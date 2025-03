¿De qué se arrepienten las personas antes de morir? Las 5 lecciones universales que aprendemos tarde

Según Duró, el éxito profesional no debe pagarse con la vida familiar, y muchos adultos se arrepienten de haber dedicado poco tiempo a sus seres queridos

En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, Emilio Duró, empresario, profesor y conferenciante español, reflexionó sobre cómo los jóvenes de hoy carecen de un sentido de vida y esperanza, lo que genera altos índices de ansiedad y depresión. Destacó que la vida actual, aunque más larga y rica, carece de motivación, afecto y valores emocionales; y aconsejó vivir con propósito y amor, evitar arrepentimientos y resaltar la importancia de las relaciones humanas y el afecto. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube.

Emilio es reconocido por sus charlas sobre motivación, éxito y desarrollo personal. Licenciado en Ciencias Económicas y con un Máster en Administración de Empresas por ESADE, ha trabajado como directivo, consultor y asesor en importantes empresas. Es socio fundador de ITER Consultores y miembro de varios Consejos de Administración. También colabora con universidades y escuelas de negocio a nivel internacional. Sus conferencias y seminarios, como “No vale rendirse”, buscan potenciar el desarrollo de actitudes proactivas y el crecimiento personal, ofreciendo herramientas prácticas para alcanzar el éxito.

— Hubo un video tuyo que se hizo viral sin que fuera el plan. ¿Qué decías en él y por qué creés que impactó en el público?

— Yo estudié económicas, he trabajado siempre en el mundo de la empresa y soy profesor en la universidad. Un día tuve un grupo de estudiantes, empresarios de pequeñas empresas, estaban medio dormidos y en vez de explicarles lo que tenía previsto pues traté de que la pasasen bien y dije una serie de cosas que no debía, me grabaron, me colgaron a Internet y a partir de ese momento me empezó a seguir la gente. ¿De qué les hablé? En aquel momento yo estaba pasando un momento no muy bueno, la vida tiene baches y acababa de pasar por una pérdida familiar. Les estaba comentando que los problemas de la vida nunca son racionales, siempre son emocionales. Yo venía educado en un mundo racional. No sabía luchar contra la pérdida de un ser querido. Yo lloro cascada cada día, soy tan desgraciado como todo el mundo y eso me permite entender el sufrimiento de los demás. Esa fue la conferencia: una broma que se convirtió en viral.

— ¿Qué hiciste para salir de esa angustia por la pérdida de un ser querido?

— Los mismos consejos que tú darías ahora con 20 años, con 30 son diferentes. Con 40 son diferentes, con 50 y con 60 más todavía. La máxima inteligencia la tienes a los 60 años porque la mente distingue lo estúpido de lo importante. A medida que uno se va haciendo mayor, cuando mira con perspectiva, se arrepiente de haberse ido a dormir con miedos y despertarse con angustias. Yo, por ejemplo, me arrepiento de no haberle dedicado más tiempo a mis padres, de no haber estado más con mis seres queridos, de haberme ido a vivir lejos de mi tierra. Creo que vivimos en una sociedad donde tenemos muchos problemas emocionales, estamos rodeados de malas noticias y vivimos mejor que nunca, con más riquezas que nunca, pero no lo hemos disfrutado.

Es curioso, nuestros padres tenían menos que nosotros y no sé si eran más felices, pero tenían menos depresiones. En Argentina supongo que es igual que en España, ya tenemos un tanto por ciento altísimo de niños con ansiedad y con trastornos de sueño. Veía una estudio de hace poco, que entre los 14 y 25 años la primera causa de muerte es la depresión y el suicidio. Más del 20% de los niños y más del 50% de la gente mayor de 60 años están teniendo problemas mentales. Yo creo que la dificultad que tenemos es una falta de sentido de la vida. El otro día vi un video de Harvard que me interesó muchísimo: se pone una ratita en un bol de agua y nada entre 3 y 15 minutos antes de ahogarse. A una de las ratitas cuando se va a ahogar se la saca, se la deja descansar y se la vuelve a poner, ella vuelve a nadar y cuando se va a ahogar se vuelve a repetir varias veces esa acción. Esta ratita aguanta 60 horas nadando porque tiene la esperanza de que alguien la salva. Entonces lo que me di cuenta es que hemos formado a los jóvenes en conocimientos, pero nadie nos ha formado en ilusión, en pasión, en esperanza y en tener un por qué levantarnos cada mañana, un porqué vivir. Yo creo que tan importantes son las ciencias como tener un sentido de vida.

— ¿Creés que la mayor libertad y la falta de referencias claras en la sociedad actual pueden generar un sentimiento de pérdida en algunas personas, en contraste con épocas en las que las estructuras religiosas, laborales y sociales eran más rígidas y definidas?

— Hasta 1800, 1700 la esperanza de vida en España, en Argentina o en cualquier país del mundo civilizado era 27 años, o sea tú nacías y una inmensa mayoría de los niños moría antes de llegar a la etapa de la adolescencia. ¿Y quiénes morían? Los más débiles. Era un mundo en el que un tanto por ciento muy pequeño de niños, calculo 20 o 30 % llegaban a la adolescencia donde te enamorabas de una pareja y tenías hijos. Ahí moría el 15% y alrededor del 5% llegaba a la edad adulta a los 40 años, que era el límite de vida. Su única preocupación era comer, sobrevivir y cazar.

Hoy duplicamos la esperanza de vida. Los jóvenes vais a vivir casi 100 años, que nadie los ha vivido. Entonces, ¿se puede vivir con una persona triste durante 100 años? ¿Se puede vivir con una persona sin ilusión durante 100 años? ¿Se puede vivir con una persona que no tenga ganas de vivir durante 100 años? Esto no va a ser fácil porque nadie los ha vivido. Hemos preguntado a gente con 100 años de qué se arrepiente en la vida y todos ellos expresaron cinco cosas. Para mí es muy importante preguntarle a la gente de 100 años, porque todos somos iguales, pasamos por los mismos ciclos. La gente cuando tiene 100 años, que es lo que vamos a vivir, se arrepiente en primer lugar de haber vendido la vida. Lo primero que te diría es que no pierdas la vida, no hagas nada que no ames y no tengas miedo de lo que te están diciendo: “Te morirás de hambre”. No es verdad. En España hay gente con problemas, es cierto, pero normalmente es porque hay problemas psíquicos. Luego, no vendas la vida, la televisión que hace dar miedo, miedo, miedo ¿miedo a qué?

— ¿Qué es para vos “vender la vida”?

— Hacer lo que tu papá, tu mamá, los demás quieran, pero no vivas el carpe diem. El carpe diem es una salvajada, es vivir como animales: no hagas lo que te apetece, haz lo que debes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos hace vibrar, qué es lo que nos hace sentir. Siempre he dicho: no puedes encontrar gente maravillosa si uno no es maravilloso. El segundo apartado, del que todo el mundo se arrepiente, es de haber trabajado tanto a costa de los adultos y la familia. Nuestros hijos no van a trabajar porque las máquinas trabajarán por ellos. Las máquinas son superiores a nosotros y además no se mueren. ¿Qué es lo único que una máquina no puede hacer? Sentir, tocar, abrazar, besar. En Argentina, que hay tantos psicólogos y psiquiatras, pero al final tu papá y tu mamá, cuando estás triste ¿qué hacen? te dan un abrazo. Por ejemplo, a un niño que no lo tocas se muere. Hoy sabemos que el 96% del estado en la vida es de la familia de la que vienes, una parte el carácter genético se hereda y la otra parte se aprende antes de los 3 años, pero va a ser muy difícil de cambiar. Entonces, ¿de dónde viene el éxito? en primer lugar, del amor, y en segundo lugar de a quién imitas, si en tu casa hablan diez idiomas, hablas diez idiomas; si en tu casa bailan vas a bailar, luego todo el mundo se arrepiente de haber trabajado tanto, pero eso tiene un motivo, porque hemos vivido una época de pasar hambre y de golpe y porrazo te has de ganar el pan con el sudor de tu frente. Hoy ya no es así.

La tercera cosa de la que todo el mundo se arrepiente es de no haber usado más emociones efusivas, tocado más, abrazado más, besado más. El ser humano no está programado en positivo, está programado en negativo, o sea si te sale un grano ¿qué ves? el maldito grano, si te manchas la corbata ¿qué ves? la mancha en la corbata. Además, somos los peores críticos de nosotros mismos, cuando a una persona le va mal en la vida lo animas, cuando te va mal a ti te destrozas. Por genética, estamos acostumbrados a ver lo malo, no lo bueno. Los niños son felices porque no tienen memoria, a un niño le dices “este fin de semana iremos a la playa”, tiene ilusión, pasión, eso mismo nos lo dicen a nosotros ¿y qué decimos? “lloverá, a ver cómo salgo” y las emociones negativas se contagian cuatro veces más que las positivas. ¿La gente que intelectualmente es más lista es la más feliz? No, porque tenemos tres cerebro más un cuarto. La cuarta cosa que todo el mundo se arrepiente es de haberse ido a vivir lejos de sus seres queridos y de no haber sido más unido. En el mundo empresarial yo fichaba a la gente por conocimientos, pero en un momento determinado veo que determinadas personas con menos conocimiento rinden más ¿y esto por qué es? Es porque tiene una actitud frente a la vida de positividad, de alegría, de entusiasmo, que eso no es estar loco. Tú le preguntas a 100 personas y de ellas 82 son negativas. No vemos la realidad porque nuestra mente nos miente, al final el objetivo de la vida para subir era ver lo malo, no lo bueno. Y la quinta cosa de la que todo el mundo se arrepiente es no haber sido más feliz. Solo hay una cosa importante en la vida: cuánto has amado. Lo que buscamos es amor, y como ya no nos tocamos, no nos abrazamos, como vivimos en una sociedad donde te puedes camuflar con el fake o lo que tú quieras falso, ¿cómo consigues amor? ¿con likes? Luego, somos dependientes de los likes de los demás. ¿Cuándo te dan likes? ¿Cuándo haces algo correcto o cuando haces algo que es impresentable?

— ¿Qué te hubiera gustado saber 20 años atrás?

— Todo. Por ejemplo, yo por culpa del éxito, me fui a morir con deudas pendientes. El otro día veía una película maravillosa, un video, de una señora con 90 años que decía: “Cuando yo tenía 8 años y mi hermano 4, nos llevaron los nazis y mi hermano había perdido los zapatos: “¿Pero qué has hecho? ¿estás loco? Ya verás cuando lleguemos a casa”, y fue la última vez en mi vida que lo ví, pues entonces me hice una promesa en la vida, nunca me iría a dormir con deudas pendientes”. Yo lo hice. Por culpa del éxito profesional, mi madre murió de golpe y yo no estaba ahí, mi padre tenía cáncer y yo lo iba a ver con prisa, porque tenía mucho trabajo, de eso me arrepentiré. Hay gente que dice: “Yo no me arrepiento de nada”. Pues eres un necio. ¿De qué me arrepiento? De no haberle dedicado más tiempo a mis seres queridos, de muchas cosas que he hecho, que claro que las cambiaría.

Como decía Alberto Espinoza, “hemos conseguido que la gente se vaya a dormir con miedo y se despierte con angustias” y te aseguro que tienes lo mismo que el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo tiene un teléfono, tú también; una casa, tú también; un coche, tú también; él tiene la casa con jardín, y tú tienes los jardines del ayuntamiento; es que su coche es más grande, tú tienes el autobús, vas con chofer; él tiene un yate, tú tienes el Costa Crucero; él tiene un avión, tú tienes los Iberia o los de Aerolíneas Argentinas; es todo mentira, jamás hemos vivido mejor. Tenemos de todo y poco a poco cada vez más, vuestros hijos vivirán mejor que nunca, esto a mí me da risa. No sé si has visto una película que está por llegar un meteorito y todo el mundo está preocupado del día a día, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está habiendo un cambio climático, problemas de lucha entre potencias, nuevas armas nucleares, pero nos va a pillar mejor que nunca, porque día a día vivimos mejor, con más riquezas, con más bienes que nunca. El problema no está en el bienestar, la felicidad y el bienestar no son lo mismo. Se ha hecho un estudio entre 125 personas con más de 25 millones de euros, ni uno solo de ellos es feliz, y todos creen que la felicidad está en si tuviesen un 25% más, de poder, dinero, pero eso tiene una explicación, aquí no hay gente buena y mala, el que tenía bienes sobrevivía, el que no tenía bienes no, ahora vivimos 100 años.

— Emilio, ¿cómo conciliás la idea de que el carpe diem no sirve con el hecho de que muchas personas se arrepienten de haber trabajado demasiado?

— Hay un autor maravilloso de Viktor Frankl, que se llama “El hombre en busca de sentido” que descubrió que la gente en los campos de concentración que habían perdido todo morían en menos de dos semanas, aquellos que tenían un niño con problemas o un papá con problemas no moría o tardaba mucho en morir. ¿Y usted por qué no se muere? Dice: “Porque no puedo, porque si yo muero, mi hijo morirá, porque si muero, mi madre morirá”. Y tiene una frase que para mí es histórica: “Cualquier persona que tenga un por qué vivir encuentra siempre un cómo”. Cualquier persona que no tenga un por qué vivir es imposible que encuentre un cómo y esto es para mí la diferencia entre cuerpo y alma. ¿Qué es cuerpo? el cómo vivir, ¿qué es alma? el por qué vivir. Y esto nos lo hemos cargado, porque le hemos pasado todo a la materia. Luego si me preguntas: “¿dónde está la verdadera felicidad?”, en tener un sentido de vida. “¿Dónde está la felicidad?” en decirte: “Qué suerte, lo que hago sirve para algo”. ¿Pero esto lo hubieses dicho a los 20 años? En absoluto, a los 20 años pensaba lo mismo que una persona a los 20 años, es ahora que me voy haciendo mayor, que empiezo a entender la vida de forma diferente.

— Si me pudieras contar algo, una frase, algo que escuchaste en el último tiempo, que leíste, alguna película que viste y que resonó en vos, que movió alguna fibra y te gustaría compartirlo con los oyentes.

— Es que a mí me mueve todo. Yo intento que todo me sorprenda, porque el día que me deje de sorprender me moriré, ese es el cambio. Intento que todo me marque, espero que todo me marque, el día que pierda la curiosidad me moriré. El otro día un monje me dijo una frase preciosa: “Seguro que la vida será lo suficientemente generosa para que nos volvamos a ver”. La vida es una cuestión de curiosidad, de ilusión. Los niños son todos maravillosos, a medida que nos hacemos mayores perdemos la ilusión por las cosas. El 82% de la gente ve lo malo, no lo bueno, por cada una positiva tenemos 21 negativas, por favor, ¿quién ha dicho a los niños que vivirán lo peor? Si tienen de todo, comeros la vida, disfrutarla a sorbos, no perdáis un segundo. Las emociones positivas se contagian, las negativas cuatro veces más. Aquella frase de “Dios los cría y ellos se juntan” es cierto ¿por qué? porque como nada existe, vibramos y atraemos la gente que vibra como nosotros. Luego si llego aquí con tristeza o tú con tristeza, a los dos minutos estamos los dos tristes. Hay que rodearse de gente maravillosa, que te estimule. Cuando busques pareja no vivas al lado de alguien que no sienta, no vibre, no cante, no baile, no vivas con un muerto 100 años.