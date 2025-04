¿Es recomendable usar maquillaje en el gimnasio? Expertos analizan riesgos y cuidados para la piel

Aplicar maquillaje en el gimnasio puede obstruir los poros y causar acné (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

La práctica deportiva está cada vez más ligada a un estilo de vida saludable, pero la influencia de las tendencias de belleza también ha ganado terreno en los gimnasios. En ese contexto, una pregunta común surge entre las personas que entrenan: ¿es seguro usar maquillaje durante el ejercicio?

Según diferentes especialistas, esta práctica podría traer consecuencias negativas para la piel si no se toman las precauciones necesarias.

Al practicar actividad física, la piel transpira y los poros se dilatan como mecanismo natural de refrigeración. Esto permite la eliminación de toxinas, células muertas y exceso de sebo.

Sin embargo, “si llevas maquillaje en el rostro, este puede mezclarse con el sudor y obstruir los poros, lo que facilita la aparición de puntos negros, acné o incluso irritaciones “, afirmó la doctora Paloma Cornejo, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), según el medio español Telva.

En la misma línea, El Mundo califica como un error el hecho de entrenar con maquillaje y explica que esta práctica no solo es perjudicial para la piel, sino también antihigiénica.

Los dermatólogos recomiendan evitar los cosméticos durante el ejercicio físico (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Cuando se hace actividad física, la temperatura corporal aumenta y el sudor ayuda a refrigerar. Esto hace que los poros se dilaten y, si se lleva maquillaje, los productos penetran en ellos, provocando obstructores que terminan en irritaciones, granos y problemas de piel aún más severos.

Además, expertos advierten que el maquillaje puede correrse con el sudor, generando un aspecto poco favorecedor y molestias como irritaciones en los ojos.

Aunque existen días donde el maquillaje no se evita, ya sea por compromisos laborales o sociales previos al entrenamiento, lo preferible sería optar por fórmulas no comedogénicas para evitar daños mayores. Los expertos recomiendan siempre practicar deporte con la cara lavada y completamente limpia, utilizando productos suaves como agua micelar antes del entrenamiento.

Maquillajes ligeros frente a la estrategia “cara lavada”

Algunos dermatólogos ofrecen una alternativa intermedia para quienes no se sienten cómodos entrenando con el rostro completamente natural. No todos los maquillajes afectan la piel de la misma manera, ya que los productos no comedogénicos diseñados específicamente para no obstruir los poros pueden ser menos perjudiciales.

La combinación de sudor y maquillaje genera acumulación de bacterias (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

En tanto, algunos especialistas consideran el protector solar con color como una opción válida para quienes buscan disimulares imperfecciones mientras protegen la piel.

Esta postura también fue respaldada por Telva, que cita a la dermatóloga Cornejo al señalar que “los protectores solares con color actúan como un nivel de maquillaje y son útiles, sobre todo, para quienes realizan deportes al aire libre”.

Cuidando la piel antes y después del ejercicio

Todos los expertos coinciden en que una rutina de cuidado facial es esencial para quienes practican deportes con regularidad. La Vanguardia recomienda “desmaquillar el rostro antes de comenzar el entrenamiento y lavar la piel al terminar, utilizando productos hidratantes y protectores solares”.

Además, apuntan que hidratarse correctamente y utilizar toallas limpias para secar el sudor es clave para evitar problemas cutáneos.

En cambio, aquellos casos donde las imperfecciones como el melasma generan inseguridades podrían requerir una atención personalizada. Según Telva, Marta González-Aller, influencer del ámbito deportivo, asegura que utiliza cremas específicas y maquillajes aprobados por su dermatólogo, buscando un equilibrio entre el cuidado facial y la estética.

Limpiar el rostro antes del gimnasio protege la piel y evita infecciones (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

En términos generales, la recomendación principal de los especialistas es evitar completamente el uso de maquillaje durante la actividad deportiva para permitir que la piel respire adecuadamente. No obstante, para quienes no pueden o no desean renunciar a estos productos, es importante garantizar que estos sean compatibles con la piel y las condiciones del gimnasio.

En palabras de Guadalupe Arnal, citada por Telva, el gimnasio “no es el momento más adecuado para el maquillaje”, pero con las elecciones correctas, las actividades deportivas y el cuidado facial pueden generar conjuntos óptimos para bienestar y estética.