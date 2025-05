Todos los beneficios de la vitamina C: desde fortalecer las defensas a prevenir el envejecimiento

Dr López Rosetti - Vitamina C

Desde hace muchos años, la vitamina C es popular, incluso podríamos decir que es querible. ¿Y sabe qué? Tienen razón, merece su buena fama. A lo largo del tiempo, la ciencia confirmó que la vitamina C es imprescindible para el bienestar cotidiano.

Lo primero que quiero contarle es que la vitamina C es hidrosoluble.

¿Qué quiere decir esto? Que se disuelve en agua. Y esto no es un detalle menor, el cuerpo no la almacena: se elimina fácilmente. Por eso, es necesario ingerirla diariamente. No se acumula en el organismo como otras, así que si no se incorpora todos los días, se pierde. Literalmente.

Esa característica marca una diferencia clave frente a las vitaminas liposolubles, que sí pueden almacenarse en los tejidos grasos del cuerpo. En este caso, si un día se omite, al día siguiente hay que reponerla.

Las múltiples funciones de la vitamina C en el cuerpo

La vitamina C mejora la absorción de hierro vegetal, crucial para dietas vegetarianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probablemente ya haya escuchado que la vitamina C sirve para fortalecer el sistema inmunológico, porque contribuye a aumentar nuestras defensas naturales. Pero su acción no se detiene ahí.

La vitamina C es un potente antioxidante. ¿Y qué significa esto? Que combate el estrés oxidativo. Y cuando hablamos de estrés oxidativo, nos referimos ni más ni menos que al envejecimiento celular. Es decir, favorece una vida más saludable y prolongada.

También promueve la producción de colágeno, que es una estructura básica de muchos tejidos: piel, cartílagos, huesos, vasos sanguíneos.

Además, facilita la absorción del hierro, especialmente el que proviene de fuentes vegetales. Esto es clave para personas vegetarianas o veganas, ya que ese hierro suele absorberse en menor proporción. La vitamina C ayuda a mejorar esa biodisponibilidad.

Y no termina ahí: cumple un rol fundamental en la regeneración celular y en los procesos de cicatrización. Por eso, es tan querida y tan valorada.

¿Qué alimentos contienen vitamina C?

Evite cocinar los alimentos con vitamina C, ya que pierde eficacia con el calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cítricos son la fuente más conocida: naranjas, pomelos, limones, mandarinas. Ahí la vitamina C aparece en altísimas concentraciones. También en las fresas o frutillas, aunque es cierto que suelen ser más costosas. El kiwi es otra gran fuente, lo mismo que el brócoli y los morrones, tanto verdes como rojos. Y sí, la espinaca, la de Popeye, también tiene vitamina C, como casi todos los vegetales de hoja verde.

Ahora bien, hay algo que debe saber: la vitamina C se descompone con el calor. Si usted cocina cualquiera de estos alimentos, esa vitamina se deteriora. Es termolábil, se destruye con las altas temperaturas. Y no solo eso: también se oxida con el aire y la luz. Por eso, si hace un jugo de una fruta, en ese jugo la vitamina C se empieza a oxidar y se va degradando rápidamente.

La recomendación es clara: consuma alimentos ricos en vitamina C crudos o con métodos de cocción suaves. Cuanto más natural, mejor.

Por todo lo dicho, la vitamina C tiene muchos motivos para ser querida. Fortalece el sistema inmunológico, retrasa el envejecimiento celular, favorece la producción de colágeno, mejora la absorción del hierro, repara tejidos y cicatriza heridas. Todo eso en una sola vitamina.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario” (Ed. Planeta, 2019), “Recetas para vivir mejor y más tiempo” (Ed. Planeta, 2025), entre otros.