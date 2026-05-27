Dos nuevos yaguaretés aparecieron en El Impenetrable: qué revela el monitoreo satelital

Alumnos participaron en la elección del nombre No’huet para el nuevo yaguareté monitoreado, que significa Rey de los animales (Fundación Rewilding Argentina)

El Parque Nacional El Impenetrable, ubicado en la provincia de Chaco, se convierte en escenario de un avance significativo para la conservación de la fauna argentina. La aparición de dos nuevos yaguaretés silvestres en esta área protegida renueva la esperanza entre especialistas y comunidades locales, quienes ven reflejado el resultado del trabajo coordinado entre organizaciones de conservación y organismos estatales.

La noticia sobre estos ejemplares marca un punto de inflexión para la restauración del mayor felino de América del Sur en la región chaqueña, donde la especie registraba una presencia muy reducida en las últimas décadas. La reaparición de estos grandes depredadores comienza a transformar la dinámica ecológica y social de la zona.

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Seguimiento y estrategias de conservación

Según información proveniente de la Fundación Rewilding Argentina, dos nuevos machos silvestres de yaguareté aparecieron en los últimos meses en el Parque Nacional El Impenetrable. Uno de los ejemplares pudo ser capturado de manera segura y equipado con un collar satelital, lo que permite a los ambientalistas hacer un seguimiento preciso de sus desplazamientos y comportamiento.

La llegada de dos nuevos yaguaretés marca un punto de inflexión para la restauración de la especie en la región chaqueña (Fundación Rewilding Argentina)

La Coordinadora de Conservación en el Proyecto El Impenetrable de la Fundación, Débora Abregú, subrayó la relevancia del monitoreo: “Antes, muchos de estos machos aparecían una vez y después desaparecían sin dejar rastro. Hoy podemos monitorearlos, entender cómo usan el territorio y trabajar para cuidarlos”. Esta estrategia de seguimiento constituye la base para diseñar medidas de protección eficaces y adaptar el manejo de la especie en libertad.

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En paralelo, el proyecto de suplementación poblacional implementa la liberación de hembras en el área protegida. La presencia de estos nuevos machos, junto a las hembras liberadas, favorece la posibilidad de encuentros y reproducción natural, un proceso que ya muestra resultados. En 2025 se registraron los primeros dos cachorros de yaguareté nacidos en libertad en más de 35 años en la región, un hecho que la Fundación considera un hito histórico para la conservación.

Comunidades y educación en la protección de la biodiversidad

La reaparición de estos felinos también fomenta la participación de las comunidades locales. El pasado viernes, alumnos de dos escuelas de la localidad de Miraflores tomaron parte en una actividad organizada por la Municipalidad, la Fundación Rewilding Argentina y el Parque Nacional El Impenetrable para elegir el nombre de uno de los machos monitoreados. La propuesta más votada fue No’huet para el yaguareté al que lograron colocarle el collar, que en idioma Qom significa “Rey de los animales”.

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Hasta hace pocos años, los registros de machos solitarios consistían en huellas, fotografías aisladas o relatos de pobladores, sin posibilidad de seguimiento posterior. La implementación del programa de suplementación, junto con el monitoreo satelital, facilita que los machos permanezcan en la zona y permite a los especialistas observar cómo se adaptan. Esta estrategia aumenta las chances de que se forme un grupo de yaguaretés capaz de reproducirse en el área protegida.

La liberación de hembras en el Parque Nacional El Impenetrable favorece los encuentros y la reproducción natural de la especie (Fundación Rewilding Argentina)

La restauración del yaguareté, considerado depredador tope, implica también la recuperación de procesos ecológicos clave. Su presencia controla las poblaciones de otras especies, lo que genera un efecto cascada que beneficia la salud del monte chaqueño. El impacto positivo de este proceso se extiende al turismo de naturaleza, que comienza a crecer y a ofrecer nuevas oportunidades a las comunidades cercanas.

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Alcances y retos futuros para la consolidación de la especie en Argentina

El caso de Corrientes ilustra el alcance de los proyectos de reintroducción de yaguaretés en Argentina. La provincia registra actualmente cincuenta yaguaretés libres en los Esteros del Iberá, luego de más de setenta años de ausencia de la especie. El programa, iniciado en 2012 con el establecimiento del Centro de Reintroducción del Yaguareté en la isla San Alonso, logró liberar los primeros felinos en 2021 y consolidar una población en crecimiento.

El éxito del proyecto se atribuye al trabajo articulado entre el Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Rewilding Argentina,Tompkins Conservation y equipos científicos de varios países de la región. Entre los logros recientes, la Fundación destacó el caso de Porá, una hembra liberada en los Esteros del Iberá, que nació en Corrales Grandes y logró adaptarse, establecerse en el área y formar varias camadas.

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El Parque Nacional El Impenetrable en Chaco es escenario de un avance en la conservación de fauna gracias a la aparición de dos yaguaretés silvestres (Fundación Rewilding Argentina)

Sebastián di Martino, director de Conservación en la Fundación Rewilding Argentina, remarcó: “Porá es una yaguareté muy especial que creció, se independizó y se estableció en la misma zona donde nació, en Corrales Grandes. Tuvo varias camadas. Ese cachorro, del que aún no sabemos el sexo, es el yaguareté número cincuenta que registramos en estado silvestre en el Iberá”.

Los desafíos persisten en el Gran Chaco, donde la población de yaguareté se estima en menos de veinte individuos y enfrenta amenazas como la deforestación y la caza ilegal. La llegada de nuevos machos al Parque Nacional El Impenetrable, junto con la liberación de hembras y el monitoreo satelital, forman parte de un modelo de restauración ecológica que busca reforzar la presencia de la especie en la región. Esta estrategia, conocida como rewilding, es considerada internacionalmente como un ejemplo replicable en otras áreas, como la Mata Atlántica de Brasil y el sur de los Estados Unidos.

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El yaguareté es el felino más grande del continente americano y, en el pasado, su presencia se extendía desde el sur de Estados Unidos hasta el centro y sur de Argentina. Actualmente, la especie ocupa solo una pequeña parte de ese territorio original en el país, alrededor del 5%, debido principalmente a la pérdida de su hábitat y a la caza ilegal.

Los logros recientes en la recuperación de la especie, impulsados por acciones coordinadas entre organismos públicos y organizaciones de conservación, posicionan a Argentina como un ejemplo destacado en el esfuerzo por devolver a la naturaleza animales que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas.

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