaciones de citas, sin embargo, existen pautas que se mantienen a lo largo de tiempo, sufriendo modificaciones según las épocas, pero en esencia son las mismas.

Atracción sexoafectiva

Se define atracción sexoafectiva como la capacidad de sentir interés por otra persona, de activar la sensualidad, las fantasías, de sugerir o provocar para que el otro se entere del deseo de conexión y de reciprocidad, que no siempre ocurre.

El capital erótico, basado en la sensualidad y los rasgos físicos, desempeña un papel clave en la atracción inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capital erótico es el conjunto de rasgos, centrados en el cuerpo y en la sensualidad que con más fuerza despiertan deseos sexuales. Si evaluamos estos datos desde la teoría de la evolución la finalidad sería (en un vínculo heterosexual) la selección del mejor candidato para la procreación (varón y mujer), por lo cual la fuerza muscular, la disposición del torso, las piernas, la potencia sexual serían los aspectos que más cautivan a las mujeres. Los hombres heterosexuales se fijan en el rostro, tamaño de los pechos, las curvas femeninas.

Sin embargo, los datos biológicos son apenas una base en contraposición con el alto influjo de la cultura. La cultura aporta otros capitales que se deben tener en cuenta a la hora de la conquista y del sostén de una relación.

Y si en una primera etapa, en gran parte de las personas predomina el enganche por los datos corporales y la cualidad sensual, el conocimiento posterior se amplía a lo romántico y a otras cualidades no específicamente sexuales. Las personas asexuales (no se sienten atraídas por datos eróticos del otro) nos enseñan que las líneas de atracción desde un inicio pueden tener otros correlatos como el efecto, el pensamiento, el punto de vista sobre las cosas, la filosofía de vida, etc.

La cultura añade factores como el capital social, intelectual y económico, esenciales para relaciones duraderas (Imagen ilustrativa Infobae)

El capital erótico suma otros capitales como el social, el intelectual y el económico. No todo se sostiene con el cuerpo y la sexualidad, una relación que tiende a prolongarse necesita otros condimentos necesarios. Es en esta etapa cuando entran en juego otros factores de selección. La sociabilidad, entendiendo esta como la capacidad de establecer relaciones sociales (familia, amigos, trabajo, progreso social liderazgo, etc.), es tenida en cuenta de un lado y del otro, con diferentes efectos según el tipo de relación (ejemplo; si ambos trabajan o si lo hace uno de ellos y el otro no).

El lado B de la vida social de la pareja

No es novedad que las parejas actuales no son las mismas de antes en las cuales la desigualdad era sinónimo de armonía familiar (hombre proveedor, madre ama de casa). Hoy en día, los extremos se tocan, para las parejas jóvenes y aquellas que se establecen después de los cincuenta, la necesidad de sostener la autonomía es regla.

Los vínculos actuales en el grupo etario de jóvenes en edad media de la vida deben encontrar un equilibrio entre las aspiraciones individuales y las vinculares. Y en la búsqueda de este equilibrio saludable pueden también aparecer sentimientos desagradables: celos, posesión, demanda, control o un exceso de trabajo y de individualidad que lleva a conflictos.

Las parejas contemporáneas buscan equilibrar la autonomía e intimidad, evitando conflictos de posesión y control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las parejas OWC (Only Weekend Couple) o parejas de fin de semana, es un nuevo modelo de relación para aquellos que no quieren sentirse presionados a estar con el otro de lunes a viernes y se acuerda estar juntos los fines de semana (sin ningún intento de trabajo, por supuesto, la exclusividad es la pareja).

Las relaciones después de los cincuenta, sobre todo luego de separaciones, sientan las pautas para no volver a equivocarse. El deseo se orienta hacia el otro, pero también a estar alerta para no repetir historias pasadas. Los jóvenes que carecen de experiencia previa de convivencia se dejan llevar por el enamoramiento y no ven más allá del deseo y la ilusión de estar juntos. Será la percepción más completa del otro lo que defina la relación.

El pensamiento y el dinero

La comunicación y la intimidad son esenciales en una relación. Sin ellas, los desacuerdos y el dolor se quedan sin resolver, afectando negativamente la relación actual.

Los modelos de relación como las parejas OWC reflejan nuevos estilos de convivencia basados ​​en la flexibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amor se refuerza con la comunicación y la intimidad, incluyendo la capacidad para pensar juntos, para revisar desacuerdos y ratificar acuerdos, para darle dinamismo al vínculo y que no se estanque. Las parejas que están focalizadas en la historia pasada pierden la oportunidad de enriquecer la relación actual. La historia ayuda a conocerse más, no para cuestionarla ni usarla para definir al otro. La pérdida de la intimidad vincular es una constante en estos tiempos de exceso de exigencia, responsabilidad y competitividad laboral.

Todo es rápido, el beso, el abrazo, el sexo. La comunicación abunda en anécdotas del día sin profundizar en porqué se reacciona como se reacciona, en cómo afrontar los problemas de otra manera que no sea el enojo o en culpar al otro de todos los problemas. Si existe una defensa de la individualidad es que no se convierta en defensa a ultranza de lo propio; que sea para pensar en lo que hacemos y porqué lo hacemos.

“El dinero no hace la felicidad, pero la acerca”, dice el dicho, no obstante, poseerlo no es garantía de enganche amoroso ni de armonía familiar. En realidad, el atractivo se funda en tener intereses, en tener proyectos, en mejorar las condiciones de vida. Y este deseo que orienta a los individuos a mejorar en todo sentido, es un fuerte aliciente para las parejas. Las crisis económicas bloquean esta cualidad provocando angustia, aislamiento y bajo deseo sexual.

La comunicación y la intimidad son fundamentales para resolver desacuerdos y fortalecer los vínculos afectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona desocupada se siente fuera del sistema social, económico y sexoafectivo, tiene ganas de conocer a alguien, pero la pregunta “qué le puedo ofrecer” lo frena para cualquier conquista. El rol del hombre proveedor sigue batallando por lo baja, lo cual desmerece su valoración personal, aislándolo, dejando de lado otros atractivos personales.