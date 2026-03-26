La fuerte defensa de Mati Napp y Denu Di Paola, coreógrafo y bailarina de Emilia Mernes: “Nadie nos roba ni nos presta”

La fuerte defensa de Mati Napp y Denu Di Paola, coreógrafo y bailarina de Emilia Mernes, a la cantante en medio de la polémica con Tini Stoessel (Instagram)

El entorno profesional de Emilia Mernes salió a respaldarla en medio de la controversia que la involucra con Tini Stoessel y María Becerra. En medio de las versiones, Yanina Latorre aseguró que personas allegadas a Tini habían indicado que uno de los principales conflictos entre las artistas estaba en que Emilia se habría quedado con integrantes de su equipo y mencionó que un coreógrafo y una bailarina eran el foco de conflicto.

Mientras la discusión en redes sociales se intensificaba, la bailarina Denise “Denu” Di Paolo decidió pronunciarse, luego de ser señalada por los fanáticos de las artistas y defendió a la artista entrerriana. “Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajo”, sostuvo en sus historias de Instagram, marcando distancia de la idea de que los artistas se “apropian” de sus equipos.

"Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajar", señaló la bailarina Denu Di Paolo, bailarina de Emilia Mernes y exintegrante del equipo de Tini Stoessel

Los posteos de Denu Di Paolo en defensa de Emilia Mernes

Di Paolo profundizó su postura y remarcó el impacto de los ataques digitales que estaba recibiendo. “Por eso me duele tanto que se digan tantas cosas horribles de ella y no poder decir nada porque todo lo pueden sacar de contexto o subirlo en un programa basura”, expresó la bailarina. Relató que la situación representa “bullying sin sentido, absolutamente hiriente y porque es gratis”.

Para quienes se preguntan por qué surgió el conflicto en torno a Emilia Mernes y sus vínculos en el ambiente artístico, la polémica comenzó luego de que se filtraran detalles de una pelea con Tini Stoessel y María Becerra, con quienes compartió una amistad previa. La controversia escaló tras rumores de que Mernes habría sumado a su equipo a estilistas y bailarines que antes trabajaban con Stoessel, lo que generó discusiones y comentarios negativos en redes, especialmente tras la reacción de figuras como Antonela Roccuzzo.

En otro mensaje, la bailarina apuntó contra quienes alimentan la polémica: “No me afecta tanto el comentario, sino la liviandad con la que hablan o toman partido en cosas de las que no tienen idea o que son mentira solo porque lo escucharon en algún lado”. Di Paolo cuestionó la actitud de quienes “van a dejar un comentario mala leche lleno de odio, escondidos atrás de un celular”.

El coreógrafo Mati Napp también fue categórico a la hora de defender a la interprete de “420″ y “Recalienta”. Junto al descargo de Mernes, aseguró: “Conmigo, con los bailarines y con el equipo Emi siempre fue impecable, tanto profesional como personalmente”. Famoso por su trabajo en el Bailando de ShowMatch como por ser coreógrafo de Sex y de artistas como Cazzu y Duki, le dio su apoyo a Emilia en medio de los cuestionamientos. Ambos profesionales, que trabajaron tanto con Mernes como con Stoessel, coincidieron en rechazar las versiones que señalaban irregularidades o conflictos laborales en los equipos de las artistas.

Luego de varios días en los que estuvo en el ojo de la tormenta, Emilia publicó un contundente comunicado en Instagram en el que habló del difícil momento que vivía: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, escribió la cantante.

El descargo de Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel y María Becerra (Instagram)

La artista relató que intentó mantenerse en silencio con la esperanza de que los ataques cesaran: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”.

Sobre la relación con sus colegas, Emilia aclaró: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

El pedido más enfático llegó hacia el final del texto: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.