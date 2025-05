Maternidad sin filtros: cómo transformar la culpa en una herramienta para criar con sentido

La maternidad sin idealización protagonizó un diálogo entre Mel Robbins y su amiga Jessie en Vermont (captura de video)

La maternidad real, sin adornos ni idealizaciones, fue el eje de una conversación íntima y honesta entre la popular conferencista norteamericana Mel Robbins y su amiga Jessie en un episodio especial del Mel Robbins Podcast, grabado en el sur de Vermont.

A pocas semanas de convertirse en madre por primera vez, Jessie compartió con Robbins sus miedos, dudas y expectativas, en un diálogo que abordó de frente la presión social, la culpa materna y la importancia de confiar en una misma y en los hijos.

Presentación de las protagonistas y contexto de la conversación

Mel Robbins, conductora del podcast y madre de tres hijos adultos, recibió en su estudio a Jessie, su colega y amiga, quien se encontraba en la semana 36 de embarazo. Ambas mantienen una relación profesional y personal de cuatro años, marcada por la confianza y la colaboración en la producción del programa.

Jessie, con experiencia previa en medios deportivos y producción audiovisual, se trasladó a Vermont por motivos familiares y ha sido parte fundamental del equipo de Robbins. La grabación se realizó en un ambiente de cercanía, con Jessie sentada por recomendación médica debido a su presión arterial elevada, lo que anticipaba un parto antes de término.

Durante la charla, Robbins destacó la singularidad del momento: “Estoy sentada contigo y siento que estamos en extremos opuestos de la escala de la maternidad. Tú estás a punto de ser madre, y yo celebro el cumpleaños 26 de mi hija mayor”, relató, según The Mel Robbins Podcast.

Mel Robbins reflexionó sobre los desafíos de la maternidad desde su experiencia de madre con hijos adultos (captura de video)

Jessie, visiblemente emocionada, reconoció el vértigo de enfrentar una etapa completamente nueva: “Es aterrador y emocionante a la vez. La vida está a punto de cambiar de la manera más hermosa y aterradora”.

Miedos y presiones de la maternidad primeriza

La conversación giró rápidamente hacia los temores del embarazo y la maternidad. Jessie confesó sentir miedo ante el dolor del parto, la incertidumbre sobre el proceso y la presión de “hacerlo bien”. “¿Cómo se es madre? ¿Cómo se hace esto?”, preguntó abiertamente.

La presión por cumplir con expectativas, tanto propias como sociales, se manifestó en detalles como el deseo de llegar a las 40 semanas de embarazo o de evitar una inducción médica, situaciones que, al no cumplirse, generaban en Jessie la sensación de estar “fallando”.

Jessie enfrentó sus temores sobre el embarazo y la presión de cumplir expectativas sociales y personales (captura de video)

Robbins abordó estos sentimientos desde su experiencia, subrayando que la maternidad está llena de narrativas autoimpuestas sobre lo que significa “hacerlo bien”. “Si te enfocas en hacerlo perfecto, esa ansiedad se la transmites a tu hija”, advirtió. La presentadora enfatizó que la fecha estimada de parto es solo una referencia y que cada experiencia es única.

Reflexiones sobre la imperfección y el valor de pedir perdón

Uno de los ejes centrales del episodio fue la aceptación de la imperfección en la crianza. Robbins compartió con honestidad sus propios errores como madre, desde episodios de ansiedad y estrés hasta momentos en los que perdió la paciencia con sus hijos. “He cometido grandes errores porque no controlaba mi ansiedad. Era volátil con mis emociones y a veces gritaba”, reconoció.

La conductora subrayó la importancia de pedir perdón a los hijos como un acto fundamental para sanar y fortalecer la relación: “No hay una forma correcta de ser madre, solo hacer lo mejor que puedes con los recursos que tienes”.

Consejos prácticos: confianza, gestión de la culpa y conciliación

A lo largo del episodio, Robbins ofreció consejos prácticos para enfrentar la culpa materna y la conciliación entre la vida profesional y familiar.

Diferenció entre la culpa destructiva, impuesta por expectativas sociales, y la culpa productiva, que conecta con los valores personales. “La culpa productiva te conecta con tus valores; la destructiva, con expectativas sociales”, afirmó.

Sobre la conciliación, Robbins recomendó establecer límites claros y rutinas que permitan dedicar tiempo de calidad tanto al trabajo como a la familia. “No se trata de equilibrar todo, sino de crear límites para poder estar presente en cada ámbito”, aconsejó.

El episodio concluyó con Jessie relatando su experiencia positiva tras adelantar su parto a la semana 37 (captura de video)

El episodio también abordó la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad en la relación con los hijos. Robbins compartió una de las preguntas claves que utiliza con sus hijos: “¿Quieres mi consejo o solo que te escuche?”.

Esta práctica, inspirada en el enfoque del Doctor Stuart Ablon, fomenta la autonomía y la confianza, permitiendo que los hijos se sientan escuchados y respetados en sus procesos. “El rol de la madre es ser guía, no dictadora”, sostuvo Robbins, citando la necesidad de crear un entorno seguro para que los hijos descubran quiénes son.

Actualización de Jessie tras el nacimiento: experiencia y mensaje de empoderamiento

El episodio cerró con una actualización grabada por Jessie cinco semanas después del parto, desde la habitación de su hija recién nacida. Relató que, finalmente, el parto se adelantó a la semana 37 y requirió inducción médica debido a la presión arterial, pero la experiencia fue positiva y tanto ella como su hija se encontraban bien.

“Era siempre ella, era siempre este momento. No quiero tener miedo, quiero ser la mejor guía para mi hija”, expresó en su testimonio recogido por The Mel Robbins Podcast.

Jessie compartió la emoción de haber superado un camino difícil, marcado por pérdidas previas, y la sensación de plenitud al asumir su nuevo rol como madre. “Si no tengo miedo, puedo darle lo mejor de mí y ser su guía. La maternidad es lo mejor que me ha pasado y no lo supe hasta que llegué aquí”, concluyó, enviando un mensaje de apoyo y reconocimiento a todas las madres que han transitado este camino.