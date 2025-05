Talento senior: por qué la inclusión de la generación silver mejora las organizaciones

Mercedes Jones, de 78 años, insiste en que la experiencia no compite con la juventud, sino que la complementa

La socióloga y doctora en Ciencias Sociales Mercedes Jones aseguró existe un arraigo del edadismo en el mercado laboral argentino, una forma de discriminación que afecta tanto a jóvenes como a adultos mayores, aunque con mayor dureza a quienes superan los 50 años. “Lo que tenemos que empezar a mirar es el talento, el talento no tiene edad, no es un yogur que se vence, no tiene fecha de vencimiento”, remarcó, al cuestionar los límites que muchas organizaciones imponen en sus búsquedas.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Jones profundizó sobre el impacto del edadismo en la empleabilidad, la exclusión social y la necesidad de transformar la mirada sobre la longevidad en una sociedad que sigue anclada en concepciones obsoletas.

Según los datos compartidos en el programa, solo el 7,41% de los empleados de empresas privadas en Argentina tienen más de 50 años, mientras que el 68% de las compañías no contrató personas mayores de 55 en el último año. Además, cuatro de cada diez organizaciones aplican directamente límites de edad en sus convocatorias laborales. “Esto es descarnado”, reflexionó el conductor. “Pensar que a medida que vas cumpliendo años, tus posibilidades se achican es una injusticia vital”.

Jones explicó que el edadismo, aunque parezca una palabra “fea”, es un fenómeno extendido e internalizado. “El primer factor de edadismo somos nosotros mismos”, afirmó. En contraste con el viejismo, que se enfoca en la exclusión o prejuicio hacia los mayores, el edadismo también discrimina a los jóvenes. “En Europa, incluso hay países donde el edadismo se ejerce más contra los jóvenes, porque los mayores son mayoría", señaló.

Solo el 7,41% de los empleados en empresas privadas argentinas tienen más de 50 años

En el plano local, Jones subrayó que la discriminación por edad persiste con total naturalidad: “Uno ve un aviso que dice ‘mayores de tal edad no presentarse’ y nadie se horroriza. ¿Te imaginás si dijera ‘mujeres no presentarse’, o ‘personas negras no presentarse’? Sería inadmisible. Pero con la edad lo toleramos sin pestañear”.

La especialista hizo un llamado urgente a revisar los parámetros culturales con los que se mide la capacidad laboral: “Manejamos una perspectiva retrógrada sobre la vejez y la longevidad. A nadie se le ocurriría hablar de tecnología como en los años 50, pero seguimos hablando del envejecimiento con ideas de hace 70 años”.

El cambio demográfico ha sido radical. “Desde mediados del siglo pasado hasta hoy, se han sumado 30 años más de vida”, explicó. “Antes, uno se jubilaba a los 60 y moría a los 70. Hoy, hay personas de 90 y hasta 100 años activas, que corren maratones. ¿Eso significa que no hay personas mayores con dificultades? No. Pero estamos hablando de grandes números. La vida cambió”.

Jones, de 78 años y con una trayectoria reconocida en el diseño de políticas públicas, compartió además reflexiones personales sobre cómo ha vivido ese proceso de transformación. “Muchas cosas que antes me parecían insuperables, hoy las resuelvo porque me conozco mejor, sé mis límites y reconozco con quién quiero estar. La vejez no te da sabiduría automática, pero sí te da una mirada más lúcida sobre vos mismo”.

“El talento no tiene fecha de vencimiento”, advierte la socióloga en diálogo con Infobae en Vivo (Imagen ilustrativa Infobae)

Una parte clave de su planteo gira en torno a la inclusión productiva. Lejos de idealizar, remarcó que el valor de las personas mayores no es una cuestión simbólica: “Cuando se incluye a alguien con experiencia, se incrementa la productividad y la creatividad del equipo. Las empresas que incorporan el liderazgo intergeneracional ganan más“.

A modo de ejemplo, aludió a experiencias en otros países donde los beneficios de integrar personas mayores son medibles. “Si no tenés personas mayores en tu equipo, no podés diseñar soluciones reales para públicos diversos. Las personas con seniority saben exactamente lo que necesita alguien de su generación. No se trata de inventar necesidades, sino de entender la realidad desde adentro”.

Sin embargo, aclaró que esta inclusión debe ser genuina: “No alcanza con tener una persona mayor para la foto, o como ficha de diversidad. Si esa persona no se siente segura psicológicamente dentro del equipo, no va a aportar. Y si el equipo tampoco está preparado para recibirla, no va a funcionar”.

En ese sentido, la socióloga destacó el emprendedurismo senior como una vía cada vez más frecuente para personas que, al quedar excluidas de empleos formales, reinventan su actividad. “Muchos crean consultoras, trabajan como asesores o se incorporan a proyectos de manera flexible. Es una forma de prolongar la actividad, hacer lo que les gusta y aportar desde otro lugar”.

Cuatro de cada diez empresas imponen límites de edad en sus búsquedas laborales (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los conductores del programa compartió una experiencia común en los medios de comunicación: “Cuando recibo un currículum de alguien de 50 años, muchas veces pienso que está sobrecalificado para el puesto que puedo ofrecer. Y, sin embargo, esa persona me dice que lo acepta igual”. Jones no dudó en responder: “Ese es uno de los argumentos más usados para no contratar a personas mayores. Pero, en realidad, es una oportunidad. Es una persona con experiencia, que ya no tiene el ego de competir, que sabe lo que quiere y que puede aportar desde otro lugar”.

La edad cronológica, sostuvo, “ya no sirve como indicador”. Citando avances en sociología, explicó que esta categoría se está dejando de lado porque “confunde más de lo que aclara”. En su lugar, se busca medir por talento y capacidades reales. “Hay empresas que ya adoptaron currículums ciegos, donde no se incluye la edad, justamente para evitar este tipo de prejuicios”.

Consultada sobre modelos de liderazgo, Jones contó una anécdota que la hizo repensar su propia postura. “Hace un par de años entrevisté a un presidente de IDEA que me dijo que las personas mayores de 70 no deberían liderar. Al principio me enojé. Pero después entendí: hay distintos tipos de liderazgo. El fundador imprime una energía, pero después, cuando la cultura ya está instalada, se necesita otra cosa. Una mirada más estratégica, más de dron, con visión amplia. Eso también es liderazgo”.

Incluir perfiles senior mejora la productividad, la creatividad y el bienestar del equipo (Imagen ilustrativa Infobae)

La entrevista cerró con una reflexión que resumió su enfoque vital: “A mí me dijeron hace poco que los 60 son los nuevos 40. Yo respondí: no, los 60 son los nuevos 60, y los 78, los nuevos 78. No se trata de disfrazar la edad, sino de vivirla plenamente”.

El edadismo afecta la salud mental, reduce oportunidades y refuerza estigmas obsoletos

